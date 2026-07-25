https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/ukrayna-turistik-tesislere-saldirdi-2si-cocuk-8-olu-1107543061.html

Ukrayna turistik tesislere saldırdı: 4'ü çocuk en az 11 ölü

Ukrayna turistik tesislere saldırdı: 4'ü çocuk en az 11 ölü

Sputnik Türkiye

Tüm uyarı ve çağrılara rağmen sivil hedefleri vurmaktan vazgeçmeyen Ukrayna ordusu, bugün Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'ndeki turistik tesisleri... 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T15:52+0300

2026-07-25T15:52+0300

2026-07-25T17:00+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya soruşturma komitesi

sivil can kaybı

sivil kayıplar

saldırı

bombalı saldırı

zaporojye bölgesi

yevgeniy balitskiy

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Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi'ndeki turistik tesislere düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitsky, Ukrayna güçlerinin Kirillovka kasabasındaki tatil tesislerini gece saatlerinde hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 4'ü çocuk 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Balitsky, 3'ü çocuk 16 kişinin de yaralandığını aktardı. Rus Vali, 8 kişiden ise haber alınamadığının altını çizdi.Vali, düşmanın kime saldırdığını bildiğini ve sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurguladı.Balitskiy, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaralılar ile hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım sağlanacağını da bildirdi.Yaşanan saldırının ardından Rusya Soruşturma Komitesi terör suçuyla ilgili ceza davası açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-savunma-bakanligi-rus-gucler-ukrayna-ordusunun-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107541346.html

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ukrayna, rusya soruşturma komitesi, sivil can kaybı, sivil kayıplar, saldırı, bombalı saldırı, zaporojye bölgesi, yevgeniy balitskiy