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Pakistan'da hastanenin yenidoğan ünitesinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
Pakistan'da hastanenin yenidoğan ünitesinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında en az 15 bebek hayatını kaybetti. Yangının klima ünitesinde başladığı... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T09:28+0300
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 15 bebek hayatını kaybetti.Geo News ve BBC'nin haberlerine göre, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünün (PIMS) anne ve çocuk ünitesindeki yenidoğan bölümünde yerel saatle 06.45'te yangın çıktı.Hastane yetkilileri, yangın sırasında ünitede 15 bebeğin bulunduğunu ve bunlardan yalnızca birinin kurtarıldığını açıkladı.Yangın klima ünitesinde çıktıBBC Urdu'ya konuşan hastane sözcüsü, yangının klima ünitesinde başladığını ve oksijen bağlantıları nedeniyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.Yangın sırasında bebeklerin bir kısmının kuvözlerde, diğerlerinin ise oksijen cihazlarına bağlı olduğu belirtildi. Hayatta kalan bebeğin bir doktor tarafından kurtarıldığı aktarıldı. Kurtarma ekipleri yangını söndürürken, olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Soruşturma başlatıldıPakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olay nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu belirterek derhal soruşturma başlatılması talimatı verdi.Yangının nedenini ve olayın nasıl gerçekleştiğini araştırmak üzere bir soruşturma komitesi oluşturuldu. Komitenin 24 saat içinde rapor hazırlaması istendi.
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pakistan, i̇slamabad, şahbaz şerif

Pakistan'da hastanenin yenidoğan ünitesinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti

09:28 26.08.2026
© REUTERS Akhtar SoomroPakistan'da hastanenin yenidoğan ünitesinde yangın
Pakistan'da hastanenin yenidoğan ünitesinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© REUTERS Akhtar Soomro
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında en az 15 bebek hayatını kaybetti. Yangının klima ünitesinde başladığı bildirildi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 15 bebek hayatını kaybetti.
Geo News ve BBC'nin haberlerine göre, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünün (PIMS) anne ve çocuk ünitesindeki yenidoğan bölümünde yerel saatle 06.45'te yangın çıktı.
Hastane yetkilileri, yangın sırasında ünitede 15 bebeğin bulunduğunu ve bunlardan yalnızca birinin kurtarıldığını açıkladı.
© REUTERS Akhtar SoomroPakistan'da hastanenin yenidoğan ünitesinde yangın
Pakistan'da hastanenin yenidoğan ünitesinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
Pakistan'da hastanenin yenidoğan ünitesinde yangın
© REUTERS Akhtar Soomro

Yangın klima ünitesinde çıktı

BBC Urdu'ya konuşan hastane sözcüsü, yangının klima ünitesinde başladığını ve oksijen bağlantıları nedeniyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.
Yangın sırasında bebeklerin bir kısmının kuvözlerde, diğerlerinin ise oksijen cihazlarına bağlı olduğu belirtildi. Hayatta kalan bebeğin bir doktor tarafından kurtarıldığı aktarıldı. Kurtarma ekipleri yangını söndürürken, olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olay nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu belirterek derhal soruşturma başlatılması talimatı verdi.
Yangının nedenini ve olayın nasıl gerçekleştiğini araştırmak üzere bir soruşturma komitesi oluşturuldu. Komitenin 24 saat içinde rapor hazırlaması istendi.
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