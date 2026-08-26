https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/zerdecalin-dikkat-ceken-etkisi-diyabetin-olusturdugu-damar-hasarini-azaltabilir-1108270457.html

Zerdeçal'ın dikkat çeken etkisi: Diyabetin oluşturduğu damar hasarını azaltabilir

Zerdeçal'ın dikkat çeken etkisi: Diyabetin oluşturduğu damar hasarını azaltabilir

Sputnik Türkiye

Zerdeçala sarı rengini veren kurkuminin, Tip 1 diyabetin kan damarlarında yol açtığı hasarı azaltabileceğine işaret eden yeni bulgular elde edildi. Sıçanlarda... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T18:23+0300

2026-08-26T18:23+0300

2026-08-26T18:23+0300

sağlik

zerdeçal

tip 1 diyabet tedavisi

diyabet

damar

kalp

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Florida Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, zerdeçalın doğal bileşenlerinden kurkuminin Tip 1 diyabete bağlı damar hasarı üzerindeki etkisine odaklandı. Bulgular, Minneapolis'te düzenlenen 2026 Amerikan Fizyoloji Zirvesi toplantısında sunuldu.Tip 1 diyabette insülin tedavisi hastalığın kontrolünde hayati önem taşıyor. Ancak uzun süre yüksek seyreden kan şekeri damarlara zarar verebildiği için kalp-damar hastalıkları daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor.Araştırmacılar, kurkuminin bu hasar üzerindeki etkisini görmek için Tip 1 diyabet modeli oluşturulan sıçanları inceledi. Kurkumin verilen diyabetik sıçanlarla, bu bileşiğin verilmediği diyabetik sıçanların sonuçları karşılaştırıldı.Bir ayın sonunda kurkumin verilen sıçanların damar sağlığında görülen iyileşmelerin, diyabeti olmayan sıçanlardaki değerlere benzer olduğu belirlendi.Damar sağlığında dikkat çeken değişimAraştırmada kurkumin tedavisinin iltihabı azalttığı ve kan damarlarındaki kalsiyum faaliyetlerinin daha normal düzeylere dönmesine yardımcı olduğu görüldü. Ayrıca diyabet nedeniyle düzeni bozulan ve hücrelerin korunmasında rol oynayan ısı şoku proteini 70'in dengesinin yeniden sağlanmasına yardımcı olduğu tespit edildi.Araştırmanın ilk yazarı ve Florida Teknoloji Enstitüsü doktora öğrencisi Swasti Rastogi, kurkuminin etkisinin yalnızca antioksidan özelliğiyle sınırlı olmadığını belirtti.Bulgular, kurkuminin kan damarlarını zamanla zayıflatan ve esnekliklerini azaltan değişiklikleri sınırlayabileceğine işaret etti. Araştırmacılara göre damarların daha sağlıklı çalışmasının korunması, diyabetle bağlantılı bazı kalp-damar risklerinin azaltılmasında potansiyel rol oynayabilir.İnsanlarda etkisi henüz bilinmiyorAraştırmacılar, sonuçların Tip 1 diyabet hastalarının daha fazla zerdeçal tüketmesi veya kurkumin takviyesi kullanmaya başlaması gerektiği anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.Çalışmanın yalnızca sıçanlarda yapılmış olması nedeniyle aynı etkinin insanlarda görülüp görülmeyeceği henüz bilinmiyor. Bunun belirlenebilmesi için yeni araştırmalara ve klinik çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.Bilim insanlarının ayrıca kurkuminin insanlarda güvenli ve etkili olabilecek uygun miktarını ve diğer ilaçlarla olası etkileşimlerini belirlemesi gerekiyor. Bu nedenle herhangi bir takviye kullanılmadan önce doktora danışılması gerektiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/her-gun-probiyotik-kullanmali-miyiz-uzman-yanitladi-1108267240.html

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zerdeçal, tip 1 diyabet tedavisi, diyabet, damar, kalp