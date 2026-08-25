https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rojin-kabais-sorusturmasinda-ailenin-avukatindan-felc-eden-ilac-iddiasi-1108232272.html
Rojin Kabaiş soruşturmasında ailenin avukatından 'felç eden ilaç' iddiası
Rojin Kabaiş soruşturmasında ailenin avukatından 'felç eden ilaç' iddiası
Sputnik Türkiye
Rojin Kabaiş soruşturmasında ailenin avukatı genç kıza bayıltan ve solunumu 'felç eden' ilaçlar verildiğini iddia etti. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T13:37+0300
2026-08-25T13:37+0300
2026-08-25T13:37+0300
türki̇ye
rojin kabaiş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091396295_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_3593c97134fba241ef89d7195613314c.jpg
Rojin Kabaiş soruşturmasında ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut otopsi kapsamında alınan örneklerde genç kızda güçlü bir kas gevşetici ilaç etken maddesi bulunduğunu belirtti. Avukat yaptığı açıklamada, "Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı. Otopside çıkan etken maddeler tartışma konusu oldu Kabaiş'in otopsi kapsamında alınan örneklerde 'Rocuronium' etken maddesi, mide içeriğinde ise 'Ornidazole' etken maddesi tespit edildiğini söyleyen Avukat Karabulut, "Rocuronium ameliyathane dışında temin edilemez" ifadelerini kullandı. Sabah'ın haberine göre, Karabulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilimiz Rojin Kabaiş’in 11 Eylül 2024 tarihindeki ameliyat kayıtları ile otopsi ATK raporlarının adli-tıbbi incelemesi, ölümün arkasındaki felaket gerçeği şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. Müvekkilimizin 15 Ekim’de cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopside, midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edilmiştir.'Solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır'Normal şartlarda vücutta parazit veya anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve cerrahi müdahaleler sonrası enfeksiyonu önlemek (profilaksi) amacıyla kullanılan bir antibiyotik olan Ornidazole’in ve ameliyathane dışında temini imkânsız, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden ölümcül kas gevşetici Rocuronium’un midede bulunması olayın seyrini netleştirmiştir.Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un 11 Eylül’deki ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkânsızdır. Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/ispanyadan-sonra-cine-gonderilmisti-rojin-kabaisin-cep-telefonuna-ait-rapor-geldi-1107496481.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091396295_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_23c9e20c6f6fb3b5d223e8123f6cff01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rojin kabaiş
Rojin Kabaiş soruşturmasında ailenin avukatından 'felç eden ilaç' iddiası
Rojin Kabaiş soruşturmasında ailenin avukatı genç kıza bayıltan ve solunumu 'felç eden' ilaçlar verildiğini iddia etti.
Rojin Kabaiş soruşturmasında ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut otopsi kapsamında alınan örneklerde genç kızda güçlü bir kas gevşetici ilaç etken maddesi bulunduğunu belirtti. Avukat yaptığı açıklamada, "Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.
Otopside çıkan etken maddeler tartışma konusu oldu
Kabaiş'in otopsi kapsamında alınan örneklerde 'Rocuronium' etken maddesi, mide içeriğinde ise 'Ornidazole' etken maddesi tespit edildiğini söyleyen Avukat Karabulut, "Rocuronium ameliyathane dışında temin edilemez" ifadelerini kullandı. Sabah'ın haberine göre, Karabulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkilimiz Rojin Kabaiş’in 11 Eylül 2024 tarihindeki ameliyat kayıtları ile otopsi ATK raporlarının adli-tıbbi incelemesi, ölümün arkasındaki felaket gerçeği şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. Müvekkilimizin 15 Ekim’de cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopside, midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edilmiştir.
'Solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır'
Normal şartlarda vücutta parazit veya anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve cerrahi müdahaleler sonrası enfeksiyonu önlemek (profilaksi) amacıyla kullanılan bir antibiyotik olan Ornidazole’in ve ameliyathane dışında temini imkânsız, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden ölümcül kas gevşetici Rocuronium’un midede bulunması olayın seyrini netleştirmiştir.
Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un 11 Eylül’deki ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkânsızdır. Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır."
Rocudorium: ameliyatlar ve acil durumlarda iskelet kaslarını geçici olarak gevşetmek için kullanılan güçlü bir kas gevşetici etken madde. Yalnızca hastane ortamında, uzman sağlık personeli (anestezi uzmanı veya acil tıp ekibi) tarafından damar yoluyla (intravenöz) uygulanır.
Ornidazol: Parazitlerin ve oksijensiz ortamda yaşayan (anaerobik) bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan sentetik bir nitroimidazol grubu antibiyotik etken madde.