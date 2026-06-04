https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/silahli-saldiri-duzenlenen-is-yerinde-kimyasal-sizinti-6-polis-sizintidan-etkilendi-1106237108.html

Silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı: 6 polis sızıntıdan etkilendi

Silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı: 6 polis sızıntıdan etkilendi

Sputnik Türkiye

Samsun'da bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda mermilerin kimyasal karışımlı solvent-tiner dolu depoya gelmesiyle kimyasal sızıntı oluştu. Sızıntıdan... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T00:28+0300

2026-06-04T00:28+0300

2026-06-04T00:28+0300

türki̇ye

samsun

afad

kimyasal sızıntı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasına, başka bir iş yerinden U.G. tarafından pek çok kez silahla ateş edildi.Mermiler, geri dönüşüm firmasındaki kimyasal karışımlı solvent-tiner dolu 1 tonluk 4 depoya isabet etti. Delinen depolardan iş yerine kimyasal madde akmaya başladı.İhbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kimyasal sızıntıdan hafif şekilde etkilenen 6 polis, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.Olayın ardından araçla bölgeden ayrılan U.G. ise Canik ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.Olayın mülk sahibi-kiracı anlaşmazlığı nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/adanada-aile-ici-cinayet-baba-oglunu-sokak-ortasinda-oldurdu-1106230139.html

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