https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/mangal-yakmak-icin-kullananlar-hastaneye-basvurdu-balata-spreyinde-ciddi-yanik-riski-1108252026.html

Mangal yakmak için kullananlar hastaneye başvurdu: Balata spreyinde ciddi yanık riski

Mangal yakmak için kullananlar hastaneye başvurdu: Balata spreyinde ciddi yanık riski

Sputnik Türkiye

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, son iki haftada balata spreyi nedeniyle ciddi yanık gelişen 4 kişinin hastaneye... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T11:27+0300

2026-08-26T11:27+0300

2026-08-26T11:27+0300

türki̇ye

yanık

sprey

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092449737_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_660ab7c223fa2be217819f0606e42abc.jpg

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, balata spreyinin amacı dışında kullanılmasının ciddi yanıklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Demir, son iki haftada balata spreyinin sıkılması ve alev alması sonucu vücudunda ciddi yanık oluşan 4 kişinin hastaneye başvurduğunu bildirdi.Balata spreylerinin fren balatalarını temizlemek amacıyla üretilen özel kimyasal maddeler olduğunu belirten Demir, ürünlerin içerisindeki solvent ve itici gazların yanıcı ve parlayıcı özellik taşıdığına dikkati çekti.Son iki haftada 4 kişi hastaneye başvurduÇocuklarda yaz-kış sıcak sıvılara bağlı yanıklarla karşılaştıklarını, özellikle yaz aylarında farklı nedenlerle ciddi yanıkların görülebildiğini belirten Demir, son dönemde karşılaştıkları vakalara ilişkin şu bilgiyi verdi:"Geçen iki hafta içerisinde hastanemize balata spreyi sıkılması ve bunun alev almasıyla vücudunda ciddi yanık olan 4 hastamız geldi."Demir, söz konusu 4 vakadan 2'sinin balata spreyini mangalı tutuşturmak amacıyla kullandığını aktardı.'Kapalı ortamda kullanmayın'Balata spreyinin yalnızca amacı doğrultusunda ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Demir, ürünün özellikle kapalı ortamlarda kullanılmaması gerektiğini belirtti.Spreyin içerisindeki gazların solunmasının toksik etkilere yol açabileceğini kaydeden Demir, ürünü kullanacak kişilerin koruyucu eldiven ve gözlük takması gerektiğini söyledi.Balata spreyi kullanılırken sigara, çakmak, soba veya herhangi bir açık alev kaynağının ortamda bulunmaması gerektiğine dikkati çeken Demir, şu ifadeleri kullandı:"Bunlar çok yüksek oranda parlayıcı ani ve ciddi büyük yangınlara sebep olabilir. Orada bulunan kişilerde de ciddi yanıklar meydana getirebilir."Balata spreylerinin yalnızca fren balatalarının temizlenmesi amacıyla kullanılması gerektiğinin altını çizen Demir, vatandaşları amacı dışında kullanıma karşı uyardı.Demir, şunları söyledi:"Balata spreyi, güvenlik tedbirleri altında sadece amacına uygun kullanılması gereken özel bir malzemedir. Mangal yakmak ya da birinin üzerine şaka yapmak için kullanılmaması lazım."'Yanıkların en iyi tedavisi yanmamak'Yanık gibi ciddi sağlık sorunlarının önlenmesinde tedbirlerin önemine işaret eden Demir, "Yanıkların en iyi tedavisi yanmamak." dedi.Demir, çocuklarda görülen yanıkların yüzde 95'inin evlerde meydana geldiğini ve bunların önemli bir bölümünün basit önlemlerle engellenebileceğini belirtti.Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda yanıkların neredeyse tamamının ev ortamında görüldüğünü, daha büyük çocuklarda ise bu oranın yaklaşık yüzde 95 olduğunu ifade etti.Evlerde alınabilecek önlemleri sıraladıAilelerin özellikle sıcak sıvılardan kaynaklanan yanıklara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Demir, kaynayan çaydanlık ve sıcak sıvıların çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılmaması gerektiğini söyledi.Yemek pişirilirken çocukların mutfaktan uzak tutulması ve elektrik kablolarının gizlenmesi gibi basit tedbirlerin de ev kazalarının önüne geçebileceğini bildirdi.Küçük yanıklarda ilk müdahale nasıl olmalı?Yanık meydana geldiğinde yapılacak ilk müdahalenin önemine değinen Demir, küçük ve basit yanıklarda öncelikle kişinin üzerindeki kıyafetlerin çıkarılması gerektiğini belirtti.Kıyafetlerin yanması veya kişinin üzerine sıcak sıvı dökülmesi halinde sıcaklığın vücuttan uzaklaştırılması gerektiğini ifade eden Demir, şu uyarılarda bulundu:"Özellikle elbiseler yanmış ya da üzerine sıcak su dökülmüşse o sıcaklığı vücuttan uzaklaştırmamız lazım. Eğer yanık alanı küçükse basit olarak çeşme suyu tutarak soğutma işlemini öneriyoruz. Hastanın şuur kaybı varsa 112'nin talimatları doğrultusunda gerekenleri yapıyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/meteoroloji-uzmanlarindan-istanbul-uyarisi-tarih-verildi-saganak-yagis-kapida-1108251640.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yanık, sprey