https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/turkiyenin-en-kalabalik-mahalleleri-belli-oldu-istanbuldan-6-mahalle-ilk-10a-girdi--1108258316.html

Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri belli oldu: İstanbul'dan 6 mahalle ilk 10'a girdi

Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri belli oldu: İstanbul'dan 6 mahalle ilk 10'a girdi

Sputnik Türkiye

TÜİK, Türkiye'nin en kalabalık mahallelerini açıkladı. Buna göre Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi ilk sırada yer aldı. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Diyarbakır Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi 151 bin 459 kişiye ev sahipliği yaparak, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi oldu. İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi de 110 bin 619 kişiyle listenin ikinci sırasına oturdu. Listenin ilk on sırasında İstanbul'dan 6 tane mahalle yer aldı. Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri?TÜİK’in 2026 yılı nüfus verileri, Türkiye’nin en kalabalık mahallelerine ilişkin sıralamada değişiklikleri ortaya koydu. Verilere göre Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık mahallesi olurken bazı ilçeleri de geride bıraktı.

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türki̇ye

beylikdüzü

küçükçekmece

diyarbakır

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