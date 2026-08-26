https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/putin-suriyeli-mevkidasi-sara-ile-telefonda-gorustu-1108257612.html

Putin, Suriyeli mevkidaşı Şara ile telefonda görüştü

Putin, Suriyeli mevkidaşı Şara ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin'in Suriyeli mevkidaşı Şara ile telefonda görüştüğü, liderlerin iki ülke arasında geleceğe dönük işbirliği olanaklarını ele aldığı bildirildi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T12:57+0300

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2026-08-26T12:57+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

suriye

ahmet şara

telefon görüşmesi

i̇şbirliği

moskova

şam

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Amhed Şara bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Moskova ve Şam arasındaki ilişkilerin gelişimini, mevcut durumu ve geleceğe dönük işbirliği olanaklarını ele aldı.Açıklamada, “Vladimir Putin, Suriye'deki durumla ilgili görüş alışverişi sırasında ülkenin birliğine, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği ilkeli desteği yineledi” ifadelerine yer verildi.Liderlerin, ülkeler arasındaki siyasi diyaloğu derinleştirmeye hazır olduklarını ifade ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, Putin ve Şara’nın ayrıca Hmeymim Hava Üssü’nün ve Tartus'taki lojistik tesisin yeniden düzenlenmesine ilişkin imzalanan mutabakat zaptının önemini vurguladıkları kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusya-ve-suriye-arasindaki-askeri-isbirliginde-kritik-gelisme-personel-yapilanmasi-masada-1106395084.html

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suriye

moskova

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rusya, kremlin, vladimir putin, suriye, ahmet şara, telefon görüşmesi, i̇şbirliği, moskova, şam