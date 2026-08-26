https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/nisantasinda-kokunden-devrilen-agac-yoldan-gecen-taksinin-uzerine-devrildi-1108264699.html
Nişantaşı'nda tehlike ucuz atlatıldı: Kökünden devrilen ağaç yoldan geçen araçların üzerine devrildi
Nişantaşı'nda tehlike ucuz atlatıldı: Kökünden devrilen ağaç yoldan geçen araçların üzerine devrildi
Sputnik Türkiye
Şişli Nişantaşı'nda yol kenarında bulunan ağaç kökünden sökülerek seyir halindeki taksinin üzerine devrildi. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Şişli'de Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan ağaç bir anda kökünden sökülerek yoldan geçen bir taksinin ve yol kenarında park etmiş bir aracın üzerine devrildi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Kalabalık caddede bir anda devrildiHarbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde kaldırımda bulunan ağaç kökünden sökülerek, seyir halinde olan taksi ile yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine devrildi.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü olaydan yara almadan kurtulurken, yolun Halaskargazi Caddesi istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin devrilen ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/meteoroloji-uzmanlarindan-istanbul-uyarisi-tarih-verildi-saganak-yagis-kapida-1108251640.html
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türkiye, nişantaşı, ağaç
Nişantaşı'nda tehlike ucuz atlatıldı: Kökünden devrilen ağaç yoldan geçen araçların üzerine devrildi
15:19 26.08.2026 (güncellendi: 15:21 26.08.2026)
Şişli Nişantaşı'nda yol kenarında bulunan ağaç kökünden sökülerek seyir halindeki taksinin üzerine devrildi.
İstanbul Şişli'de Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan ağaç bir anda kökünden sökülerek yoldan geçen bir taksinin ve yol kenarında park etmiş bir aracın üzerine devrildi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.
Kalabalık caddede bir anda devrildi
Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde kaldırımda bulunan ağaç kökünden sökülerek, seyir halinde olan taksi ile yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü olaydan yara almadan kurtulurken, yolun Halaskargazi Caddesi istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin devrilen ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.