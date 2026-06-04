https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/silahli-saldiri-duzenlenen-is-yerinde-kimyasal-sizinti-6-polis-sizintidan-etkilendi-1106237108.html
Silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı: 6 polis sızıntıdan etkilendi
Silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı: 6 polis sızıntıdan etkilendi
Sputnik Türkiye
Samsun'da bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda mermilerin kimyasal karışımlı solvent-tiner dolu depoya gelmesiyle kimyasal sızıntı oluştu. Sızıntıdan... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T00:28+0300
2026-06-04T00:28+0300
2026-06-04T00:28+0300
türki̇ye
samsun
afad
kimyasal sızıntı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasına, başka bir iş yerinden U.G. tarafından pek çok kez silahla ateş edildi.Mermiler, geri dönüşüm firmasındaki kimyasal karışımlı solvent-tiner dolu 1 tonluk 4 depoya isabet etti. Delinen depolardan iş yerine kimyasal madde akmaya başladı.İhbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kimyasal sızıntıdan hafif şekilde etkilenen 6 polis, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.Olayın ardından araçla bölgeden ayrılan U.G. ise Canik ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.Olayın mülk sahibi-kiracı anlaşmazlığı nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/adanada-aile-ici-cinayet-baba-oglunu-sokak-ortasinda-oldurdu-1106230139.html
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samsun, afad, kimyasal sızıntı
samsun, afad, kimyasal sızıntı
Silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı: 6 polis sızıntıdan etkilendi
Samsun'da bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda mermilerin kimyasal karışımlı solvent-tiner dolu depoya gelmesiyle kimyasal sızıntı oluştu. Sızıntıdan etkilenen 6 polis hastanede tedavi görmelerinin ardından taburcu edildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasına, başka bir iş yerinden U.G. tarafından pek çok kez silahla ateş edildi.
Mermiler, geri dönüşüm firmasındaki kimyasal karışımlı solvent-tiner dolu 1 tonluk 4 depoya isabet etti. Delinen depolardan iş yerine kimyasal madde akmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kimyasal sızıntıdan hafif şekilde etkilenen 6 polis, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Olayın ardından araçla bölgeden ayrılan U.G. ise Canik ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.
Olayın mülk sahibi-kiracı anlaşmazlığı nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.