Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kucukcekmecede-deodorant-kutusu-patladi-3-yarali-1108240079.html
Küçükçekmece'de deodorant kutusu patladı: 3 yaralı
Küçükçekmece'de deodorant kutusu patladı: 3 yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir evde deodorant kutusunun patlaması sonucu çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T18:59+0300
2026-08-25T18:59+0300
türki̇ye
i̇stanbul
deodorant
parfüm
patlama
gaz sızıntısı
zehirli gaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg
Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında ikamet eden ailenin çocuklarından birinin elindeki deodorant kutusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan anne ve iki çocuk hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/tekirdagda-apartmanda-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1106992324.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_59352838fb654ddc5150b71e77b623b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, deodorant, parfüm, patlama, gaz sızıntısı, zehirli gaz
i̇stanbul, deodorant, parfüm, patlama, gaz sızıntısı, zehirli gaz

Küçükçekmece'de deodorant kutusu patladı: 3 yaralı

18:59 25.08.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA
Abone ol
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir evde deodorant kutusunun patlaması sonucu çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında ikamet eden ailenin çocuklarından birinin elindeki deodorant kutusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan anne ve iki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Çorlu'da apartmanda patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
TÜRKİYE
Tekirdağ'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var
4 Temmuz, 00:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала