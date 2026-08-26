https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/yargictan-trump-yonetimine-uyari-posta-yoluyla-oy-kullanma-kararini-ihlal-ettiniz-1108257257.html

Yargıçtan Trump yönetimine uyarı: Posta yoluyla oy kullanma kararını ihlal ettiniz

Yargıçtan Trump yönetimine uyarı: Posta yoluyla oy kullanma kararını ihlal ettiniz

Sputnik Türkiye

ABD'de posta yoluyla oy kullanma kuralları konusunda Trump yönetimi ile yargı arasındaki gerilim büyüyor. Detaylar haberde...

2026-08-26T12:48+0300

2026-08-26T12:48+0300

2026-08-26T12:48+0300

dünya

abd

posta yoluyla kullanılan oy

yüksek mahkeme

haberler

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Massachusetts'teki federal yargıç Indira Talwani, salı günü verdiği kararda, yönetimin mahkemenin kararının kapsamını yanlış anladığını savunamayacağını belirtti. Yargıç, yönetimin mahkeme kararına uyma yükümlülüğünü ciddiye aldığını söylemesine rağmen, söz konusu tedbir kararının ihlal edildiği sonucuna vardığını açıkladı.Yeni düzenleme ne getiriyor?Trump yönetimi, posta yoluyla kullanılan oy pusulalarının tasarımına ilişkin yeni kurallar getirmek istiyor. Düzenleme, yeni şartlara uymayan oy pusulalarının ABD Posta Servisi (USPS) tarafından kabul edilmemesinin önünü açabilecek.Ancak Talwani daha önce verdiği ülke çapındaki ihtiyati tedbir kararıyla bu süreci durdurmuştu.Ayrıca yönetimin yeni kuralları hayata geçirmek için düzenleme sürecini başlatması veya tamamlaması da yasaklanmıştı.Yönetim: Kuralları yayımlamak ihlal değilTrump yönetimi ise yeni düzenlemeyi yayımlamasının mahkeme kararını ihlal etmediğini savunuyor.Yönetimin 25 Ağustos'ta mahkemeye sunduğu belgelerde, düzenlemenin kendisinde USPS'nin ihtiyati tedbir kararı yürürlükte olduğu sürece yeni kuralları uygulamayacağının açıkça belirtildiği ifade edildi.Bu nedenle yönetim, düzenlemenin yalnızca yayımlanmasının mahkeme kararına aykırı olmadığını ileri sürüyor.Yönetim ayrıca düzenlemenin yürürlük tarihinin ara seçimlerden önce belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Buna göre, mahkemenin tedbir kararını kaldırması halinde eyaletlerin yeni kurallara uyum sağlayabilmesi için yeterli zamana ihtiyacı olacak.Eyaletler de dava açmaya hazırlanıyorYüksek Mahkeme'deki davaya dahil olan eyaletlerden oluşan koalisyonun, Trump yönetiminin nihai düzenlemeyi yayımlamasının ardından yeniden mahkemeye başvurması bekleniyor.Böylece ABD'de posta yoluyla oy kullanma kuralları üzerinden Trump yönetimi ile eyaletler ve federal yargı arasındaki hukuki mücadele daha da büyüyebilir.

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abd, posta yoluyla kullanılan oy, yüksek mahkeme, haberler