https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kucukcekmecede-deodorant-kutusu-patladi-3-yarali-1108240079.html
Küçükçekmece'de deodorant kutusu patladı: 3 yaralı
Küçükçekmece'de deodorant kutusu patladı: 3 yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir evde deodorant kutusunun patlaması sonucu çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T18:59+0300
2026-08-25T18:59+0300
2026-08-25T18:59+0300
türki̇ye
i̇stanbul
deodorant
parfüm
patlama
gaz sızıntısı
zehirli gaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg
Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında ikamet eden ailenin çocuklarından birinin elindeki deodorant kutusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan anne ve iki çocuk hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/tekirdagda-apartmanda-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1106992324.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_59352838fb654ddc5150b71e77b623b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, deodorant, parfüm, patlama, gaz sızıntısı, zehirli gaz
i̇stanbul, deodorant, parfüm, patlama, gaz sızıntısı, zehirli gaz
Küçükçekmece'de deodorant kutusu patladı: 3 yaralı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir evde deodorant kutusunun patlaması sonucu çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında ikamet eden ailenin çocuklarından birinin elindeki deodorant kutusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan anne ve iki çocuk hastaneye kaldırıldı.