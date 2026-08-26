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Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri belli oldu: İstanbul'dan 6 mahalle ilk 10'a girdi
Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri belli oldu: İstanbul'dan 6 mahalle ilk 10'a girdi
Sputnik Türkiye
TÜİK, Türkiye'nin en kalabalık mahallelerini açıkladı. Buna göre Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi ilk sırada yer aldı. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Diyarbakır Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi 151 bin 459 kişiye ev sahipliği yaparak, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi oldu. İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi de 110 bin 619 kişiyle listenin ikinci sırasına oturdu. Listenin ilk on sırasında İstanbul'dan 6 tane mahalle yer aldı. Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri?TÜİK’in 2026 yılı nüfus verileri, Türkiye’nin en kalabalık mahallelerine ilişkin sıralamada değişiklikleri ortaya koydu. Verilere göre Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık mahallesi olurken bazı ilçeleri de geride bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/turkiyenin-nufusu-aciklandi-kadin-ve-erkek-sayisindaki-fark-dikkat-cekti-1108116553.html
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beylikdüzü, küçükçekmece, tüi̇k, nüfus, ilçe, diyarbakır, i̇stanbulun en kalabalık mahallesi, türkiye'nin en kalabalık mahalleleri
beylikdüzü, küçükçekmece, tüi̇k, nüfus, ilçe, diyarbakır, i̇stanbulun en kalabalık mahallesi, türkiye'nin en kalabalık mahalleleri

Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri belli oldu: İstanbul'dan 6 mahalle ilk 10'a girdi

13:08 26.08.2026
Beylikdüzü
Beylikdüzü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
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TÜİK, Türkiye'nin en kalabalık mahallelerini açıkladı. Buna göre Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Diyarbakır Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi 151 bin 459 kişiye ev sahipliği yaparak, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi oldu. İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi de 110 bin 619 kişiyle listenin ikinci sırasına oturdu. Listenin ilk on sırasında İstanbul'dan 6 tane mahalle yer aldı.

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri?

TÜİK’in 2026 yılı nüfus verileri, Türkiye’nin en kalabalık mahallelerine ilişkin sıralamada değişiklikleri ortaya koydu. Verilere göre Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık mahallesi olurken bazı ilçeleri de geride bıraktı.
1.
Bağcılar, Bağlar-Diyarbakır: 151.459
2.
Adnan Kahveci, Beylikdüzü-İstanbul: 110.619
3.
Kayabaşı, Başakşehir-İstanbul: 108.455
4.
Atakent, Küçükçekmece-İstanbul: 102.743
5.
Fırat, Kayapınar-Diyarbakır: 91.279
6.
Zümrütevler, Maltepe-İstanbul: 88.042
7.
Mevlana, Talas-Kayseri: 87.561
8.
Zafer, Bahçelievler-İstanbul: 86.758
9.
Karapürçek, Altındağ-Ankara: 83.053
10.
Halkalı Merkez, Küçükçekmece-İstanbul: 80.715
nüfus Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
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Türkiye'nin nüfusu açıklandı: Nüfus artışı dikkat çekti
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