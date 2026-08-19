https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/istanbuldaki-bir-is-yerinde-100-ruhsatsiz-tabanca-ele-gecirildi-firari-ucuncu-supheli-araniyor-1108105357.html
İstanbul'daki bir iş yerinde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: Firari üçüncü şüpheli aranıyor
İstanbul'daki bir iş yerinde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: Firari üçüncü şüpheli aranıyor
Sputnik Türkiye
Zeytinburnu'nda, bir iş yerinde 100 ruhsatsız tabanca bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2 kişinin gözaltına alındığı, firari üçüncü şüpheli hakkında... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda İstanbul Zeytinburnu'nda Telsiz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu belirlendi.İş yerine düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, 100 tabanca, 100 şarjör ve 895 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Zeytinburnu'ndaki bir tekstil kesimhanesinde yapıalm aramada, 100 tabanca ve 100 şarjörün yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazinin ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Suç eşyalarının sahibi olduğu değerlendirilen M.Y. ve M.A. gözaltına alınmış olup, firari üçüncü şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/okullara-alinacak-30-bin-bahce-gorevlisiyle-ilgili-detaylar-belli-oldu-ne-kadar-maas-odenecek-1108103810.html
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zeytinburnu, cumhuriyet başsavcılığı, ruhsatsız silahlar
zeytinburnu, cumhuriyet başsavcılığı, ruhsatsız silahlar
İstanbul'daki bir iş yerinde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: Firari üçüncü şüpheli aranıyor
19:35 19.08.2026 (güncellendi: 19:47 19.08.2026)
Zeytinburnu'nda, bir iş yerinde 100 ruhsatsız tabanca bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2 kişinin gözaltına alındığı, firari üçüncü şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda İstanbul Zeytinburnu'nda Telsiz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu belirlendi.
İş yerine düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, 100 tabanca, 100 şarjör ve 895 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Zeytinburnu'ndaki bir tekstil kesimhanesinde yapıalm aramada, 100 tabanca ve 100 şarjörün yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazinin ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Suç eşyalarının sahibi olduğu değerlendirilen M.Y. ve M.A. gözaltına alınmış olup, firari üçüncü şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.