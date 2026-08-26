https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/prof-dr-osman-bektastan-kayserideki-deprem-sonrasi-uyari-ardindan-gelecek-depremler-izlenmeli-1108254363.html
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Kayseri’deki deprem sonrası uyarı: 'Ardından gelecek depremler izlenmeli'
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Kayseri’deki deprem sonrası uyarı: 'Ardından gelecek depremler izlenmeli'
Sputnik Türkiye
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Bazı... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Pınarbaşı olan depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Deprem nedeniyle ilçeye bağlı Yukarıborandere Mahallesi’nde bir evin duvarında yıkıntı, bazı evlerin duvarlarında ise hafif çatlaklar meydana geldiği öğrenildi.AFAD depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladıAFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kayseri Pınarbaşı merkezli deprem saat 09.53’te kaydedildi.Sarsıntının büyüklüğü 4,1, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.Bazı evlerin duvarlarında hasar oluştuDepremin ardından bölgede bazı yapılarda hasar meydana geldi. Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere Mahallesi’ndeki bir evin duvarında yıkıntı oluştuğu öğrenildi.Mahalledeki bazı evlerin duvarlarında ise hafif çatlaklar meydana geldi.Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Pınarbaşı depremi açıklamasıProf. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Pınarbaşı’ndaki depremin ardından bölgedeki sismik hareketliliğin izlenmesi gerektiğini belirtti.Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"26 Ağustos’ta Pınarbaşı’nda Mw 4,1 büyüklüğünde, 7 km derinlikte bir deprem oldu. 6 Şubat depremleri Doğu Anadolu’daki sol yanal fay sisteminde büyük bir deformasyon ve gerilme değişimi yarattı. Bu nedenle Mw 4,1’i tek başına yorumlamak yerine ardından gelecek depremlerin sayısı, derinliği ve fay doğrultusundaki dağılımı izlenmeli. Özellikle aynı bölgede M4+ depremler tekrarlanırsa, konu daha önemli hale gelir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/mangal-yakmak-icin-kullananlar-hastaneye-basvurdu-balata-spreyinde-ciddi-yanik-riski-1108252026.html
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kayseri, osman bektaş, deprem
kayseri, osman bektaş, deprem
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Kayseri’deki deprem sonrası uyarı: 'Ardından gelecek depremler izlenmeli'
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Bazı evlerde hasar oluşurken Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki depremlerin sayısı, derinliği ve fay doğrultusundaki dağılımının izlenmesi gerektiğini belirtti.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Pınarbaşı olan depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Deprem nedeniyle ilçeye bağlı Yukarıborandere Mahallesi’nde bir evin duvarında yıkıntı, bazı evlerin duvarlarında ise hafif çatlaklar meydana geldiği öğrenildi.
AFAD depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kayseri Pınarbaşı merkezli deprem saat 09.53’te kaydedildi.
Sarsıntının büyüklüğü 4,1, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.
Bazı evlerin duvarlarında hasar oluştu
Depremin ardından bölgede bazı yapılarda hasar meydana geldi. Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere Mahallesi’ndeki bir evin duvarında yıkıntı oluştuğu öğrenildi.
Mahalledeki bazı evlerin duvarlarında ise hafif çatlaklar meydana geldi.
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Pınarbaşı depremi açıklaması
Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Pınarbaşı’ndaki depremin ardından bölgedeki sismik hareketliliğin izlenmesi gerektiğini belirtti.
Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"26 Ağustos’ta Pınarbaşı’nda Mw 4,1 büyüklüğünde, 7 km derinlikte bir deprem oldu. 6 Şubat depremleri Doğu Anadolu’daki sol yanal fay sisteminde büyük bir deformasyon ve gerilme değişimi yarattı. Bu nedenle Mw 4,1’i tek başına yorumlamak yerine ardından gelecek depremlerin sayısı, derinliği ve fay doğrultusundaki dağılımı izlenmeli. Özellikle aynı bölgede M4+ depremler tekrarlanırsa, konu daha önemli hale gelir."