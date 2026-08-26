https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/meteoroloji-uyardi-saganak-yagis-ve-kuvvetli-ruzgar-geliyor-1108245997.html
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yanı sıra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Toroslar mevkii için... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T07:04+0300
2026-08-26T07:04+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, yurdun kuzeydoğu ve iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren ani yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak alarmıYapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında (Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun batı ve güney kıyılarında ise güneşli ve sıcak hava hakimiyetini koruyor.Güneydoğu İçin Kuvvetli Rüzgar UyarısıRüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ancak öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın hızının yer yer 40-60 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.Batı Karadeniz’de deniz ulaşımına dikkatDenizlerde genel olarak sakin bir hava beklenirken, Batı Karadeniz için fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı. Bartın-Zonguldak kıyı kesimlerinde rüzgarın 5 ila 7 kuvvetinde esmesi ve dalga boyunun yer yer 3 metreye ulaşması bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise deniz şartlarının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.Bölge bölge günün en yüksek sıcaklıkları
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doğu anadolu, doğu karadeniz, malatya, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji
doğu anadolu, doğu karadeniz, malatya, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yanı sıra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Toroslar mevkii için yerel sağanak, Güneydoğu içinse kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, yurdun kuzeydoğu ve iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren ani yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak alarmı
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii
, Doğu Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri
ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında
(Erzurum
, Kars
, Ardahan
, Erzincan
ve Malatya
çevreleri) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun batı ve güney kıyılarında ise güneşli ve sıcak hava hakimiyetini koruyor.
Güneydoğu İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ancak öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu
ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın hızının yer yer 40-60 km/saat
hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Batı Karadeniz’de deniz ulaşımına dikkat
Denizlerde genel olarak sakin bir hava beklenirken, Batı Karadeniz
için fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı. Bartın-Zonguldak
kıyı kesimlerinde rüzgarın 5 ila 7 kuvvetinde esmesi ve dalga boyunun yer yer 3 metreye ulaşması bekleniyor. Marmara, Ege
ve Akdeniz'de
ise deniz şartlarının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
Bölge bölge günün en yüksek sıcaklıkları
Marmara:
İstanbul 30°C, Bursa
33°C, Çanakkale 35°C, Kırklareli 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Ege:
İzmir 35°C, Denizli 40°C, Muğla 37°C, Uşak 34°C (Az bulutlu ve açık)
Akdeniz:
Adana 36°C, Antalya
35°C, Burdur 37°C, Hatay
33°C (Öğleden sonra Toroslar yağışlı)
İç Anadolu: Ankara
33°C, Eskişehir 35°C, Konya 33°C, Nevşehir
30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Karadeniz:
Trabzon 27°C, Rize 28°C, Samsun 29°C, Bolu
33°C, Düzce 34°C (Doğu Karadeniz öğleden sonra yerel yağışlı)
Doğu Anadolu:
Erzurum 27°C, Kars 28°C, Malatya 34°C, Van 30°C (Kuzey ve batısı öğleden sonra sağanak yağışlı)
Güneydoğu Anadolu:
Şanlıurfa 39°C, Diyarbakır 38°C, Gaziantep 36°C, Mardin
34°C (Açık ve öğleden sonra kuvvetli rüzgarlı)