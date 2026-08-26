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TCMB'den kritik hamle: İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi
TCMB'den kritik hamle: İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T09:28+0300
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İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi.TCMB'nin iki elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verdi.
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türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), resmi gazete, junomoney , payco, payco elektronik para , i̇zin
türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), resmi gazete, junomoney , payco, payco elektronik para , i̇zin

TCMB'den kritik hamle: İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi

09:28 26.08.2026
© Mustafa ÇiftçiMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Mustafa Çiftçi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinleri iptal etti.
İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi.
TCMB'nin iki elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verdi.
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