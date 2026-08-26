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Yaşlanmaya karşı yeni hedef: Kalori kısıtlamasının sırrı bu proteinde olabilir
Yaşlanmaya karşı yeni hedef: Kalori kısıtlamasının sırrı bu proteinde olabilir
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Yale Üniversitesi araştırmacıları, daha az kalori tüketmenin sağlıklı yaşlanmayla bağlantısının arkasında C3 adlı bir bağışıklık proteininin olabileceğini... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T18:58+0300
2026-08-26T18:58+0300
sağlik
yale üniversitesi
kalori
gıda
yaşlanma
kilo
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Yale Üniversitesi araştırmacılarının 'Nature Aging' dergisinde yayımlanan çalışması, kalori kısıtlamasının yaşlanmayla ilişkili etkilerinin kilo vermeden de taklit edilip edilemeyeceğine dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmanın merkezinde, bağışıklık sisteminde görev yapan C3 proteini yer aldı.Daha önce hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kalori tüketimini azaltmanın yaşam süresini uzatabildiğini göstermişti. Ancak ağır kalori kısıtlaması enfeksiyonlara karşı savunmanın zayıflaması, büyümenin bozulması ve üreme sorunları gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.Yale araştırmacılarının daha önce yürüttüğü insan çalışmasında ise katılımcılar iki yıl boyunca kalori tüketimlerini yaklaşık yüzde 11 ila 14 oranında azalttı. Araştırmacılar bu kez aynı çalışmaya katılan 42 kişinin kan örneklerini inceleyerek 7 binden fazla proteindeki değişimi araştırdı.İncelemelerde özellikle bir protein öne çıktı: C3. Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olan bu proteinin seviyesinin, kalori kısıtlamasının ardından belirgin şekilde düştüğü görüldü.Yaşlanmayla artan iltihapta C3 detayıC3, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadelesinde görev yapan bir protein. Ancak aşırı etkinleşmesinin kronik iltihaba katkıda bulunabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, farelerde yaş ilerledikçe C3 üretiminin arttığını ve bunun önemli kaynaklarından birinin iç organların çevresindeki yağ dokusu olduğunu belirledi.Araştırmanın kıdemli yazarı Prof. Vishwa Deep Dixit, bulguların yaşlanmanın müdahale edilebilir bir süreç olabileceğine işaret ettiğini söyledi.Farelerde C3 baskılanınca iltihap azaldıAraştırmacılar, C3 seviyelerindeki düşüşün verilen kilo miktarıyla doğrudan bağlantılı olmadığını belirledi. Bu durum, kalori kısıtlamasının bazı etkilerinin kilo kaybından bağımsız olabileceğine işaret etti.Farelerde C3'ün etkinleşmesi ilaçla baskılandığında yaşa bağlı iltihabın azaldığı görüldü. Ekip şimdi mevcut bazı ilaçların C3'ü hedef alarak insanlarda yaşlanmanın belirli etkilerini yavaşlatıp yavaşlatamayacağını araştırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/yasamin-ilk-2-yilindaki-seker-tuketimi-etkisini-70-yil-sonra-bile-gosterebilir-1108270812.html
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yale üniversitesi, kalori, gıda, yaşlanma, kilo, yağlanma
yale üniversitesi, kalori, gıda, yaşlanma, kilo, yağlanma

Yaşlanmaya karşı yeni hedef: Kalori kısıtlamasının sırrı bu proteinde olabilir

18:58 26.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYaşlanmaya karşı yeni hedef: Kalori kısıtlamasının sırrı bu proteinde olabilir
Yaşlanmaya karşı yeni hedef: Kalori kısıtlamasının sırrı bu proteinde olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yale Üniversitesi araştırmacıları, daha az kalori tüketmenin sağlıklı yaşlanmayla bağlantısının arkasında C3 adlı bir bağışıklık proteininin olabileceğini belirledi. Farelerde bu proteinin baskılanması, yaşla birlikte gelişen iltihabı azalttı.
Yale Üniversitesi araştırmacılarının 'Nature Aging' dergisinde yayımlanan çalışması, kalori kısıtlamasının yaşlanmayla ilişkili etkilerinin kilo vermeden de taklit edilip edilemeyeceğine dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmanın merkezinde, bağışıklık sisteminde görev yapan C3 proteini yer aldı.
Daha önce hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kalori tüketimini azaltmanın yaşam süresini uzatabildiğini göstermişti. Ancak ağır kalori kısıtlaması enfeksiyonlara karşı savunmanın zayıflaması, büyümenin bozulması ve üreme sorunları gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.
Yale araştırmacılarının daha önce yürüttüğü insan çalışmasında ise katılımcılar iki yıl boyunca kalori tüketimlerini yaklaşık yüzde 11 ila 14 oranında azalttı. Araştırmacılar bu kez aynı çalışmaya katılan 42 kişinin kan örneklerini inceleyerek 7 binden fazla proteindeki değişimi araştırdı.
İncelemelerde özellikle bir protein öne çıktı: C3. Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olan bu proteinin seviyesinin, kalori kısıtlamasının ardından belirgin şekilde düştüğü görüldü.

Yaşlanmayla artan iltihapta C3 detayı

C3, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadelesinde görev yapan bir protein. Ancak aşırı etkinleşmesinin kronik iltihaba katkıda bulunabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, farelerde yaş ilerledikçe C3 üretiminin arttığını ve bunun önemli kaynaklarından birinin iç organların çevresindeki yağ dokusu olduğunu belirledi.
Araştırmanın kıdemli yazarı Prof. Vishwa Deep Dixit, bulguların yaşlanmanın müdahale edilebilir bir süreç olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Farelerde C3 baskılanınca iltihap azaldı

Araştırmacılar, C3 seviyelerindeki düşüşün verilen kilo miktarıyla doğrudan bağlantılı olmadığını belirledi. Bu durum, kalori kısıtlamasının bazı etkilerinin kilo kaybından bağımsız olabileceğine işaret etti.
Farelerde C3'ün etkinleşmesi ilaçla baskılandığında yaşa bağlı iltihabın azaldığı görüldü. Ekip şimdi mevcut bazı ilaçların C3'ü hedef alarak insanlarda yaşlanmanın belirli etkilerini yavaşlatıp yavaşlatamayacağını araştırıyor.
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