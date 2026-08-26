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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/pezeskiyan-ekonomik-savasin-en-agir-kosullarindan-geciyoruz-1108268845.html
Pezeşkiyan: Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz
Pezeşkiyan: Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik savaş nedeniyle ağır baskı altında bulunduğunu belirterek, halkın desteği, yöneticilerin sorumluluk... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Pezeşkiyan, bayındırlık projelerinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.Pezeşkiyan, "Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz. Füze savaşını herkes görüyor ancak ekonomik baskılar belki de bu kadar kolay hissedilmiyor" dedi.Savaş ve baskı altında olmalarına rağmen önemli başarılara ulaştıklarını kaydeden Pezeşkiyan, "Daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Halkın dayanışması ve desteği, yöneticilerin sorumluluk bilinci ve özel sektörün katılımıyla tüm sorunları hızla çözebiliriz" ifadelerini kullandı.ABD'nin İran'a yönelik 'dışlama operasyonu' ve yaptırımlarABD pazartesi günü, İran'ın ekonomik can damarını keseceğini belirttiği ancak en ağır yaptırımları içermeyen bir hamleyle 60 kişi, kuruluş ve gemiye yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.Trump yönetimi İran İslam Cumhuriyeti'nin ayakta kalmasını sağlayan "destekçilere" ikincil yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunarak İran ekonomisini izole etmeyi amaçlayan bir plan duyurdu.Hazine yetkilisi Scott Bessent, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" (Operation Economic Outcast) adı verilen yeni yaptırım planını açıklarken, "İran'ın dünya genelindeki finansal bağlantılarına karşı ekonomik bir saldırı başlatıyoruz" dedi.Bessent, Hazine Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, Trump'ın dünya liderlerini aradığını ve onlardan İran ile "ilişkilerini kesmeleri yönünde somut taleplerde" bulunduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/trumptan-iran-mesaji-acele-etmiyorum-ekonomileri-cokuyor-1108268075.html
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i̇ran, isna
i̇ran, isna

Pezeşkiyan: Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz

17:25 26.08.2026
© İran Cumhurbaşkanlığı/HandoutMesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© İran Cumhurbaşkanlığı/Handout
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik savaş nedeniyle ağır baskı altında bulunduğunu belirterek, halkın desteği, yöneticilerin sorumluluk bilinci ve özel sektörün katkısıyla mevcut sorunların hızla aşılabileceğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Pezeşkiyan, bayındırlık projelerinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Pezeşkiyan, "Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz. Füze savaşını herkes görüyor ancak ekonomik baskılar belki de bu kadar kolay hissedilmiyor" dedi.
Savaş ve baskı altında olmalarına rağmen önemli başarılara ulaştıklarını kaydeden Pezeşkiyan, "Daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Halkın dayanışması ve desteği, yöneticilerin sorumluluk bilinci ve özel sektörün katılımıyla tüm sorunları hızla çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik 'dışlama operasyonu' ve yaptırımlar

ABD pazartesi günü, İran'ın ekonomik can damarını keseceğini belirttiği ancak en ağır yaptırımları içermeyen bir hamleyle 60 kişi, kuruluş ve gemiye yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.
Trump yönetimi İran İslam Cumhuriyeti'nin ayakta kalmasını sağlayan "destekçilere" ikincil yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunarak İran ekonomisini izole etmeyi amaçlayan bir plan duyurdu.
Hazine yetkilisi Scott Bessent, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" (Operation Economic Outcast) adı verilen yeni yaptırım planını açıklarken, "İran'ın dünya genelindeki finansal bağlantılarına karşı ekonomik bir saldırı başlatıyoruz" dedi.
Bessent, Hazine Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, Trump'ın dünya liderlerini aradığını ve onlardan İran ile "ilişkilerini kesmeleri yönünde somut taleplerde" bulunduğunu belirtti.
Trump'ın 2. Dünya Savaşı'na gönderme yaparak İran'ın "Ekonomik D-Day’i” olarak lanse ettiği bu plan, ABD'nin Tahran'ın en büyük ticaret ortağı olan Çin'i de hedef alıp almayacağına dair soruları beraberinde getirmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump'tan İran mesajı: Acele etmiyorum, ekonomileri çöküyor
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