https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rojin-kabais-sorusturmasinda-yeni-gelisme-2-kisi-icin-gozalti-talep-edildi-1108267573.html
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi için gözaltı talep edildi
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi için gözaltı talep edildi
Sputnik Türkiye
Rojin Kabaiş soruşturmasında, ailenin avukatı iki kişi hakkında gözaltı kararı verilmesini talep etti. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T16:46+0300
2026-08-26T16:46+0300
2026-08-26T16:46+0300
türki̇ye
rojin kabaiş
van cumhuriyet başsavcılığı
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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı, Kabaiş’in telefonu üzerinden yapılan incelemeler sonucunda şüpheli olarak tespit edilen 2 kişi için gözaltı talebinde bulundu. Ayrıca bu kişilerin telefonlarına el konulması ve DNA örneklerinin alınması da istendi. Telefonundan alınan imajlar uzman bilirkişilere gönderildiVan'da üniversite okumaya giden ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in dosyası genişletiliyor. Son olarak dosyayı alan avukat Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş’in telefonundan alınan imajları yurt dışı ve yurt içindeki uzman bilirkişilere gönderdi.Gözaltı kararı alınması için dilekçe verildiCNN Türk'ün haberine göre yapılan analizler sonucunda sanal medya uygulamasında şüphelilerden bir kişinin izine ulaşıldı. Bunun üzerine HTS ve baz kayıtları tekrardan incelendi ve Rojin Kabaiş’in telefonunun aynı baz istasyonundan sinyaller aldığı belirlendi. Aynı isim ve soyisimde bulunan kişiler hakkında makul şüpheli olarak gözaltı kararı alınması için aile avukatı tarafından Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verildi. Ayrıca şüphelilerin telefonuna el konulması ile DNA örneklerinin alınması da talep edildi.Şüphelilerden birinin ise sanal medya aplikasyonunu da kapattığı belirlendi. Bu verilere ulaşımın ise SIM kartı Rojin’in annesi adına kayıtlı olması nedeniyle ulaşıldığı da öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rojin-kabais-sorusturmasinda-ailenin-avukatindan-felc-eden-ilac-iddiasi-1108232272.html
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rojin kabaiş, van cumhuriyet başsavcılığı, hts
rojin kabaiş, van cumhuriyet başsavcılığı, hts
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi için gözaltı talep edildi
Rojin Kabaiş soruşturmasında, ailenin avukatı iki kişi hakkında gözaltı kararı verilmesini talep etti.
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı, Kabaiş’in telefonu üzerinden yapılan incelemeler sonucunda şüpheli olarak tespit edilen 2 kişi için gözaltı talebinde bulundu. Ayrıca bu kişilerin telefonlarına el konulması ve DNA örneklerinin alınması da istendi.
Telefonundan alınan imajlar uzman bilirkişilere gönderildi
Van'da üniversite okumaya giden ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in dosyası genişletiliyor. Son olarak dosyayı alan avukat Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş’in telefonundan alınan imajları yurt dışı ve yurt içindeki uzman bilirkişilere gönderdi.
Gözaltı kararı alınması için dilekçe verildi
CNN Türk'ün haberine göre yapılan analizler sonucunda sanal medya uygulamasında şüphelilerden bir kişinin izine ulaşıldı. Bunun üzerine HTS ve baz kayıtları tekrardan incelendi ve Rojin Kabaiş’in telefonunun aynı baz istasyonundan sinyaller aldığı belirlendi. Aynı isim ve soyisimde bulunan kişiler hakkında makul şüpheli olarak gözaltı kararı alınması için aile avukatı tarafından Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verildi. Ayrıca şüphelilerin telefonuna el konulması ile DNA örneklerinin alınması da talep edildi.
Şüphelilerden birinin ise sanal medya aplikasyonunu da kapattığı belirlendi. Bu verilere ulaşımın ise SIM kartı Rojin’in annesi adına kayıtlı olması nedeniyle ulaşıldığı da öğrenildi.