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Asgari ücret değişecek mi? Yeni asgari ücret modeli hayata mı geçiriliyor?
Asgari ücret değişecek mi? Yeni asgari ücret modeli hayata mı geçiriliyor?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de her bölgede ve her sektörde aynı olan asgari ücretlerin değişeceği yeni bir asgari ücret modeli üzerinde çalışıldığı belirtildi. Buna göre... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağı gündemde. Buna göre şu anda tüm sektörler ve bölgeler için aynı ücret asgari ücret ödenirken eğer düzenleme hayata geçerse farklı sektörler ve bölgeler için farklı asgari ücret ödenecek. Bölgesel asgari ücret modeli mi geliyor?Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, farklı sektörlerin yapıları ve iller arasındaki ekonomik farklılıklar nedeniyle yeni bir bölgesel asgari ücret modeli üzerinde çalışmalara başlandı.Yeni asgari ücret modelinde sosyal tarafların görüşü alınacak, çalışanların hak kaybı yaşanmayacak ve işverenler için sürdürülebilir üretim dengesi gözetilecek. ABD, Kanada, Japonya, Çin ve Hindistan gibi birçok ülkede bölgesel veya sektörel asgari ücret uygulamaları bulunuyor. İlk etapta yürütülen ve taslak haline getirilen çalışmaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda nihai kararın verilmesi bekleniyor.
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asgari ücret, net asgari ücret, brüt asgari ücret
asgari ücret, net asgari ücret, brüt asgari ücret

Asgari ücret değişecek mi? Yeni asgari ücret modeli hayata mı geçiriliyor?

12:22 20.07.2026 (güncellendi: 12:24 20.07.2026)
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Türkiye'de her bölgede ve her sektörde aynı olan asgari ücretlerin değişeceği yeni bir asgari ücret modeli üzerinde çalışıldığı belirtildi. Buna göre, bölgelere ve sektöre göre asgari ücret farklılık gösterecek.
Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağı gündemde. Buna göre şu anda tüm sektörler ve bölgeler için aynı ücret asgari ücret ödenirken eğer düzenleme hayata geçerse farklı sektörler ve bölgeler için farklı asgari ücret ödenecek.

Bölgesel asgari ücret modeli mi geliyor?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, farklı sektörlerin yapıları ve iller arasındaki ekonomik farklılıklar nedeniyle yeni bir bölgesel asgari ücret modeli üzerinde çalışmalara başlandı.
Yeni asgari ücret modelinde sosyal tarafların görüşü alınacak, çalışanların hak kaybı yaşanmayacak ve işverenler için sürdürülebilir üretim dengesi gözetilecek. ABD, Kanada, Japonya, Çin ve Hindistan gibi birçok ülkede bölgesel veya sektörel asgari ücret uygulamaları bulunuyor. İlk etapta yürütülen ve taslak haline getirilen çalışmaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda nihai kararın verilmesi bekleniyor.
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