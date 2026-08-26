https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sakaryada-bir-otomobilden-100-ruhsatsiz-tabanca-cikti-1-supheli-gozaltina-alindi-1108273826.html

Sakarya'da bir otomobilden 100 ruhsatsız tabanca çıktı: 1 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da bir otomobilden 100 ruhsatsız tabanca çıktı: 1 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sakarya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T19:51+0300

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Konya'dan Kocaeli ve İstanbul'a kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Y.T'nin kullandığı otomobil takibe alındı.Arifiye ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, karton kutular içerisinde poşetlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör bulundu. Gözaltına alınan Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/istanbuldaki-bir-is-yerinde-100-ruhsatsiz-tabanca-ele-gecirildi-firari-ucuncu-supheli-araniyor-1108105357.html

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sakarya, silah, silah taşıma, silah satışı, silah pazarı, silah sevkiyatı, silah tedariki