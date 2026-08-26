https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bmden-lugansktaki-otobus-saldirisina-tepki-uluslararasi-hukukun-acik-ihlalidir-1108274667.html

BM'den Lugansk'taki otobüs saldırısına tepki: Uluslararası hukukun açık ihlalidir

BM'den Lugansk'taki otobüs saldırısına tepki: Uluslararası hukukun açık ihlalidir

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Lugansk'ta bir yolcu otobüsüne düzenlenen İHA saldırısının ardından yaptığı açıklamada, sivilleri ve sivil... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T20:57+0300

2026-08-26T20:57+0300

2026-08-26T20:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

stephane dujarric

bm genel sekreteri antonio guterres

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

leonid paseçnik

lugansk

ukrayna

lisiçansk

rusya soruşturma komitesi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) bir yolcu otobüsünü hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sputnik’e konuşan Dujarric, sivil hedeflere yönelik saldırıların nerede yaşanırsa yaşansın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar, nerede olursa olsun uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir ve derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çatışmaların tırmanmasından derin kaygı duyduğunu belirten Sözcü, taraflara gerilimi düşürme çağrısını yineledi.LHC Başkanı Leonid Paseçnik, daha önce yaptığı açıklamada, Lisiçansk-Stahanov zeferini yapan bir yolcu otobüsünün Zolotoye-Pervomaysk kara yolunda İHA saldırısına uğradığını duyurmuştu. 15 yolcunun bulunduğu araçta 9 kişi hayatını kaybetmişti.Rusya Soruşturma Komitesi, olaya ilişkin "terör saldırısı" kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-lugansk-halk-cumhuriyetinde-bir-otobusu-vurdu-saldirida-9-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1108269233.html

lugansk

ukrayna

lisiçansk

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Sputnik Türkiye

stephane dujarric, bm genel sekreteri antonio guterres, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, lugansk, ukrayna, lisiçansk , rusya soruşturma komitesi