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ABD'den Orta Doğu'ya yeni çıkarma: USS Theodore Roosevelt bölgeye gidiyor

ABD'den Orta Doğu'ya yeni çıkarma: USS Theodore Roosevelt bölgeye gidiyor

Sputnik Türkiye

ABD Deniz Kuvvetleri, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve 5 bin kişilik mürettebatının önümüzdeki haftalarda Orta Doğu’ya sevk edileceğini açıkladı. Görevin en az 7 ay sürmesi bekleniyor.

2026-08-27T14:42+0300

2026-08-27T14:42+0300

2026-08-27T14:42+0300

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ABD Deniz Kuvvetleri üst düzey yetkilileri, uçak gemisi USS Theodore Roosevelt (CVN-71) ve beraberindeki 5 bin personelin önümüzdeki haftalarda Orta Doğu'ya doğru yola çıkacağını duyurdu. Görev süresinin resmi olarak en az yedi ay sürmesi planlanırken, askeri yetkililer mürettebata sekiz aylık bir takvime göre hazırlık yapmaları talimatını verdi.Donanma Baş Astsubayı John Perryman ve Deniz Operasyonları Komutanı Amiral Daryl Caudle, Virginia'daki Naval Support Activity Hampton Roads tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Perryman, USNI News'e yaptığı açıklamada, "Yedi aydan daha uzun süre orada kalacaklarını biliyorlar. Komutanları planlamalarını sekiz aya göre yapmalarını söyledi" dedi.'Psikolojik baskı yaratıyor'Bu yeni konuşlandırma kararı, Amerikan basınına göre bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin limana yanaşmaksızın deniz ortasında geçirdiği 250 günü aşkın bir hemen ardından geldi. Herhangi bir liman ziyareti yapılmadan geçen bu uzun sürenin mürettebat üzerinde ciddi bir psikolojik baskı yarattığı, gemide tedarik sıkıntılarına yol açtığı ve en az bir askerin denize düşmesi gibi olaylara zemin hazırladığı ifade ediliyor.Geçtiğimiz hafta bölgedeki görevini USS George Washington’a devreden USS Abraham Lincoln’ün önümüzdeki günlerde Tayland'a bir liman ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor. Orta Doğu'da halihazırda bulunan USS George H.W. Bush’un yanı sıra, sevk edilecek USS Theodore Roosevelt’in de USS George Washington’ın yerini alacağı bildirildi.'Düşmanın da söz hakkı oluyor'Amerika merkezli CNN'e göre İran ile yaşanan gerilimin ve çatışma ortamının ABD filosuna büyük bir yük getirdiğini kabul eden Amiral Daryl Caudle, konuşlandırma sürelerini daha öngörülebilir kılmaya çalıştıklarını ancak askeri ihtiyaçların bunu zorlaştırdığını söyledi. Caudle, "Yedi aylık görev sürelerini tercih ederim ve görev uzatmalara kesinlikle karşı çıkarım. Ancak ne yazık ki sahada düşmanın da bir söz hakkı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

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