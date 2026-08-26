https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-disislerinden-karadeniz-aciklamasi-zelenskiyin-teklifinden-haberimiz-yok-1108260932.html
Rusya Dışişleri'nden 'Karadeniz' açıklaması: ‘Zelenskiy’in teklifinden haberimiz yok’
Rusya Dışişleri'nden 'Karadeniz' açıklaması: ‘Zelenskiy’in teklifinden haberimiz yok’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Karadeniz'deki hedeflere yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulması yönünde... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Karadeniz’de ateşkes uygulama yönündeki bir öneriden haberdar olmadıklarını bildirdi.Gazetecilerin, "Rusya'nın Ukrayna tarafından sunulan saldırıları durdurma teklifini reddettiği" yönündeki iddialara ilişkin sorularını yanıtlayan Gruşko, “Zelenskiy’in herhangi bir teklifinden haberimiz yok” ifadelerini kullandı.Medya ve sosyal medya platformlarında sık sık ateşkes fikirlerinin ortaya atıldığına dikkat çeken Bakan Yardımcısı, bu tür tekliflerin Rusya'nın temel amacından uzak olduğunu belirtti.Gruşko, Rusya'nın amacının Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamak ve bunun için de mutlaka çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.Gruşko açıklamasında, "Bizim duruşumuz net ve değişmemiştir. Bu pozisyon, hem resmi hem de gayri resmi kanallar aracılığıyla uluslararası toplumun tüm üyelerine sürekli olarak iletiliyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-ilerleyisini-kararlilikla-surduruyor-sumi-ve-zaporojye-bolgelerinde-iki-yerlesim-daha-kontrol-1108258914.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, ukrayna, vladimir zelenskiy, karadeniz
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, ukrayna, vladimir zelenskiy, karadeniz
Rusya Dışişleri'nden 'Karadeniz' açıklaması: ‘Zelenskiy’in teklifinden haberimiz yok’
14:10 26.08.2026 (güncellendi: 14:11 26.08.2026)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Karadeniz'deki hedeflere yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulması yönünde bir teklifte bulunduğu iddialarını yalanladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Karadeniz’de ateşkes uygulama yönündeki bir öneriden haberdar olmadıklarını bildirdi.
Gazetecilerin, "Rusya'nın Ukrayna tarafından sunulan saldırıları durdurma teklifini reddettiği" yönündeki iddialara ilişkin sorularını yanıtlayan Gruşko, “Zelenskiy’in herhangi bir teklifinden haberimiz yok” ifadelerini kullandı.
Medya ve sosyal medya platformlarında sık sık ateşkes fikirlerinin ortaya atıldığına dikkat çeken Bakan Yardımcısı, bu tür tekliflerin Rusya'nın temel amacından uzak olduğunu belirtti.
Gruşko, Rusya'nın amacının Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamak ve bunun için de mutlaka çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Gruşko açıklamasında, "Bizim duruşumuz net ve değişmemiştir. Bu pozisyon, hem resmi hem de gayri resmi kanallar aracılığıyla uluslararası toplumun tüm üyelerine sürekli olarak iletiliyor" dedi.