Türkiye'nin nüfusu açıklandı: Nüfus artışı dikkat çekti
11:21 20.08.2026 (güncellendi: 11:43 20.08.2026)
© Orhan Akkanatnüfus Türkiye
© Orhan Akkanat
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Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi yükseldi.
Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (43 milyon 170 bin 975 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (43 milyon 149 bin 627 kişi) olarak kaydedildi.
Türkiye nüfusu artışı
Yıl
Erkek Nüfusu
Kadın Nüfusu
Toplam Nüfus
Erkek Oranı
2025
43.059.434
43.032.734
86.092.168
%50,02
2024
42.853.110
42.811.834
85.664.944
%50,02
2023
42.734.071
42.638.306
85.372.377
%50,10
2022
42.704.112
42.575.441
85.279.553
%50,10
2021
42.428.101
42.252.172
84.680.273
Dünya nüfusunda Türkiye kaçıncı?
Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18’inci sırada yer alıyor.
15. Kongo DC
16. Vietnam
17. İran
18. Türkiye (~86,3 Milyon)
19. Almanya (~84 Milyon)
20. Tayland (~72 Milyon)
Sıra
Ülke
Tahmini Nüfus
Dünya Nüfus Payı
1
Hindistan
~1,46 Milyar
%17,8
2
Çin
~1,41 Milyar
%17,2
3
ABD
~347 Milyon
%4,2
4
Endonezya
~283 Milyon
%3,4
5
Pakistan
~251 Milyon
%3,0
6
Nijerya
~232 Milyon
%2,8
7
Brezilya
~212 Milyon
%2,5
8
Bangladeş
~175 Milyon
%2,1
9
Rusya
~144 Milyon
%1,7
10
Etiyopya
~132 Milyon
%1,6
11
Meksika
~131 Milyon
%1,6
12
Japonya
~123 Milyon
%1,5
13
Mısır
~116 Milyon
%1,4
14
Filipinler
~115 Milyon
%1,4