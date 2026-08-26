https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-savunma-bakanligi-izmail-limanindaki-yakit-depolari-ve-askeri-kargo-gemisi-vuruldu-1108274527.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İzmail Limanı’ndaki yakıt depoları ve askeri kargo gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: İzmail Limanı’ndaki yakıt depoları ve askeri kargo gemisi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki İzmail Limanı’nda askeri kargoların boşaltılmasında kullanılan liman altyapısı, yakıt depoları ve askeri malzeme... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-26T20:20+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
odessa
ukrayna
kuru yük gemisi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
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Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın Odessa bölgesinde yer alan İzmail Limanı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıların Ukrayna ordusunun lojistik ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçları ve liman tesislerini hedef aldığı belirtildi.Açıklamada, “Odessa bölgesindeki İzmail Limanı’nda, Ukrayna’ya askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi İHA'larla vuruldu” ifadelerine yer verildi.Bakanlık ayrıca, operasyon kapsamında askeri kargoların boşaltılmasında kullanılan liman altyapısı ile yakıt depolarının da isabetli şekilde vurulduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-lugansk-halk-cumhuriyetinde-bir-otobusu-vurdu-saldirida-9-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1108269233.html
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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, odessa, ukrayna, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, odessa, ukrayna, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı: İzmail Limanı’ndaki yakıt depoları ve askeri kargo gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki İzmail Limanı’nda askeri kargoların boşaltılmasında kullanılan liman altyapısı, yakıt depoları ve askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin İHA’larla vurulduğunu duyurdu.
Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın Odessa bölgesinde yer alan İzmail Limanı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıların Ukrayna ordusunun lojistik ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçları ve liman tesislerini hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Odessa bölgesindeki İzmail Limanı’nda, Ukrayna’ya askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi İHA'larla vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık ayrıca, operasyon kapsamında askeri kargoların boşaltılmasında kullanılan liman altyapısı ile yakıt depolarının da isabetli şekilde vurulduğunu kaydetti.