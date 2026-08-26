https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/nepaldeki-ani-olumcul-seli-ne-tetikledi-uzmanlar-ve-uydu-goruntulerine-gore-buzul-coktu-1108273041.html

Nepal'deki ani ölümcül seli ne tetikledi? Uzmanlar ve uydu görüntülerine göre 'buzul çöktü'

Nepal'deki ani ölümcül seli ne tetikledi? Uzmanlar ve uydu görüntülerine göre 'buzul çöktü'

Sputnik Türkiye

Uydu görüntüleri, yemyeşil dağ yamacının artık moloz ve tortularla kaplandığını gösteriyor. Ölü sayısı artarken, dünya, bu ani felakete neyin neden olduğunu... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T19:26+0300

2026-08-26T19:26+0300

2026-08-26T19:26+0300

dünya

nepal

buzul

iklim değişikliği

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Uzmanlar, Nepal'in Tibet sınırı yakınlarında meydana gelen ve şu anki verilerle yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan ani selin, bir buzulun alt bölümünün koparak yüzlerce metre aşağıdaki vadi tabanına düşmesiyle tetiklenmiş olabileceğini söyledi. Uzmanlar değerlendirmelerini Planet Labs tarafından elde edilen uydu görüntülerine dayandırdı.Buzulun neden çöktüğü henüz netlik kazanmadı. Ancak Nepalli yetkililer, felaketten birkaç dakika önce bölgede meydana gelen bir depremi olası nedenlerden biri olarak gösterdi.Her iki taraftaki yetkililer, toplam can kaybının çok daha yüksek olmasından endişe ediyor. Nepal hükümeti, 300'den fazla yolcudan haber alınamadığını açıkladı.Planet Labs'a ait bölgenin felaket öncesi ve sonrasına ilişkin uydu görüntüleri, yemyeşil bir dağ yamacının artık kahverengi moloz ve tortularla kaplandığını gösterdi.'Buzul çöktü, kayalar sürüklendi'Hindistan'daki Sikkim Üniversitesi'nde mühendislik jeolojisi alanında uzmanlaşan öğretim görevlisi Vikram Gupta,Reuters'a "Olayı başlatan şeyin buzul dilinin önemli bir bölümünün çökmesi olduğu doğrulandı. Muhtemelen bu süreçte kayaların ve tortuların da önemli bir kısmı sürüklendi" dedi.Calgary Üniversitesi'nde doçent olan yer bilimci Dan Shugar ise görüntülerin, felaketten önceki 24 saat içinde büyük miktarda karın eridiğini gösteriyor gibi göründüğünü söyledi.Shugar, "Vadideki buzulların bazıları dün karla kaplıydı, bugün ise büyük ölçüde çıplak buz halinde. Başka bir deyişle, henüz herhangi bir meteoroloji istasyonunun verisini görmedim ama muhtemelen hava sıcaktı" diye konuştu.Küresel ısınma nedeniyle 3'te 1'ini kaybettiBirleşmiş Milletler, 2023 yılında Nepal'in karla kaplı dağlarının küresel ısınma nedeniyle 30 yılı aşkın bir süre içinde buzlarının yaklaşık üçte birini kaybettiğini açıklamıştı. BM aynı yıl, Hindistan ve Çin gibi iki büyük karbon salımı yapan ülkenin arasında yer alan Nepal'deki buzulların son 10 yılda, önceki 10 yıla kıyasla yüzde 65 daha hızlı eridiğini belirtmişti.Shugar, "Planet Labs'ın bu sabahki uydu görüntülerinde gördüğüm kadarıyla, bir buzulun alt kısmı yaklaşık 5 bin 200 metre yükseklikte koptu ve yaklaşık bin 200 metre aşağıdaki vadi tabanına çarptı" dedi.Shugar, bölgede yürütülen inşaat çalışmalarının da olayda etkili olmuş olabileceğini belirterek, "İklim değişikliğinin bir rol oynayıp oynamadığını da şüphesiz yakın gelecekte araştıracağız" diye konuştu.Uluslararası Entegre Dağ Kalkınma Merkezi'ne göre Hindu Kuş-Himalaya bölgesinde seller, heyelanlar, çığlar ve kuraklıklar giderek daha sık ve daha şiddetli hale geliyor. Bölgedeki su, kara ve havada hızlanan değişimler de insanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/himalayalarda-sel-felaketi-yuzlerce-kisi-kayip-en-az-17-kisi-hayatini-kaybetti-1108256737.html

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