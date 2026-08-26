https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-lugansk-halk-cumhuriyetinde-bir-otobusu-vurdu-saldirida-9-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1108269233.html

Ukrayna ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde bir otobüsü vurdu: Saldırıda 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ukrayna ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde bir otobüsü vurdu: Saldırıda 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Kiev rejimi bu kez şehirlerarası sefer gerçekleştiren bir otobüsü vurdu. Saldırıda 9 kişi... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T17:29+0300

2026-08-26T17:29+0300

2026-08-26T17:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

leonid paseçnik

kiev

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

i̇ha

lisiçansk

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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir otobüse düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi.Ukrayna ordusunun Lisiçansk-Stahanov seferini yapan otobüse düzenlediği saldırıyı terör eylemi olarak nitelendiren Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kasten sivil hedefe saldırdığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/ukrayna-turistik-tesislere-saldirdi-2si-cocuk-8-olu-1107543061.html

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇ha, lisiçansk