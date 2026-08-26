https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/arif-ahmet-denizolgunun-supheli-olumu-alihan-kuris-ve-otopsi-yapan-doktora-sorusturma-1108247483.html

Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü: Alihan Kuriş ve otopsi yapan doktora soruşturma

Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü: Alihan Kuriş ve otopsi yapan doktora soruşturma

Sputnik Türkiye

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Alihan Kuriş ve otopsi yapan doktor hakkında... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T08:49+0300

2026-08-26T08:49+0300

2026-08-26T09:03+0300

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alihan kuriş

arif ahmet denizolgun

adli tıp kurumu

cumhuriyet başsavcılığı

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Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli bulundu.'Adam öldürme'den soruşturmaBeykoz'da 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un otopsisinde "şüpheli ölüm" tespiti yapıldığı ve Alihan Kuriş'in de arasında olduğu şüpheliler hakkında "adam öldürme" suçundan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Bürosunca, Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki vefatına ilişkin iddialar üzerine tahkikata başlandığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Tüm deliller yeniden incelenecekFethi kabir işlemi, Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışma, ölüm olayına ilk el koyan Riva Polis Merkezi'yle yapılan yazışma, HTS kayıtları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışma neticesi ve Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına yazılan müzekkere cevabı, devam eden beyan işlemleri ile toplanacak diğer delillere göre soruşturma işlemlerinin hassasiyetle ve genişletilerek yürütüleceği kaydedildi.Ne olmuştu? Denizolgun nasıl ölmüştüBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı belirtilmişti.Karar doğrultusunda, Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos'ta Denizolgun'un kabrine gelmişti.Görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınıp, incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, mezardan çıkarılan örnekler işlemlerin ardından yeniden kabre konulmuştu.

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türkiye, alihan kuriş, arif ahmet denizolgun, adli tıp kurumu, cumhuriyet başsavcılığı