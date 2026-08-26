https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/abd-enerji-bakani-wright-irana-zenginlestirilmis-uranyum-yakiti-tedarik-etmeye-haziriz-1108275390.html

ABD Enerji Bakanı Wright: İran'a zenginleştirilmiş uranyum yakıtı tedarik etmeye hazırız

ABD Enerji Bakanı Wright: İran'a zenginleştirilmiş uranyum yakıtı tedarik etmeye hazırız

Sputnik Türkiye

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Washington’ın İran’ın barışçıl nükleer enerji programı kapsamında ülkeye zenginleştirilmiş uranyum yakıtı sağlamaya hazır... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T21:47+0300

2026-08-26T21:47+0300

2026-08-26T21:47+0300

dünya

abd

ortadoğu

chris wright

i̇ran

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

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ABD Enerji Bakanı Chris Wright yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a, ülkenin barışçıl nükleer ihtiyaçlarının bir parçası olarak zenginleştirilmiş uranyum yakıtı tedarik etmeye hazır olduğunu ilettiğini söyledi.Wright, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) yeni bir girişimine adanmış bir konferansta yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Wright, Suudi Arabistan'ın ABD ile bu tür bir işbirliğine zaten sahip olan bir ülke olduğunu belirtti.

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Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, chris wright, i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)