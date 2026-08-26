https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/meteoroloji-uzmanlarindan-istanbul-uyarisi-tarih-verildi-saganak-yagis-kapida-1108251640.html

Meteoroloji uzmanlarından 'İstanbul' uyarısı: Tarih verildi, sağanak yağış kapıda

Meteoroloji uzmanlarından 'İstanbul' uyarısı: Tarih verildi, sağanak yağış kapıda

Sputnik Türkiye

İstanbul’da hafta boyunca 32 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların cuma günü belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Kentte cuma ve cumartesi sağanak ve gök... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T11:15+0300

2026-08-26T11:15+0300

2026-08-26T11:15+0300

türki̇ye

hava durumu

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış uyarısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107450744_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_9e430128790af3f77e9e5080c27ed5ae.jpg

İstanbul’da hava durumu cuma gününden itibaren değişiyor. Hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek sıcak havanın, kuzeyden gelecek serin havayla birlikte yerini daha düşük sıcaklıklara, sağanak yağışa ve kuvvetli poyraza bırakması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hafta içinde 32 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların perşembe günü de benzer değerlerde seyretmesi, cuma günü ise belirgin şekilde düşmesi öngörülüyor. Kentte cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Uzmanlar, yaşanacak değişimin mevsimsel açıdan olağan bir hava geçişi olduğunu belirtirken, özellikle cuma ve cumartesi günlerine dikkat çekti.İstanbul’da sıcaklıklar cuma günü düşecekBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda görevli meteoroloji mühendisi Adil Tek, hava sıcaklığındaki değişimin olağan olduğunu söyledi.Kuzey Afrika kökenli akış ve yüksek basıncın sıcaklıkları artırdığını belirten Tek, perşembeden itibaren kuzeyden gelecek serin havanın özellikle kuzey bölgeleri rahatlatacağını ifade etti.Tek, şunları söyledi:"Hafta sonundan itibaren devam eden Kuzey Afrikalı akışlar, bugünden itibaren tam Kuzey Afrika kökenli olmamakla birlikte Akdeniz üzerinden bir paralel akışa, normal enlemsel değerlerle bir akışa dönüştü. Özellikle perşembeden itibaren kuzeyden gelen nispeten serin hava, kuzey bölgeleri rahatlatacak."Adil Tek: Bu ne sıcaktı, bu ne soğuk? diyeceğizCumadan itibaren kuzeyden gelen akışın beraberinde yağışları da getireceğini belirten Adil Tek, İstanbul’un neredeyse tüm ilçelerinde yağış beklendiğini bildirdi.Tek, şu ifadeleri kullandı:"Bu akışın beraberinde yağışlar var. İstanbul genelinde cuma günü bir yağış beklentisi var. Anadolu Yakası daha fazla yağış alabilir ama neredeyse tüm ilçeler yağış alıyor. Kuzeyli bir akış geldiği için kuzey ilçelerde risk biraz daha yüksek. Bununla birlikte Beylikdüzü, Bakırköy gibi ilçeler de yağış alan yerler arasında. Perşembe günü 31-32 derecelerde olan sıcaklıklar, cuma günü bir anda 21 derecelere kadar düşüyor. Beraberinde kuvvetli rüzgarlar var. 'Bu ne sıcaktı, bu ne soğuk?' diyeceğiz."Sıcaklık 18 dereceye kadar inebilirYağışların cuma sabahı zayıf şekilde başlayıp öğleden sonra kuvvetlenmesini beklediğini ifade eden Tek, cumartesi günü de aralıklı yağış geçişlerinin görüleceğini belirtti.Tek, şöyle konuştu:"Cumartesi öğlen saatlerinden akşama kadar aralıklarla devam eden yağış geçişleri göreceğiz. Pazar gününden itibaren o yağış etkisini kaybetmiş olacak. 23-24 derecelere düşen sıcaklıklar da tekrar 28-29 derecelere çıkmaya başlıyor. Önümüzdeki hafta da çok sıcak olmamakla birlikte yine o yaz günleri devam edecek. Özellikle cuma günü öğleden sonra, cumartesi sabahı, gece İstanbullular birazcık üşüdüklerini hissedecek. Geçişlerden dolayı sıcaklıklar 18 derecelere kadar İstanbul'da inebilir."Cumartesi Marmara’nın doğusu ve güneyinde yağış bekleniyorTek, cumartesi günü İstanbul ile birlikte Marmara’nın doğusu ve güney kesimlerinin yağışlı havanın etkisinde kalacağını bildirdi.İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimlerinde de kuvvetli yağışların görülebileceğini belirten Tek, sistemin cumartesi akşamından itibaren doğuya kayarak batı bölgelerindeki etkisini kaybetmeye başlayacağını söyledi.Tek ayrıca eylül sıcaklıklarının mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesinin ve yazın biraz daha uzun sürmesinin tahmin edildiğini ifade etti.Marmara’da kuvvetli poyraz bekleniyorİstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, serin havanın özellikle cuma ve cumartesi günü etkisini göstereceğini söyledi.Özdemir, sıcaklık değişimine ilişkin şunları kaydetti:"Sıcaklıkların düşmesiyle gece sıcaklığı 22 derecelerde, gündüz de 27-29 derece arasında görülecek. Rüzgarın olmadığı bölgelerde nemin de artmasıyla hissedilen sıcaklıklar, bunların 3-4 derece üzerine çıkacak. Çok güçlü bir soğuk hava dalgası değil, sadece kenti serinletecek."Yağışların yerel olacağını ifade eden Özdemir, “Cuma günü Marmara Bölgesi'nin tamamı kuvvetli poyraz alacak. Trakya'dan başlamak üzere tüm Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi de yağış alacak.” dedi.Özdemir, poyrazın 40-60 kilometre hızla eseceğini bildirdi.Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyorMeteoroloji mühendisi Sinan Şahinoğlu ise Kırım üzerinden Karadeniz’e yaklaşacak kopuk alçak basınç sisteminin Türkiye’nin kuzey kesimlerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.Şahinoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Cuma günü Marmara genelinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi, gündüz en yüksek değerlerin 27-29 derece, gece sıcaklıklarının ise 20-21 derece bandına gerilemesi bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli, yer yer fırtınamsı poyraz ile birlikte Karadeniz üzerinden taşınan nemli havanın üst seviyelerdeki soğuk havayla etkileşime girmesi sonucu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir."Prof. Dr. Orhan Şen’den yağış uyarısıMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıklarda 7 dereceye kadar düşüş meydana geleceğini belirtti.Şen, şu ifadeleri kullandı:"Cuma gününden itibaren sıcaklıklar kuzey iç ve doğu bölgelerde 7 dereceye kadar düşüşler meydana getirecek. İstanbul'da düşünürsek hafta sonu 28 dereceye falan düşecek.Boş yere sıcaklık düşmez, Yanında yağış da getiriyor tabii ki... Türkiye perşembe akşamından itibaren cuma-cumartesi-pazar pazartesiyi de içine katalım, önümüzdeki hafta sonunu takip eden iki günü de hesaba katarsak demek ki 4-5 gün yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.Bu yağışlar nerede olacak? Ege ve Batı Akdeniz hariç, Türkiye'nin her yerinde yağış olacak. İstanbul da bundan nasibini alacak. İstanbul cuma ve cumartesi günü yağış alacak. Pazar günü İstanbul'dan doğuya doğru kayıyor. Yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde."'Tehlikeli olabilir' uyarısıŞen, aşırı sıcakların ardından gelecek yağışlarda dikkatli olunması gerektiğini belirterek şu uyarıyı yaptı:"Her zaman söyleriz, böyle aşırı sıcaklardan sonra gelen bir yağışın tehlikeli olabileceğini. Bu da onlardan bir tanesi olabilir. Yağış olan yerlerde dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yer yüzü çok sıcaktı üzerine bir soğuk hava geliyor yukarı seviyelerde. Dolayısıyla dere kenarlarından aman diyoruz uzak duralım. Meteoroloji'nin uyarılarını dinleyelim. Köprü üstlerinde fazla durmayalım. Yıldırım çarpma ihtimali de var, yıldırıma da dikkat edelim. Ağaç altlarında durmayalım."Antalya için 40 derece ve orman yangını uyarısıProf. Dr. Orhan Şen, Antalya’da ise farklı bir hava tablosuna dikkat çekti.Şen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Antalya'da nem yüksek. Hissedilen sıcaklık 40-43 dereceye kadar çıkıyor. Cuma-cumartesi günü Antalya'da akışlar kuzeye dönüyor, kuzeye dönünde fön etkisi meydana gelecek. Sıcaklığı 40 dereceye çıkartacak. Hissedilen sıcaklığı demiyorum, hava sıcaklığı 40 dereceye çıkacak. Bu bölgede orman yangınlarına dikkat edelim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/motorinde-buyuk-indirim-bekleniyor-istanbul-ankara-ve-izmirde-fiyatlar-ne-kadar-olacak-1108251468.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, meteoroloji, sağanak, sağanak yağış uyarısı