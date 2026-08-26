https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/meteoroloji-uyardi-saganak-yagis-ve-kuvvetli-ruzgar-geliyor-1108245997.html

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yanı sıra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Toroslar mevkii için... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T07:04+0300

2026-08-26T07:04+0300

2026-08-26T07:04+0300

yaşam

doğu anadolu

doğu karadeniz

malatya

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107233269_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f2aecec74041be234cb34f04b42b71e8.png

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, yurdun kuzeydoğu ve iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren ani yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak alarmıYapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında (Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun batı ve güney kıyılarında ise güneşli ve sıcak hava hakimiyetini koruyor.Güneydoğu İçin Kuvvetli Rüzgar UyarısıRüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ancak öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın hızının yer yer 40-60 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.Batı Karadeniz’de deniz ulaşımına dikkatDenizlerde genel olarak sakin bir hava beklenirken, Batı Karadeniz için fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı. Bartın-Zonguldak kıyı kesimlerinde rüzgarın 5 ila 7 kuvvetinde esmesi ve dalga boyunun yer yer 3 metreye ulaşması bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise deniz şartlarının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.Bölge bölge günün en yüksek sıcaklıkları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/prim-ve-vergi-borclari-icin-son-basvuru-tarihi-31-agustos-1108245812.html

doğu anadolu

doğu karadeniz

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğu anadolu, doğu karadeniz, malatya, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji