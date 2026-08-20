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Türkiye'nin nüfusu açıklandı: Nüfus artışı dikkat çekti
Türkiye'nin nüfusu açıklandı: Nüfus artışı dikkat çekti
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Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişi oldu. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi yükseldi.Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (43 milyon 170 bin 975 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (43 milyon 149 bin 627 kişi) olarak kaydedildi.Dünya nüfusunda Türkiye kaçıncı?Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18’inci sırada yer alıyor.15. Kongo DC16. Vietnam17. İran18. Türkiye (~86,3 Milyon)19. Almanya (~84 Milyon)20. Tayland (~72 Milyon)
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türkiye, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus artışı
türkiye, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus artışı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı: Nüfus artışı dikkat çekti

11:21 20.08.2026 (güncellendi: 11:43 20.08.2026)
© Orhan Akkanatnüfus Türkiye
nüfus Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Orhan Akkanat
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Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi yükseldi.
Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (43 milyon 170 bin 975 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (43 milyon 149 bin 627 kişi) olarak kaydedildi.
Türkiye nüfusu artışı

Yıl

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

Toplam Nüfus

Erkek Oranı

2025

43.059.434

43.032.734

86.092.168

%50,02

2024

42.853.110

42.811.834

85.664.944

%50,02

2023

42.734.071

42.638.306

85.372.377

%50,10

2022

42.704.112

42.575.441

85.279.553

%50,10

2021

42.428.101

42.252.172

84.680.273

Dünya nüfusunda Türkiye kaçıncı?

Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18’inci sırada yer alıyor.
15. Kongo DC
16. Vietnam
17. İran
18. Türkiye (~86,3 Milyon)
19. Almanya (~84 Milyon)
20. Tayland (~72 Milyon)

Sıra

Ülke

Tahmini Nüfus

Dünya Nüfus Payı

1

Hindistan

~1,46 Milyar

%17,8

2

Çin

~1,41 Milyar

%17,2

3

ABD

~347 Milyon

%4,2

4

Endonezya

~283 Milyon

%3,4

5

Pakistan

~251 Milyon

%3,0

6

Nijerya

~232 Milyon

%2,8

7

Brezilya

~212 Milyon

%2,5

8

Bangladeş

~175 Milyon

%2,1

9

Rusya

~144 Milyon

%1,7

10

Etiyopya

~132 Milyon

%1,6

11

Meksika

~131 Milyon

%1,6

12

Japonya

~123 Milyon

%1,5

13

Mısır

~116 Milyon

%1,4

14

Filipinler

~115 Milyon

%1,4

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