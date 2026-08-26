https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bmden-lugansktaki-otobus-saldirisina-tepki-uluslararasi-hukukun-acik-ihlalidir-1108274667.html
BM'den Lugansk'taki otobüs saldırısına tepki: Uluslararası hukukun açık ihlalidir
BM'den Lugansk'taki otobüs saldırısına tepki: Uluslararası hukukun açık ihlalidir
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Lugansk'ta bir yolcu otobüsüne düzenlenen İHA saldırısının ardından yaptığı açıklamada, sivilleri ve sivil... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T20:57+0300
2026-08-26T20:57+0300
2026-08-26T20:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
stephane dujarric
bm genel sekreteri antonio guterres
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
leonid paseçnik
lugansk
ukrayna
lisiçansk
rusya soruşturma komitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101756/81/1017568100_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_459f9fd2bb8e11f4677dec1aa1f06368.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) bir yolcu otobüsünü hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sputnik’e konuşan Dujarric, sivil hedeflere yönelik saldırıların nerede yaşanırsa yaşansın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar, nerede olursa olsun uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir ve derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çatışmaların tırmanmasından derin kaygı duyduğunu belirten Sözcü, taraflara gerilimi düşürme çağrısını yineledi.LHC Başkanı Leonid Paseçnik, daha önce yaptığı açıklamada, Lisiçansk-Stahanov zeferini yapan bir yolcu otobüsünün Zolotoye-Pervomaysk kara yolunda İHA saldırısına uğradığını duyurmuştu. 15 yolcunun bulunduğu araçta 9 kişi hayatını kaybetmişti.Rusya Soruşturma Komitesi, olaya ilişkin "terör saldırısı" kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-lugansk-halk-cumhuriyetinde-bir-otobusu-vurdu-saldirida-9-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1108269233.html
lugansk
ukrayna
lisiçansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101756/81/1017568100_42:0:969:695_1920x0_80_0_0_0a2a459ce7842f41596141f5fac8d25f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
stephane dujarric, bm genel sekreteri antonio guterres, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, lugansk, ukrayna, lisiçansk , rusya soruşturma komitesi
stephane dujarric, bm genel sekreteri antonio guterres, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, lugansk, ukrayna, lisiçansk , rusya soruşturma komitesi
BM'den Lugansk'taki otobüs saldırısına tepki: Uluslararası hukukun açık ihlalidir
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Lugansk'ta bir yolcu otobüsüne düzenlenen İHA saldırısının ardından yaptığı açıklamada, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan eylemlerin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak bu saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) bir yolcu otobüsünü hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sputnik’e konuşan Dujarric, sivil hedeflere yönelik saldırıların nerede yaşanırsa yaşansın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar, nerede olursa olsun uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir ve derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çatışmaların tırmanmasından derin kaygı duyduğunu belirten Sözcü, taraflara gerilimi düşürme çağrısını yineledi.
LHC Başkanı Leonid Paseçnik, daha önce yaptığı açıklamada, Lisiçansk-Stahanov zeferini yapan bir yolcu otobüsünün Zolotoye-Pervomaysk kara yolunda İHA saldırısına uğradığını duyurmuştu. 15 yolcunun bulunduğu araçta 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi, olaya ilişkin "terör saldırısı" kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirmişti.