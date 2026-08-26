https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/denizde-kaybolan-11-yasindaki-cocuk-araniyor-ekipler-seferber-oldu-1108268717.html
Denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuk aranıyor: Ekipler seferber oldu
Denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuk aranıyor: Ekipler seferber oldu
Sputnik Türkiye
Rize'de denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T17:23+0300
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Rize Çayeli'nde ağabeyiyle birlikte denize giren ve kaybolan 11 yaşındaki Arif Kerem Ö.'nün bulunması için arama çalışmaları denizden ve havadan sürdürülüyor. Küçük çocuğun ağabeyi ise çevredekiler tarafından sudan çıkarılmış ama yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Havadan ve denizden çalışma sürdürülüyorBüyüktaşhane Mahallesi sahilinde dün ağabeyi Ahmet Ertuğrul Ö. (16) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan Arif Kerem Ö'nün bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekipleri, denizde ve kıyıda arama faaliyeti gerçekleştiriyor. Ekipler, Arif Kerem Ö'yü bulmak için dronla da arama yapıyor.Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Ö. ise kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260822/antalyada-feci-kaza-genc-muzisyen-ve-arkadasi-hayatini-kaybetti-1108160996.html
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rize, sahil güvenlik komutanlığı, deniz, boğulma
rize, sahil güvenlik komutanlığı, deniz, boğulma
Denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuk aranıyor: Ekipler seferber oldu
Rize'de denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Rize Çayeli'nde ağabeyiyle birlikte denize giren ve kaybolan 11 yaşındaki Arif Kerem Ö.'nün bulunması için arama çalışmaları denizden ve havadan sürdürülüyor. Küçük çocuğun ağabeyi ise çevredekiler tarafından sudan çıkarılmış ama yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
Havadan ve denizden çalışma sürdürülüyor
Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde dün ağabeyi Ahmet Ertuğrul Ö. (16) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan Arif Kerem Ö'nün bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekipleri, denizde ve kıyıda arama faaliyeti gerçekleştiriyor. Ekipler, Arif Kerem Ö'yü bulmak için dronla da arama yapıyor.
Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Ö. ise kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.