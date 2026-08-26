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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/trumptan-iran-mesaji-acele-etmiyorum-ekonomileri-cokuyor-1108268075.html
Trump'tan İran mesajı: Acele etmiyorum, ekonomileri çöküyor
Trump'tan İran mesajı: Acele etmiyorum, ekonomileri çöküyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda "acelesi olmadığını" ve görüşmeler için herhangi bir takviminin bulunmadığını... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T17:17+0300
2026-08-26T18:07+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
i̇ran
abd
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Trump, İran'daki savaşın yaklaşık altıncı ayına yaklaşması ve Tahran ile müzakerelerin yeniden başlatılması için bir takvim belirleyip belirlemediği sorusuna, "Acele etmiyorum. Hiçbir takvimim yok" yanıtını verdi.'Ekonomik ve askeri adımlar etkili' Al Jazeera'nın Washington'daki muhabiri Tanya Noury'nin aktardığına göre, Trump'a İran'a yönelik ekonomik yaptırımların mı yoksa askeri saldırıların mı daha etkili olduğu soruldu.Trump ise her iki yöntemin de aynı derecede etkili olduğunu söyledi.ABD Başkanı, İran ekonomisinin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak ülkenin "çok yüksek enflasyona" sahip olduğunu ve "ekonomisinin çöktüğünü" öne sürdü.Trump ayrıca İran yönetimini protestoculara yönelik müdahalesi nedeniyle suçladı.İran ordusu: Yeniden yapılanma sürüyorÖte yandan İran ordusu sözcüsü Muhammed Akraminia, savaş sırasında tahrip edilen altyapının yeniden inşasında önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.Akraminia ayrıca İran'ın yeni askeri teçhizat aldığını ve savaşta zarar gören altyapının yeniden oluşturulması çalışmalarının sürdüğünü belirtti.İran tarafından yapılan bu açıklama, Trump'ın İran'ın ekonomisinin çöktüğü yönündeki değerlendirmesinden farklı bir tablo ortaya koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-ekonomisi-satin-alma-gucu-paritesine-gore-dunyanin-en-buyuk-4-ekonomisi-oldu-1108261970.html
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donald trump, i̇ran, abd, ortadoğu
donald trump, i̇ran, abd, ortadoğu

Trump'tan İran mesajı: Acele etmiyorum, ekonomileri çöküyor

17:17 26.08.2026 (güncellendi: 18:07 26.08.2026)
© REUTERS Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© REUTERS Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda "acelesi olmadığını" ve görüşmeler için herhangi bir takviminin bulunmadığını söyledi. Trump, Al Jazeera'ya verdiği kısa röportajda, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar ile askeri saldırıların her ikisinin de etkili olduğunu savundu.
Trump, İran'daki savaşın yaklaşık altıncı ayına yaklaşması ve Tahran ile müzakerelerin yeniden başlatılması için bir takvim belirleyip belirlemediği sorusuna, "Acele etmiyorum. Hiçbir takvimim yok" yanıtını verdi.

'Ekonomik ve askeri adımlar etkili'

Al Jazeera'nın Washington'daki muhabiri Tanya Noury'nin aktardığına göre, Trump'a İran'a yönelik ekonomik yaptırımların mı yoksa askeri saldırıların mı daha etkili olduğu soruldu.
Trump ise her iki yöntemin de aynı derecede etkili olduğunu söyledi.
ABD Başkanı, İran ekonomisinin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak ülkenin "çok yüksek enflasyona" sahip olduğunu ve "ekonomisinin çöktüğünü" öne sürdü.
Trump ayrıca İran yönetimini protestoculara yönelik müdahalesi nedeniyle suçladı.
"İran halkına çok kötü davranıyor, çok sayıda protestocuyu öldürüyorlar" diyen Trump, İran ile görüşmelerin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda yine herhangi bir takvim vermedi.

İran ordusu: Yeniden yapılanma sürüyor

Öte yandan İran ordusu sözcüsü Muhammed Akraminia, savaş sırasında tahrip edilen altyapının yeniden inşasında önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.
Akraminia ayrıca İran'ın yeni askeri teçhizat aldığını ve savaşta zarar gören altyapının yeniden oluşturulması çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
İran tarafından yapılan bu açıklama, Trump'ın İran'ın ekonomisinin çöktüğü yönündeki değerlendirmesinden farklı bir tablo ortaya koyuyor.
İNFOGRAFİC - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
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