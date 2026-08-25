Rojin Kabaiş soruşturmasında ailenin avukatından 'felç eden ilaç' iddiası

Rocudorium: ameliyatlar ve acil durumlarda iskelet kaslarını geçici olarak gevşetmek için kullanılan güçlü bir kas gevşetici etken madde. Yalnızca hastane ortamında, uzman sağlık personeli (anestezi uzmanı veya acil tıp ekibi) tarafından damar yoluyla (intravenöz) uygulanır.

Ornidazol: Parazitlerin ve oksijensiz ortamda yaşayan (anaerobik) bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan sentetik bir nitroimidazol grubu antibiyotik etken madde.