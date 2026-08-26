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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sener-usumezsoydan-dikkat-ceken-adalar-fayi-cikisi-jeolojinin-en-buyuk-hatalarindan-biri-1108260597.html
Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken Adalar Fayı çıkışı: 'Jeolojinin en büyük hatalarından biri'
Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken Adalar Fayı çıkışı: 'Jeolojinin en büyük hatalarından biri'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın aktif değil “ölü” bir fay olduğunu savundu. Büyükçekmece’den Tuzla’ya uzanan fayın kırılmamış fay olarak... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T14:12+0300
2026-08-26T14:12+0300
türki̇ye
şener üşümezsoy
deprem
büyükçekmece
tuzla
marmara denizi
afad
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Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’ndeki sismik hareketlilik sonrasında Adalar Fayı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. YouTube kanalından değerlendirmeler yapan Üşümezsoy, Adalar Fayı için yapılan “aktif fay” değerlendirmesinin yanlış olduğunu savundu.Üşümezsoy, Büyükçekmece’den Yeşilköy üzerinden Tuzla’ya uzanan yapının “ölü fay” olduğunu belirterek, bu fayın kırılmamış fay olarak yorumlanmasına karşı çıktı. Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki fayın 6.2 büyüklüğünde deprem üretebileceği yönündeki senaryoları da kabul etmediğini belirtti.'Jeolojinin en büyük hatalarından biridir'Marmara’daki faylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, Kuzey Marmara’da kırılmamış fay bulunmadığını savundu.Üşümezsoy, şunları söyledi:“Marmara, Kuzey Marmara'da kırılmamış fay yoktur. Tezgiz tarafından sürülmüştür ama buna karşılık Büyükçekmece'den Yeşilköy'den Tuzla’ya kadar giden fayı, ölü fayı kırılmamış fay olarak yorumlamak aslında jeolojinin en büyük hatalarından biridir. Bu konuda çok net itirazlar MSC'den geldiği halde halen o fay varsayılmaktadır”Marmara’daki fayların tek ana fay olarak ele alınmasına karşı çıktıProf. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’daki fayların tek bir ana fay düzlemi olarak değerlendirilmesinin de yanlış olduğunu belirtti.Üşümezsoy, geçmişte Marmara için ortaya konulan deprem senaryolarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:“30 yıl içinde 7'nin üzerinde üç deprem veya iki tane 7.4'lük deprem olacak denmiştir. 30 yıl boyunca sürekli aynı tez tekrarlanmıştır. Bir makale ne kadar çok yayımlanırsa yayımlansın, eğer değersizse değersizdir”23 Nisan depremini değerlendirdiÜşümezsoy, 23 Nisan’da Silivri-Kumburgaz açıklarında meydana gelen depremi de değerlendirdi. Depremin Adalar Fayı’ndan yaklaşık 60 kilometre uzakta meydana geldiğine dikkati çekti.Depremin, 1912 depreminden sonra bölgede stres biriken ve daha önce kırılmayan fayın hareketlenmesi sonucu meydana geldiğini savunan Üşümezsoy, şu değerlendirmeyi yaptı:“Tezimizin, ortaya koyduğumuz modelimizin kanıtını 23 Nisan depremi birebir ortaya koymuş ve kanıtlamıştır.”'Adalar Fayı’ndaki harita da değişecektir'Üşümezsoy, Adalar Fayı’na ilişkin haritaların da zaman içerisinde değişeceğini savundu. Bu görüşünü 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan değişiklik üzerinden değerlendiren Üşümezsoy, şunları söyledi:“Adana'dan Doğu Anadolu Fayı olarak Türkiye'de Dörtyol, Osmaniye, Yumurtalık fay hattını Doğu Anadolu Fayı'nın devamı olarak kabul eden tez, 6 Şubat depremiyle çöpe atılmış ve tüm MTA, AFAD haritalarını değiştirmiştir. Bir gün bu Adalar Fayı'mızdaki harita da değişecektir.”6.2 büyüklüğündeki deprem senaryosuna karşı çıktıÜşümezsoy, Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki fayın 6.2 büyüklüğünde deprem üretebileceği yönündeki senaryolara da karşı çıktı.Namık Aysal’la yaptıkları çalışmalar sonucunda söz konusu yapının aktif bir yanal atımlı fay olmadığının ortaya çıktığını savunan Üşümezsoy, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:“Bunun Avcılar karşısındaki Orta Marmara sırtını kesen yanal atımlı bir fay olmadığı, Adalar Fayı'nın devamı olarak uzanan ölü bir fay olduğu ortaya çıktı.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ay-yarin-gece-kizil-renge-burunecek-turkiyede-kacta-hangi-noktalarda-izlenebilecek-ay-neden-1108259230.html
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tuzla
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şener üşümezsoy, deprem, büyükçekmece, tuzla, marmara denizi, afad
şener üşümezsoy, deprem, büyükçekmece, tuzla, marmara denizi, afad

Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken Adalar Fayı çıkışı: 'Jeolojinin en büyük hatalarından biri'

14:12 26.08.2026
© İHADeprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© İHA
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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın aktif değil “ölü” bir fay olduğunu savundu. Büyükçekmece’den Tuzla’ya uzanan fayın kırılmamış fay olarak yorumlanmasına karşı çıkan Üşümezsoy, Adalar Fayı haritasının değişeceğini ifade etti.
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’ndeki sismik hareketlilik sonrasında Adalar Fayı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. YouTube kanalından değerlendirmeler yapan Üşümezsoy, Adalar Fayı için yapılan “aktif fay” değerlendirmesinin yanlış olduğunu savundu.
Üşümezsoy, Büyükçekmece’den Yeşilköy üzerinden Tuzla’ya uzanan yapının “ölü fay” olduğunu belirterek, bu fayın kırılmamış fay olarak yorumlanmasına karşı çıktı. Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki fayın 6.2 büyüklüğünde deprem üretebileceği yönündeki senaryoları da kabul etmediğini belirtti.

'Jeolojinin en büyük hatalarından biridir'

Marmara’daki faylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, Kuzey Marmara’da kırılmamış fay bulunmadığını savundu.
Üşümezsoy, şunları söyledi:
“Marmara, Kuzey Marmara'da kırılmamış fay yoktur. Tezgiz tarafından sürülmüştür ama buna karşılık Büyükçekmece'den Yeşilköy'den Tuzla’ya kadar giden fayı, ölü fayı kırılmamış fay olarak yorumlamak aslında jeolojinin en büyük hatalarından biridir. Bu konuda çok net itirazlar MSC'den geldiği halde halen o fay varsayılmaktadır”

Marmara’daki fayların tek ana fay olarak ele alınmasına karşı çıktı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’daki fayların tek bir ana fay düzlemi olarak değerlendirilmesinin de yanlış olduğunu belirtti.
Üşümezsoy, geçmişte Marmara için ortaya konulan deprem senaryolarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“30 yıl içinde 7'nin üzerinde üç deprem veya iki tane 7.4'lük deprem olacak denmiştir. 30 yıl boyunca sürekli aynı tez tekrarlanmıştır. Bir makale ne kadar çok yayımlanırsa yayımlansın, eğer değersizse değersizdir”

23 Nisan depremini değerlendirdi

Üşümezsoy, 23 Nisan’da Silivri-Kumburgaz açıklarında meydana gelen depremi de değerlendirdi. Depremin Adalar Fayı’ndan yaklaşık 60 kilometre uzakta meydana geldiğine dikkati çekti.
Depremin, 1912 depreminden sonra bölgede stres biriken ve daha önce kırılmayan fayın hareketlenmesi sonucu meydana geldiğini savunan Üşümezsoy, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Tezimizin, ortaya koyduğumuz modelimizin kanıtını 23 Nisan depremi birebir ortaya koymuş ve kanıtlamıştır.”

'Adalar Fayı’ndaki harita da değişecektir'

Üşümezsoy, Adalar Fayı’na ilişkin haritaların da zaman içerisinde değişeceğini savundu. Bu görüşünü 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan değişiklik üzerinden değerlendiren Üşümezsoy, şunları söyledi:
“Adana'dan Doğu Anadolu Fayı olarak Türkiye'de Dörtyol, Osmaniye, Yumurtalık fay hattını Doğu Anadolu Fayı'nın devamı olarak kabul eden tez, 6 Şubat depremiyle çöpe atılmış ve tüm MTA, AFAD haritalarını değiştirmiştir. Bir gün bu Adalar Fayı'mızdaki harita da değişecektir.”

6.2 büyüklüğündeki deprem senaryosuna karşı çıktı

Üşümezsoy, Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki fayın 6.2 büyüklüğünde deprem üretebileceği yönündeki senaryolara da karşı çıktı.
Namık Aysal’la yaptıkları çalışmalar sonucunda söz konusu yapının aktif bir yanal atımlı fay olmadığının ortaya çıktığını savunan Üşümezsoy, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
“Bunun Avcılar karşısındaki Orta Marmara sırtını kesen yanal atımlı bir fay olmadığı, Adalar Fayı'nın devamı olarak uzanan ölü bir fay olduğu ortaya çıktı.”
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