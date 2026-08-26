https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/islem-yaptiracaklar-dikkat-noter-ucretleri-zamlandi-mi--1108253989.html

İşlem yaptıracaklar dikkat: Noter ücretleri zamlandı mı?

İşlem yaptıracaklar dikkat: Noter ücretleri zamlandı mı?

Sputnik Türkiye

Noter ücret tarifesindeki değişikliklere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T11:58+0300

2026-08-26T11:58+0300

2026-08-26T11:58+0300

türki̇ye

noter

noter harcı

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090422501_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ae62da9b0f407afc21d7b51e46cfb934.jpg

Türkiye genelinde noterlik işlemlerinde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte noterlik hizmet bedelleri ve daire dışı işlem masrafları artırıldı. Hangi noterlik hizmetlerine zam yapıldı?Tarife değişikliği kapsamında noterlerin ve yetkili vekillerinin daire dışında gerçekleştireceği işlemler için ödenecek yol ödenekleri ile belge teslim giderlerinin üst sınırları yeniden belirlendi.Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre öne çıkan yeni rakamlar şu şekilde sıralandı:Daire dışı işlem ödeneği: Noterler ve imza yetkisine sahip vekilleri, noterlik dairesi dışında işlem yapmak için görev yerinden ayrıldıklarında ulaşım giderlerinin yanı sıra her iş için günlük 319,60 lira yol ödeneği alacak.Kura, seçim ve toplantı işlemleri: Piyango çekilişleri ile özel veya resmî kuruluşların kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak tutanak düzenlenmesi halinde günlük yol ödeneği 2 bin 928,05 lira olarak uygulanacak. Bu görevlerdeki ulaşım giderleri ayrıca karşılanacak.Adli evrak teslim üst sınırı: Mahkeme, sulh ceza hâkimliği veya Cumhuriyet başsavcılıklarının noterlik evrakının aslını istemesi durumunda ödenecek yol masrafı her teslim görevi için 750 lirayı geçemeyecek. Aynı güzergâhta ve aynı seyahatte birden fazla belge teslim edilmesi durumunda yalnızca tek bir yol masrafı verilecek. Toplu taşıma kullanımında beyan yeterli görülüp ilave belge aranmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/emekli-ve-memurun-zam-hesabi-degisti-maas-artislarinda-iki-ayri-senaryo-1108174250.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

noter, noter harcı, türkiye