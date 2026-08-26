https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/tcmbden-kritik-hamle-iki-odeme-kurulusunun-izni-iptal-edildi-1108248769.html

TCMB'den kritik hamle: İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi

TCMB'den kritik hamle: İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T09:28+0300

2026-08-26T09:28+0300

2026-08-26T09:28+0300

ekonomi̇

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İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi.TCMB'nin iki elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/arif-ahmet-denizolgunun-supheli-olumu-alihan-kuris-ve-otopsi-yapan-doktora-sorusturma-1108247483.html

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türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), resmi gazete, junomoney , payco, payco elektronik para , i̇zin