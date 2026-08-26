https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/otellerde-yeni-donem-resepsiyon-ve-havuz-kurallari-degisti-1108246415.html

Otellerde yeni dönem: Resepsiyon ve havuz kuralları değişti

Otellerde yeni dönem: Resepsiyon ve havuz kuralları değişti

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı, basit konaklama tesislerine yönelik yeni yönetmeliği yayımladı. Resmî Gazete'de duyurulan kararla belge devrine sınır getirilirken... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T07:20+0300

2026-08-26T07:20+0300

2026-08-26T07:20+0300

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme; işletme belgelerinin devrinden havuz güvenliğine, oda standartlarından resepsiyon mecburiyetine kadar konaklama sektöründe köklü değişiklikler getiriyor.Belge devrine kısıtlama: İzinsiz devirlere valilik müdahalesiYönetmelik değişikliği doğrultusunda, basit konaklama turizm işletme belgesi devirlerine sıkı sınırlama getirildi. Belgelerin ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal dışındaki gerekçelerle devredilmesi tamamen yasaklandı. Belgenin izinsiz devredildiğinin belirlenmesi durumunda, yaptırım hükümleri doğrudan valilikler tarafından işletilecek.Bakanlık kontrolörlerinin denetim yetkilerini güçlendiren maddeler ve belge devir kısıtlaması yayımıyla birlikte yürürlüğe girerken, fiziki şartlara dair uyum hükümleri için 1 Kasım 2026 tarihine kadar süre tanındı.25 oda üzerine resepsiyon ve sertifikalı personel zorunluluğuYeni standartlar kapsamında, kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tüm basit konaklama tesislerinin giriş alanında resepsiyon bulunması zorunlu kılındı. Tesislerin tamamında acil durumlar için ilk yardım malzemesi ile sertifikalı personel bulundurulması şartı aranacak.Ayrıca tesislerde periyodik hijyen, haşere mücadelesi ve servis edilen yiyecek ile içeceklerin uygun sıcaklık zincirinde muhafaza edilmesi gibi halk sağlığını ilgilendiren kriterler de denetim kapsamına alındı.Yüzme havuzlarına çift cankurtaran ve 50 santimetre kuralıBünyesinde yüzme havuzu barındıran işletmeler için güvenlik kriterleri en üst seviyeye çıkarıldı. Tesislerde en az 2 sertifikalı cankurtaran, filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemleri, kaydırmaz zemin kaplamaları, emniyet basamakları, soyunma kabini ve duş alanları zorunlu hale getirildi.Çocuk misafirlerin güvenliği için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı çocuk havuzu yapılması zorunlu tutulurken, yalnızca 12 yaş ve üzeri misafir kabul eden yetişkin otelleri bu kuraldan muaf tutuldu. Su kaydırağı ve dalga havuzu gibi alanlarda ise görevli personelin yanı sıra Türkçe ve en az iki yabancı dilde bilgilendirme levhaları bulunacak.Oda ve banyolara yeni fiziki standartlarTesislerin konaklama ünitelerinde konfor ve güvenlik standartları yeniden çizildi. Yatak odalarında standartlara uygun tekstil ürünleri, doğal havalandırma, elbise dolabı ve elektronik kilit bulunmayan kapılarda ilave kilit mekanizması yer alacak. Banyolar ise su yayılımını önleyen eşik, duş kabini veya perdesi ile standart armatürlerle donatılacak.

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kültür ve turizm bakanlığı, granma (gazete), resmî gazete, türkçe, haberler