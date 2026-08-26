https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-savunma-bakanligi-izmail-limanindaki-yakit-depolari-ve-askeri-kargo-gemisi-vuruldu-1108274527.html

Rusya Savunma Bakanlığı: İzmail Limanı’ndaki yakıt depoları ve askeri kargo gemisi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: İzmail Limanı’ndaki yakıt depoları ve askeri kargo gemisi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki İzmail Limanı’nda askeri kargoların boşaltılmasında kullanılan liman altyapısı, yakıt depoları ve askeri malzeme... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T20:20+0300

2026-08-26T20:20+0300

2026-08-26T20:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

odessa

ukrayna

kuru yük gemisi

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

saldırı

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Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın Odessa bölgesinde yer alan İzmail Limanı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıların Ukrayna ordusunun lojistik ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçları ve liman tesislerini hedef aldığı belirtildi.Açıklamada, “Odessa bölgesindeki İzmail Limanı’nda, Ukrayna’ya askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi İHA'larla vuruldu” ifadelerine yer verildi.Bakanlık ayrıca, operasyon kapsamında askeri kargoların boşaltılmasında kullanılan liman altyapısı ile yakıt depolarının da isabetli şekilde vurulduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-lugansk-halk-cumhuriyetinde-bir-otobusu-vurdu-saldirida-9-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1108269233.html

odessa

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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, odessa, ukrayna, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı