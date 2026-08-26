https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/trumptan-iran-mesaji-acele-etmiyorum-ekonomileri-cokuyor-1108268075.html

Trump'tan İran mesajı: Acele etmiyorum, ekonomileri çöküyor

Trump'tan İran mesajı: Acele etmiyorum, ekonomileri çöküyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda "acelesi olmadığını" ve görüşmeler için herhangi bir takviminin bulunmadığını... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T17:17+0300

2026-08-26T17:17+0300

2026-08-26T18:07+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

abd

ortadoğu

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Trump, İran'daki savaşın yaklaşık altıncı ayına yaklaşması ve Tahran ile müzakerelerin yeniden başlatılması için bir takvim belirleyip belirlemediği sorusuna, "Acele etmiyorum. Hiçbir takvimim yok" yanıtını verdi.'Ekonomik ve askeri adımlar etkili' Al Jazeera'nın Washington'daki muhabiri Tanya Noury'nin aktardığına göre, Trump'a İran'a yönelik ekonomik yaptırımların mı yoksa askeri saldırıların mı daha etkili olduğu soruldu.Trump ise her iki yöntemin de aynı derecede etkili olduğunu söyledi.ABD Başkanı, İran ekonomisinin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak ülkenin "çok yüksek enflasyona" sahip olduğunu ve "ekonomisinin çöktüğünü" öne sürdü.Trump ayrıca İran yönetimini protestoculara yönelik müdahalesi nedeniyle suçladı.İran ordusu: Yeniden yapılanma sürüyorÖte yandan İran ordusu sözcüsü Muhammed Akraminia, savaş sırasında tahrip edilen altyapının yeniden inşasında önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.Akraminia ayrıca İran'ın yeni askeri teçhizat aldığını ve savaşta zarar gören altyapının yeniden oluşturulması çalışmalarının sürdüğünü belirtti.İran tarafından yapılan bu açıklama, Trump'ın İran'ın ekonomisinin çöktüğü yönündeki değerlendirmesinden farklı bir tablo ortaya koyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-ekonomisi-satin-alma-gucu-paritesine-gore-dunyanin-en-buyuk-4-ekonomisi-oldu-1108261970.html

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