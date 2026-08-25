https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kentsel-donusum-baskanligi-24-ilde-660-arsayi-satisa-cikariyor-1108229098.html
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 24 ilde 660 arsayı satışa çıkarıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 24 ilde 660 arsayı satışa çıkarıyor
Sputnik Türkiye
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 24 ilde 660 muhtelif arsayı müzayede yoluyla satışa çıkarıyor. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T12:42+0300
2026-08-25T12:42+0300
2026-08-25T12:42+0300
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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 24 ilde 660 muhtelif arsanın satışa çıkarılacağını açıkladı. Açık artırma yoluyla satılacak olan arsalar 24 ay vade ya da peşin olarak alınabilecek. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak. İstanbul, Çanakkale, İzmir Edirne gibi illerde satışa çıkarılacak arsalar için müzayedeler 2-3-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Arsa satışı hangi illeri kapsıyor?Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan arsaların yer aldığı iller de Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak, Van, Yalova olarak açıklandı. Teminat bedelleri 20 binden başlıyor 20 milyona kadar çıkıyorArsalar için istenilen teminat bedelleri de belli oldu. Buna göre, en düşük teminat bedeli 20 bin TL, en yüksek teminat bedeli ise 20 milyon TL olarak belirlendi. Müzayedeler ne zaman yapılacak?660 muhtelif arsa için müzayedeler 2-3-4 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.2 Eylül Çarşamba günü saat 10:30’da Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.3 Eylül Perşembe günü saat 10:30’da Adana, Aydın, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak ve Van illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.4 Eylül Cuma günü saat 10:30’da, Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/toki-duyurdu-49-ilde-737-arsa-satisa-cikiyor-315-bin-liradan-basliyor-1107622696.html
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i̇stanbul, çanakkale, ankara, arsa, arsa satışı
i̇stanbul, çanakkale, ankara, arsa, arsa satışı
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 24 ilde 660 arsayı satışa çıkarıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 24 ilde 660 muhtelif arsayı müzayede yoluyla satışa çıkarıyor.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 24 ilde 660 muhtelif arsanın satışa çıkarılacağını açıkladı. Açık artırma yoluyla satılacak olan arsalar 24 ay vade ya da peşin olarak alınabilecek. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak. İstanbul, Çanakkale, İzmir Edirne gibi illerde satışa çıkarılacak arsalar için müzayedeler 2-3-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Arsa satışı hangi illeri kapsıyor?
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan arsaların yer aldığı iller de Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak, Van, Yalova olarak açıklandı.
Teminat bedelleri 20 binden başlıyor 20 milyona kadar çıkıyor
Arsalar için istenilen teminat bedelleri de belli oldu. Buna göre, en düşük teminat bedeli 20 bin TL, en yüksek teminat bedeli ise 20 milyon TL olarak belirlendi.
Müzayedeler ne zaman yapılacak?
660 muhtelif arsa için müzayedeler 2-3-4 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
2 Eylül Çarşamba günü saat 10:30’da Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.
3 Eylül Perşembe günü saat 10:30’da Adana, Aydın, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak ve Van illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.
4 Eylül Cuma günü saat 10:30’da, Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.