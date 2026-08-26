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ABD Enerji Bakanı Wright: İran'a zenginleştirilmiş uranyum yakıtı tedarik etmeye hazırız
ABD Enerji Bakanı Wright: İran'a zenginleştirilmiş uranyum yakıtı tedarik etmeye hazırız
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ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Washington’ın İran’ın barışçıl nükleer enerji programı kapsamında ülkeye zenginleştirilmiş uranyum yakıtı sağlamaya hazır... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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ortadoğu
chris wright
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ABD Enerji Bakanı Chris Wright yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a, ülkenin barışçıl nükleer ihtiyaçlarının bir parçası olarak zenginleştirilmiş uranyum yakıtı tedarik etmeye hazır olduğunu ilettiğini söyledi.Wright, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) yeni bir girişimine adanmış bir konferansta yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Wright, Suudi Arabistan'ın ABD ile bu tür bir işbirliğine zaten sahip olan bir ülke olduğunu belirtti.
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abd, ortadoğu, chris wright, i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
abd, ortadoğu, chris wright, i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

ABD Enerji Bakanı Wright: İran'a zenginleştirilmiş uranyum yakıtı tedarik etmeye hazırız

21:47 26.08.2026
© REUTERS Kylie CooperChris Wright
Chris Wright - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Washington’ın İran’ın barışçıl nükleer enerji programı kapsamında ülkeye zenginleştirilmiş uranyum yakıtı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a, ülkenin barışçıl nükleer ihtiyaçlarının bir parçası olarak zenginleştirilmiş uranyum yakıtı tedarik etmeye hazır olduğunu ilettiğini söyledi.
Wright, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) yeni bir girişimine adanmış bir konferansta yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"İran'da nükleer enerji endüstrisi geliştirmek için sizinle birlikte çalışırdık. Bu reaktörler için zenginleştirilmiş uranyum yakıtı sağlayabiliriz. Eğer amacınız nükleer enerjiden ticari güç elde etmekse, dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden daha iyi bir ortak yok"
Ayrıca Wright, Suudi Arabistan'ın ABD ile bu tür bir işbirliğine zaten sahip olan bir ülke olduğunu belirtti.
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