https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusya-ve-suriye-arasindaki-askeri-isbirliginde-kritik-gelisme-personel-yapilanmasi-masada-1106395084.html
Rusya ve Suriye arasındaki askeri i̇şbirliğinde kritik gelişme: Personel yapılanması masada
Rusya ve Suriye arasındaki askeri i̇şbirliğinde kritik gelişme: Personel yapılanması masada
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya ve Suriye arasındaki işbirliği süreçlerinin çok aktif bir şekilde geliştiğini açıklayarak, Suriye'deki... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen haftalık basın brifinginde konuşan Sözcü Maria Zaharova, Moskova ve Şam yönetimleri arasındaki ilişkilerin seyrine dair önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki bağların her alanda güçlendiğini vurgulayan Zaharova, "Rusya-Suriye işbirliği çok aktif bir şekilde gelişiyor. Ülkelerimiz arasındaki çok yönlü işbirliğini genişletmeyi amaçlayan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bu süreçlerin sadece diplomatik düzeyde kalmadığını belirten sözcü, hem Rusya hem de Suriye'deki devlet kurumlarının ve iş çevrelerinin de bu ortak çabalara yoğun bir katılım sağladığını aktardı.Suriye'deki Rus Askeri Varlığı Yeniden ŞekilleniyorGündemin en sıcak maddelerinden biri olan askeri ortaklığa da değinen Zaharova, Suriye sahasındaki Rus askeri üsleri ve bu üslerin geleceği hakkında kritik bir ipucu verdi. Suriyeli ortaklarla yapılan üst düzey temaslarda Suriye'deki Rus askeri varlığı konusunun da titizlikle ele alındığını belirten Bakanlık Sözcüsü, askeri personelin durumu hakkında yeni bir planlamanın sinyalini verdi.Rusya Savunma Bakanlığı Koordinasyonunda Yeni DönemAçıklamalarının devamında askeri tesislerdeki yapısal değişikliklere dikkat çeken Maria Zaharova, sürecin askeri boyutuna dair şu detayları paylaştı:Bu açıklama, önümüzdeki süreçte Rusya'nın Suriye'deki askeri konuşlanmasında ve stratejik üslerindeki personel dağılımında yeni bir düzenlemeye gidilebileceğinin resmi kanıttı olarak değerlendirildi.
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rusya, suriye, şam, rusya dışişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı
rusya, suriye, şam, rusya dışişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı
Rusya ve Suriye arasındaki askeri i̇şbirliğinde kritik gelişme: Personel yapılanması masada
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya ve Suriye arasındaki işbirliği süreçlerinin çok aktif bir şekilde geliştiğini açıklayarak, Suriye'deki Rus askeri varlığı ve askeri tesislerdeki personelin yeniden yapılandırılması konularının Suriyeli ortaklarla yürütülen temaslarda masaya yatırıldığını resmen duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen haftalık basın brifinginde konuşan Sözcü Maria Zaharova, Moskova ve Şam yönetimleri arasındaki ilişkilerin seyrine dair önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki bağların her alanda güçlendiğini vurgulayan Zaharova, "Rusya-Suriye işbirliği çok aktif bir şekilde gelişiyor. Ülkelerimiz arasındaki çok yönlü işbirliğini genişletmeyi amaçlayan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bu süreçlerin sadece diplomatik düzeyde kalmadığını belirten sözcü, hem Rusya hem de Suriye'deki devlet kurumlarının ve iş çevrelerinin de bu ortak çabalara yoğun bir katılım sağladığını aktardı.
Suriye'deki Rus Askeri Varlığı Yeniden Şekilleniyor
Gündemin en sıcak maddelerinden biri olan askeri ortaklığa da değinen Zaharova, Suriye
sahasındaki Rus askeri üsleri
ve bu üslerin geleceği hakkında kritik bir ipucu verdi. Suriyeli ortaklarla yapılan üst düzey temaslarda Suriye'deki Rus askeri varlığı
konusunun da titizlikle ele alındığını belirten Bakanlık Sözcüsü, askeri personelin durumu hakkında yeni bir planlamanın sinyalini verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Koordinasyonunda Yeni Dönem
Açıklamalarının devamında askeri tesislerdeki yapısal değişikliklere dikkat çeken Maria Zaharova, sürecin askeri boyutuna dair şu detayları paylaştı:
"Suriyeli ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz temaslarda, Rus askeri tesislerindeki personelin olası yeniden yapılanması bağlamı da dahil olmak üzere askeri varlığımız değerlendiriliyor. Ancak takdir edersiniz ki bu konu tamamen bizim güvenlik bloğumuzun ve Rusya Savunma Bakanlığı sorumluluğundadır."
Bu açıklama, önümüzdeki süreçte Rusya'nın Suriye'deki askeri konuşlanmasında ve stratejik üslerindeki personel dağılımında yeni bir düzenlemeye gidilebileceğinin resmi kanıttı olarak değerlendirildi.