https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kucukcekmecede-deodorant-kutusu-patladi-3-yarali-1108240079.html

Küçükçekmece'de deodorant kutusu patladı: 3 yaralı

Küçükçekmece'de deodorant kutusu patladı: 3 yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir evde deodorant kutusunun patlaması sonucu çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T18:59+0300

2026-08-25T18:59+0300

2026-08-25T18:59+0300

türki̇ye

i̇stanbul

deodorant

parfüm

patlama

gaz sızıntısı

zehirli gaz

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Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında ikamet eden ailenin çocuklarından birinin elindeki deodorant kutusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan anne ve iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/tekirdagda-apartmanda-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1106992324.html

türki̇ye

i̇stanbul

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i̇stanbul, deodorant, parfüm, patlama, gaz sızıntısı, zehirli gaz