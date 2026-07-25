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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/ukrayna-turistik-tesislere-saldirdi-2si-cocuk-8-olu-1107543061.html
Ukrayna turistik tesislere saldırdı: 4'ü çocuk en az 11 ölü
Ukrayna turistik tesislere saldırdı: 4'ü çocuk en az 11 ölü
Sputnik Türkiye
Tüm uyarı ve çağrılara rağmen sivil hedefleri vurmaktan vazgeçmeyen Ukrayna ordusu, bugün Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'ndeki turistik tesisleri... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T15:52+0300
2026-07-25T17:00+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya soruşturma komitesi
sivil can kaybı
sivil kayıplar
saldırı
bombalı saldırı
zaporojye bölgesi
yevgeniy balitskiy
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Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi'ndeki turistik tesislere düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitsky, Ukrayna güçlerinin Kirillovka kasabasındaki tatil tesislerini gece saatlerinde hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 4'ü çocuk 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Balitsky, 3'ü çocuk 16 kişinin de yaralandığını aktardı. Rus Vali, 8 kişiden ise haber alınamadığının altını çizdi.Vali, düşmanın kime saldırdığını bildiğini ve sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurguladı.Balitskiy, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaralılar ile hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım sağlanacağını da bildirdi.Yaşanan saldırının ardından Rusya Soruşturma Komitesi terör suçuyla ilgili ceza davası açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-savunma-bakanligi-rus-gucler-ukrayna-ordusunun-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107541346.html
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ukrayna, rusya soruşturma komitesi, sivil can kaybı, sivil kayıplar, saldırı, bombalı saldırı, zaporojye bölgesi, yevgeniy balitskiy
ukrayna, rusya soruşturma komitesi, sivil can kaybı, sivil kayıplar, saldırı, bombalı saldırı, zaporojye bölgesi, yevgeniy balitskiy

Ukrayna turistik tesislere saldırdı: 4'ü çocuk en az 11 ölü

15:52 25.07.2026 (güncellendi: 17:00 25.07.2026)
zaporojye saldırı
zaporojye saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
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Tüm uyarı ve çağrılara rağmen sivil hedefleri vurmaktan vazgeçmeyen Ukrayna ordusu, bugün Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'ndeki turistik tesisleri vurarak yine sivil can kayıplarına yol açtı.
Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi'ndeki turistik tesislere düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitsky, Ukrayna güçlerinin Kirillovka kasabasındaki tatil tesislerini gece saatlerinde hedef aldığını duyurdu.

Saldırıda 4'ü çocuk 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Balitsky, 3'ü çocuk 16 kişinin de yaralandığını aktardı. Rus Vali, 8 kişiden ise haber alınamadığının altını çizdi.

Vali, düşmanın kime saldırdığını bildiğini ve sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurguladı.

Balitskiy, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaralılar ile hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım sağlanacağını da bildirdi.

Yaşanan saldırının ardından Rusya Soruşturma Komitesi terör suçuyla ilgili ceza davası açtı.
Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus güçler, Ukrayna ordusunun lojistik merkezlerini vurdu
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