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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sakaryada-bir-otomobilden-100-ruhsatsiz-tabanca-cikti-1-supheli-gozaltina-alindi-1108273826.html
Sakarya'da bir otomobilden 100 ruhsatsız tabanca çıktı: 1 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da bir otomobilden 100 ruhsatsız tabanca çıktı: 1 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sakarya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Konya'dan Kocaeli ve İstanbul'a kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Y.T'nin kullandığı otomobil takibe alındı.Arifiye ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, karton kutular içerisinde poşetlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör bulundu. Gözaltına alınan Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/istanbuldaki-bir-is-yerinde-100-ruhsatsiz-tabanca-ele-gecirildi-firari-ucuncu-supheli-araniyor-1108105357.html
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sakarya, silah, silah taşıma, silah satışı, silah pazarı, silah sevkiyatı, silah tedariki
sakarya, silah, silah taşıma, silah satışı, silah pazarı, silah sevkiyatı, silah tedariki

Sakarya'da bir otomobilden 100 ruhsatsız tabanca çıktı: 1 şüpheli gözaltına alındı

19:51 26.08.2026
© AA / İbrahim YozoğluSakarya'da bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AA / İbrahim Yozoğlu
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Sakarya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Konya'dan Kocaeli ve İstanbul'a kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Y.T'nin kullandığı otomobil takibe alındı.
Arifiye ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, karton kutular içerisinde poşetlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör bulundu.
Gözaltına alınan Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
polis / olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
TÜRKİYE
İstanbul'daki bir iş yerinde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: Firari üçüncü şüpheli aranıyor
19 Ağustos, 19:35
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