https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/spacexten-dev-hamle-100-milyar-dolarlik-yeni-uzay-ussu-1108246255.html

SpaceX'ten dev hamle: 100 milyar dolarlık yeni uzay üssü

SpaceX'ten dev hamle: 100 milyar dolarlık yeni uzay üssü

Sputnik Türkiye

Elon Musk liderliğindeki SpaceX, ABD'nin Louisiana eyaletinde 100 milyar dolarlık yatırımla şirketin en büyük fırlatma üssünü kuracağını duyurdu; yılda... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T07:12+0300

2026-08-26T07:12+0300

2026-08-26T07:12+0300

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Amerikan havacılık ve uzay taşımacılığı devi SpaceX, uzay araştırmaları tarihinde yeni bir sayfa açacak devasa projesini kamuoyuna duyurdu. Şirket, ABD'nin Louisiana eyaletinde 100 milyar dolarlık dev yatırımla hayata geçirilecek ve bugüne kadarki en büyük fırlatma kompleksi olacak yeni uzay üssünün inşasına başlıyor.Yılda binlerce fırlatma ve 11 bin yeni i̇stihdamStarbase Louisiana adı verilen dev tesis, yılda binlerce fırlatmayı kesintisiz destekleyecek teknik kapasiteye sahip olacak. Proje, özellikle insanlığın derin uzay hedeflerini simgeleyen Starship görevlerinin artırılmasında kritik bir rol üstlenecek.Yatırımın ekonomik ve istihdam boyutuna dikkat çekilen resmi açıklamada, projenin önümüzdeki 10 yıllık süreçte bölgede 3 bin doğrudan, 8 binin üzerinde ise dolaylı istihdam oluşturmasının hedeflendiği kaydedildi.Kendi kendine yeten bir "uzay şehri" kuruluyorSpaceX'in dördüncü ve en kapsamlı fırlatma merkezi olacak tesiste, her birinde ikişer fırlatma rampası ve yakıt tesisi bulunan toplam beş ayrı fırlatma kompleksi yer alacak. Proje sahası yalnızca bir üs değil, adeta bağımsız bir yaşam alanı olarak tasarlandı.Yerleşkede araç işleme tesislerinin yanı sıra özel yakıt üretim tesisi, bağımsız enerji üretim merkezi ve tesiste görev alacak personelle aileleri için tasarlanmış geniş kapsamlı konut alanları inşa edilecek. Projenin inşaat sürecinin 2027 yılında başlaması, tesisteki ilk roket fırlatmasının ise en erken 2029 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.Elon Musk: Yalnızca bilim kurguda olanı i̇nşa ediyoruzSpaceX Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, tarihi yatırımla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.Şirketin kuruluş vizyonunun insanlığı çok gezegenli bir türe dönüştürmek olduğunu hatırlatan Musk, bu hedefe ancak uzay yolculuklarının uçak seyahatleri kadar rutin hale gelmesiyle ulaşılabileceğini ve Louisiana'daki yeni üssün bu geleceğin kapılarını aralayacağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/meteoroloji-uyardi-saganak-yagis-ve-kuvvetli-ruzgar-geliyor-1108245997.html

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