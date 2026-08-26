https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/tcmbden-kritik-hamle-iki-odeme-kurulusunun-izni-iptal-edildi-1108248769.html
TCMB'den kritik hamle: İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi
TCMB'den kritik hamle: İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T09:28+0300
2026-08-26T09:28+0300
2026-08-26T09:28+0300
ekonomi̇
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junomoney
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İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi.TCMB'nin iki elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/arif-ahmet-denizolgunun-supheli-olumu-alihan-kuris-ve-otopsi-yapan-doktora-sorusturma-1108247483.html
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türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), resmi gazete, junomoney , payco, payco elektronik para , i̇zin
türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), resmi gazete, junomoney , payco, payco elektronik para , i̇zin
TCMB'den kritik hamle: İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinleri iptal etti.
İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi.
TCMB'nin
iki elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verdi.