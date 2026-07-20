https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/asgari-ucret-degisecek-mi-yeni-asgari-ucret-modeli-hayata-mi-geciriliyor-1107387886.html

Asgari ücret değişecek mi? Yeni asgari ücret modeli hayata mı geçiriliyor?

Asgari ücret değişecek mi? Yeni asgari ücret modeli hayata mı geçiriliyor?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de her bölgede ve her sektörde aynı olan asgari ücretlerin değişeceği yeni bir asgari ücret modeli üzerinde çalışıldığı belirtildi. Buna göre... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T12:22+0300

2026-07-20T12:22+0300

2026-07-20T12:24+0300

ekonomi̇

asgari ücret

net asgari ücret

brüt asgari ücret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağı gündemde. Buna göre şu anda tüm sektörler ve bölgeler için aynı ücret asgari ücret ödenirken eğer düzenleme hayata geçerse farklı sektörler ve bölgeler için farklı asgari ücret ödenecek. Bölgesel asgari ücret modeli mi geliyor?Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, farklı sektörlerin yapıları ve iller arasındaki ekonomik farklılıklar nedeniyle yeni bir bölgesel asgari ücret modeli üzerinde çalışmalara başlandı.Yeni asgari ücret modelinde sosyal tarafların görüşü alınacak, çalışanların hak kaybı yaşanmayacak ve işverenler için sürdürülebilir üretim dengesi gözetilecek. ABD, Kanada, Japonya, Çin ve Hindistan gibi birçok ülkede bölgesel veya sektörel asgari ücret uygulamaları bulunuyor. İlk etapta yürütülen ve taslak haline getirilen çalışmaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda nihai kararın verilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sgkdan-elden-maas-odeyene-agir-yaptirim-cezalar-396-bin-tlyi-buluyor-1107204675.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, net asgari ücret, brüt asgari ücret