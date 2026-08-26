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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bmden-lugansktaki-otobus-saldirisina-tepki-uluslararasi-hukukun-acik-ihlalidir-1108274667.html
BM'den Lugansk'taki otobüs saldırısına tepki: Uluslararası hukukun açık ihlalidir
BM'den Lugansk'taki otobüs saldırısına tepki: Uluslararası hukukun açık ihlalidir
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Lugansk'ta bir yolcu otobüsüne düzenlenen İHA saldırısının ardından yaptığı açıklamada, sivilleri ve sivil... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T20:57+0300
2026-08-26T20:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
stephane dujarric
bm genel sekreteri antonio guterres
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
leonid paseçnik
lugansk
ukrayna
lisiçansk
rusya soruşturma komitesi
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) bir yolcu otobüsünü hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sputnik’e konuşan Dujarric, sivil hedeflere yönelik saldırıların nerede yaşanırsa yaşansın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar, nerede olursa olsun uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir ve derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çatışmaların tırmanmasından derin kaygı duyduğunu belirten Sözcü, taraflara gerilimi düşürme çağrısını yineledi.LHC Başkanı Leonid Paseçnik, daha önce yaptığı açıklamada, Lisiçansk-Stahanov zeferini yapan bir yolcu otobüsünün Zolotoye-Pervomaysk kara yolunda İHA saldırısına uğradığını duyurmuştu. 15 yolcunun bulunduğu araçta 9 kişi hayatını kaybetmişti.Rusya Soruşturma Komitesi, olaya ilişkin "terör saldırısı" kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-lugansk-halk-cumhuriyetinde-bir-otobusu-vurdu-saldirida-9-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1108269233.html
lugansk
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stephane dujarric, bm genel sekreteri antonio guterres, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, lugansk, ukrayna, lisiçansk , rusya soruşturma komitesi
stephane dujarric, bm genel sekreteri antonio guterres, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, lugansk, ukrayna, lisiçansk , rusya soruşturma komitesi

BM'den Lugansk'taki otobüs saldırısına tepki: Uluslararası hukukun açık ihlalidir

20:57 26.08.2026
© AABirleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AA
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BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Lugansk'ta bir yolcu otobüsüne düzenlenen İHA saldırısının ardından yaptığı açıklamada, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan eylemlerin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak bu saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) bir yolcu otobüsünü hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sputnik’e konuşan Dujarric, sivil hedeflere yönelik saldırıların nerede yaşanırsa yaşansın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar, nerede olursa olsun uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir ve derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çatışmaların tırmanmasından derin kaygı duyduğunu belirten Sözcü, taraflara gerilimi düşürme çağrısını yineledi.
LHC Başkanı Leonid Paseçnik, daha önce yaptığı açıklamada, Lisiçansk-Stahanov zeferini yapan bir yolcu otobüsünün Zolotoye-Pervomaysk kara yolunda İHA saldırısına uğradığını duyurmuştu. 15 yolcunun bulunduğu araçta 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi, olaya ilişkin "terör saldırısı" kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Rusya'da ambulans aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde bir otobüsü vurdu: Saldırıda 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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