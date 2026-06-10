https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusya-ve-suriye-arasindaki-askeri-isbirliginde-kritik-gelisme-personel-yapilanmasi-masada-1106395084.html

Rusya ve Suriye arasındaki askeri i̇şbirliğinde kritik gelişme: Personel yapılanması masada

Rusya ve Suriye arasındaki askeri i̇şbirliğinde kritik gelişme: Personel yapılanması masada

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya ve Suriye arasındaki işbirliği süreçlerinin çok aktif bir şekilde geliştiğini açıklayarak, Suriye'deki... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T12:05+0300

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2026-06-10T12:05+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen haftalık basın brifinginde konuşan Sözcü Maria Zaharova, Moskova ve Şam yönetimleri arasındaki ilişkilerin seyrine dair önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki bağların her alanda güçlendiğini vurgulayan Zaharova, "Rusya-Suriye işbirliği çok aktif bir şekilde gelişiyor. Ülkelerimiz arasındaki çok yönlü işbirliğini genişletmeyi amaçlayan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bu süreçlerin sadece diplomatik düzeyde kalmadığını belirten sözcü, hem Rusya hem de Suriye'deki devlet kurumlarının ve iş çevrelerinin de bu ortak çabalara yoğun bir katılım sağladığını aktardı.Suriye'deki Rus Askeri Varlığı Yeniden ŞekilleniyorGündemin en sıcak maddelerinden biri olan askeri ortaklığa da değinen Zaharova, Suriye sahasındaki Rus askeri üsleri ve bu üslerin geleceği hakkında kritik bir ipucu verdi. Suriyeli ortaklarla yapılan üst düzey temaslarda Suriye'deki Rus askeri varlığı konusunun da titizlikle ele alındığını belirten Bakanlık Sözcüsü, askeri personelin durumu hakkında yeni bir planlamanın sinyalini verdi.Rusya Savunma Bakanlığı Koordinasyonunda Yeni DönemAçıklamalarının devamında askeri tesislerdeki yapısal değişikliklere dikkat çeken Maria Zaharova, sürecin askeri boyutuna dair şu detayları paylaştı:Bu açıklama, önümüzdeki süreçte Rusya'nın Suriye'deki askeri konuşlanmasında ve stratejik üslerindeki personel dağılımında yeni bir düzenlemeye gidilebileceğinin resmi kanıttı olarak değerlendirildi.

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