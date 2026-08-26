https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sapancada-bungalov-tatili-kabusa-dondu-4-yasindaki-cocuk-havuzda-boguluyordu-1108275680.html

Sapanca'da bungalov tatili kabusa döndü: 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuluyordu

Sapanca'da bungalov tatili kabusa döndü: 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuluyordu

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle bungalovda kalan 4 yaşındaki çocuk, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T22:12+0300

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İstanbuldere Mahallesi'ndeki bir bungolov konaklama tesisinde ailesiyle kalan M.A.Ç. havuza düştü.Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan 4 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.Ç., buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/denizde-kaybolan-11-yasindaki-cocuk-araniyor-ekipler-seferber-oldu-1108268717.html

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Sputnik Türkiye

sakarya, sakarya valiliği, boğulma, havuz, yüzme havuzu, çocuk, çocuk büro amirliği