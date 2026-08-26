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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-lugansk-halk-cumhuriyetinde-bir-otobusu-vurdu-saldirida-9-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1108269233.html
Ukrayna ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde bir otobüsü vurdu: Saldırıda 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Ukrayna ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde bir otobüsü vurdu: Saldırıda 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Kiev rejimi bu kez şehirlerarası sefer gerçekleştiren bir otobüsü vurdu. Saldırıda 9 kişi... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
leonid paseçnik
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
i̇ha
lisiçansk
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir otobüse düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi.Ukrayna ordusunun Lisiçansk-Stahanov seferini yapan otobüse düzenlediği saldırıyı terör eylemi olarak nitelendiren Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kasten sivil hedefe saldırdığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/ukrayna-turistik-tesislere-saldirdi-2si-cocuk-8-olu-1107543061.html
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇ha, lisiçansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇ha, lisiçansk

Ukrayna ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde bir otobüsü vurdu: Saldırıda 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

17:29 26.08.2026 (güncellendi: 17:44 26.08.2026)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans aracı
Rusya'da ambulans aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Kiev rejimi bu kez şehirlerarası sefer gerçekleştiren bir otobüsü vurdu. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir otobüse düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Ukrayna ordusunun Lisiçansk-Stahanov seferini yapan otobüse düzenlediği saldırıyı terör eylemi olarak nitelendiren Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kasten sivil hedefe saldırdığını vurguladı.

Bu, kanlı Kiev rejiminin alaycı, insanlık dışı ve hiçbir izahı olmayan bir başka terör eylemidir.

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