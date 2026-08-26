https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/putin-suriyeli-mevkidasi-sara-ile-telefonda-gorustu-1108257612.html
Putin, Suriyeli mevkidaşı Şara ile telefonda görüştü
Putin, Suriyeli mevkidaşı Şara ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin'in Suriyeli mevkidaşı Şara ile telefonda görüştüğü, liderlerin iki ülke arasında geleceğe dönük işbirliği olanaklarını ele aldığı bildirildi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T12:57+0300
2026-08-26T12:57+0300
2026-08-26T12:57+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
suriye
ahmet şara
telefon görüşmesi
i̇şbirliği
moskova
şam
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Amhed Şara bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Moskova ve Şam arasındaki ilişkilerin gelişimini, mevcut durumu ve geleceğe dönük işbirliği olanaklarını ele aldı.Açıklamada, “Vladimir Putin, Suriye'deki durumla ilgili görüş alışverişi sırasında ülkenin birliğine, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği ilkeli desteği yineledi” ifadelerine yer verildi.Liderlerin, ülkeler arasındaki siyasi diyaloğu derinleştirmeye hazır olduklarını ifade ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, Putin ve Şara’nın ayrıca Hmeymim Hava Üssü’nün ve Tartus'taki lojistik tesisin yeniden düzenlenmesine ilişkin imzalanan mutabakat zaptının önemini vurguladıkları kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusya-ve-suriye-arasindaki-askeri-isbirliginde-kritik-gelisme-personel-yapilanmasi-masada-1106395084.html
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suriye
moskova
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rusya, kremlin, vladimir putin, suriye, ahmet şara, telefon görüşmesi, i̇şbirliği, moskova, şam
rusya, kremlin, vladimir putin, suriye, ahmet şara, telefon görüşmesi, i̇şbirliği, moskova, şam
Putin, Suriyeli mevkidaşı Şara ile telefonda görüştü
Rus lider Putin'in Suriyeli mevkidaşı Şara ile telefonda görüştüğü, liderlerin iki ülke arasında geleceğe dönük işbirliği olanaklarını ele aldığı bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Amhed Şara bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Moskova ve Şam arasındaki ilişkilerin gelişimini, mevcut durumu ve geleceğe dönük işbirliği olanaklarını ele aldı.
Açıklamada, “Vladimir Putin, Suriye'deki durumla ilgili görüş alışverişi sırasında ülkenin birliğine, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği ilkeli desteği yineledi” ifadelerine yer verildi.
Liderlerin, ülkeler arasındaki siyasi diyaloğu derinleştirmeye hazır olduklarını ifade ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, Putin ve Şara’nın ayrıca Hmeymim Hava Üssü’nün ve Tartus'taki lojistik tesisin yeniden düzenlenmesine ilişkin imzalanan mutabakat zaptının önemini vurguladıkları kaydedildi.