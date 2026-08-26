https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/pezeskiyan-ekonomik-savasin-en-agir-kosullarindan-geciyoruz-1108268845.html

Pezeşkiyan: Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz

Pezeşkiyan: Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik savaş nedeniyle ağır baskı altında bulunduğunu belirterek, halkın desteği, yöneticilerin sorumluluk... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T17:25+0300

2026-08-26T17:25+0300

2026-08-26T17:25+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

isna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1a/1108263749_0:133:2550:1567_1920x0_80_0_0_51f1239e00933b01aefe8fb8ff4abbdc.jpg

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Pezeşkiyan, bayındırlık projelerinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.Pezeşkiyan, "Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz. Füze savaşını herkes görüyor ancak ekonomik baskılar belki de bu kadar kolay hissedilmiyor" dedi.Savaş ve baskı altında olmalarına rağmen önemli başarılara ulaştıklarını kaydeden Pezeşkiyan, "Daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Halkın dayanışması ve desteği, yöneticilerin sorumluluk bilinci ve özel sektörün katılımıyla tüm sorunları hızla çözebiliriz" ifadelerini kullandı.ABD'nin İran'a yönelik 'dışlama operasyonu' ve yaptırımlarABD pazartesi günü, İran'ın ekonomik can damarını keseceğini belirttiği ancak en ağır yaptırımları içermeyen bir hamleyle 60 kişi, kuruluş ve gemiye yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.Trump yönetimi İran İslam Cumhuriyeti'nin ayakta kalmasını sağlayan "destekçilere" ikincil yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunarak İran ekonomisini izole etmeyi amaçlayan bir plan duyurdu.Hazine yetkilisi Scott Bessent, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" (Operation Economic Outcast) adı verilen yeni yaptırım planını açıklarken, "İran'ın dünya genelindeki finansal bağlantılarına karşı ekonomik bir saldırı başlatıyoruz" dedi.Bessent, Hazine Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, Trump'ın dünya liderlerini aradığını ve onlardan İran ile "ilişkilerini kesmeleri yönünde somut taleplerde" bulunduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/trumptan-iran-mesaji-acele-etmiyorum-ekonomileri-cokuyor-1108268075.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, isna