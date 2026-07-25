Ukrayna turistik tesislere saldırdı: 4'ü çocuk en az 11 ölü
15:52 25.07.2026 (güncellendi: 17:00 25.07.2026)
zaporojye saldırı
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Tüm uyarı ve çağrılara rağmen sivil hedefleri vurmaktan vazgeçmeyen Ukrayna ordusu, bugün Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'ndeki turistik tesisleri vurarak yine sivil can kayıplarına yol açtı.
Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi'ndeki turistik tesislere düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitsky, Ukrayna güçlerinin Kirillovka kasabasındaki tatil tesislerini gece saatlerinde hedef aldığını duyurdu.
Saldırıda 4'ü çocuk 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Balitsky, 3'ü çocuk 16 kişinin de yaralandığını aktardı. Rus Vali, 8 kişiden ise haber alınamadığının altını çizdi.
Vali, düşmanın kime saldırdığını bildiğini ve sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurguladı.
Balitskiy, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaralılar ile hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım sağlanacağını da bildirdi.
Yaşanan saldırının ardından Rusya Soruşturma Komitesi terör suçuyla ilgili ceza davası açtı.
Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitsky, Ukrayna güçlerinin Kirillovka kasabasındaki tatil tesislerini gece saatlerinde hedef aldığını duyurdu.
Saldırıda 4'ü çocuk 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Balitsky, 3'ü çocuk 16 kişinin de yaralandığını aktardı. Rus Vali, 8 kişiden ise haber alınamadığının altını çizdi.
Vali, düşmanın kime saldırdığını bildiğini ve sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurguladı.
Balitskiy, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaralılar ile hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım sağlanacağını da bildirdi.
Yaşanan saldırının ardından Rusya Soruşturma Komitesi terör suçuyla ilgili ceza davası açtı.