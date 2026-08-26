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SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan kulis bilgisi: 'Asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam görebiliriz'
SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan kulis bilgisi: 'Asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam görebiliriz'
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı İsa Karakaş, Kasım 2027'de seçim yapılması durumunda ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 zam gelebileceğini belirterek, bu artışın tek seferde veya... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T17:47+0300
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Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret zammına ilişkin Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı. Karakaş, ''Ankara'da konuşulan kulis bilgisi şu; seçim kasım ayında olursa... bunu bütçeden anlayacağız. Kasım 2027'de seçim olursa ocak ayında asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam görebiliriz" dedi.Masada yüzde 50'lik zam için iki formülün olduğunu belirten Karakaş, ''Bu yüzde 50'lik zam birden bire yüzde 50 zam olabilir veya yüzde 30+20 ara zam şeklinde olabilir. Birinci formül bir kerede ocak ayında yüzde 50 zam. İkinci formül temmuzda ara zamla yüzde 50'nin üzerine çıkması gibi formüller konuşuluyor. Biz burada konuşulanları aktarıyoruz, karar verecek olan hükümet'' açıklamasında bulundu.Öte yandan Karakaş, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmaması için yüzde 50'nin üzerinde bir artışın gerekli olabileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/asgari-ucret-degisecek-mi-yeni-asgari-ucret-modeli-hayata-mi-geciriliyor-1107387886.html
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SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan kulis bilgisi: 'Asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam görebiliriz'

17:47 26.08.2026
© AAAsgari ücret zammı
Asgari ücret zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AA
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SGK Uzmanı İsa Karakaş, Kasım 2027'de seçim yapılması durumunda ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 zam gelebileceğini belirterek, bu artışın tek seferde veya yüzde 30 ocak zammı ve yüzde 20 temmuz ara zammı şeklinde uygulanabileceğini söyledi.
Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret zammına ilişkin Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı.
Karakaş, ''Ankara'da konuşulan kulis bilgisi şu; seçim kasım ayında olursa... bunu bütçeden anlayacağız. Kasım 2027'de seçim olursa ocak ayında asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam görebiliriz" dedi.
Masada yüzde 50'lik zam için iki formülün olduğunu belirten Karakaş, ''Bu yüzde 50'lik zam birden bire yüzde 50 zam olabilir veya yüzde 30+20 ara zam şeklinde olabilir. Birinci formül bir kerede ocak ayında yüzde 50 zam. İkinci formül temmuzda ara zamla yüzde 50'nin üzerine çıkması gibi formüller konuşuluyor. Biz burada konuşulanları aktarıyoruz, karar verecek olan hükümet'' açıklamasında bulundu.
Öte yandan Karakaş, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmaması için yüzde 50'nin üzerinde bir artışın gerekli olabileceğini ifade etti.
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Asgari ücret değişecek mi? Bölgesel asgari ücret modeli hayata mı geçiriliyor?
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