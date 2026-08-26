https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sapancada-bungalov-tatili-kabusa-dondu-4-yasindaki-cocuk-havuzda-boguluyordu-1108275680.html
Sapanca'da bungalov tatili kabusa döndü: 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuluyordu
Sapanca'da bungalov tatili kabusa döndü: 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuluyordu
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle bungalovda kalan 4 yaşındaki çocuk, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T22:12+0300
2026-08-26T22:12+0300
2026-08-26T22:12+0300
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boğulma
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yüzme havuzu
çocuk
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İstanbuldere Mahallesi'ndeki bir bungolov konaklama tesisinde ailesiyle kalan M.A.Ç. havuza düştü.Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan 4 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.Ç., buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/denizde-kaybolan-11-yasindaki-cocuk-araniyor-ekipler-seferber-oldu-1108268717.html
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sakarya, sakarya valiliği, boğulma, havuz, yüzme havuzu, çocuk, çocuk büro amirliği
sakarya, sakarya valiliği, boğulma, havuz, yüzme havuzu, çocuk, çocuk büro amirliği
Sapanca'da bungalov tatili kabusa döndü: 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuluyordu
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle bungalovda kalan 4 yaşındaki çocuk, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.
İstanbuldere Mahallesi'ndeki bir bungolov konaklama tesisinde ailesiyle kalan M.A.Ç. havuza düştü.
Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan 4 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.A.Ç., buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.