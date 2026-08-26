https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/himalayalarda-sel-felaketi-yuzlerce-kisi-kayip-en-az-17-kisi-hayatini-kaybetti-1108256737.html

Nepal'de sel felaketi: Yüzlerce kişi kayıp, en az 17 kişi hayatını kaybetti

Nepal'de sel felaketi: Yüzlerce kişi kayıp, en az 17 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Nepal'de meydana gelen ani sel, Himalayalar'daki yerleşim yerlerini vurdu. En az 17 kişinin hayatını kaybettiği felakette köyler sulara kapılırken yollar... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T14:13+0300

2026-08-26T14:13+0300

2026-08-26T14:37+0300

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Nepal'in Tibet sınırına yakın kesimlerinde meydana gelen şiddetli sel, Rasuwa bölgesindeki yerleşim yerleri ve altyapıda büyük hasara yol açtı. Yetkililer, en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, yükselen sular kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.Nepal-Tibet sınırındaki Bhote Koshi Nehri'nde meydana gelen ani selin ardından yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi. Nepal Turizm Kurulu, bölgede seyahat eden 384 kişiden haber alınamadığını, bunların 291'inin yabancı, 93'ünün Nepal vatandaşı olduğunu açıkladı.Kayıp yabancılar arasında 12 İngiltere vatandaşı, 105 Hindistan vatandaşı, 37 yurt dışında yaşayan Hint, 17 Malezya vatandaşı, 4 Güney Afrika vatandaşı, 3 ABD vatandaşı, 1 Avustralya ve 1 Hollanda vatandaşı bulunuyor. 111 kişinin uyruğu ise henüz doğrulanmadı.Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Rasuwa bölgesindeki Syapru Besi ve Timure çevresine gönderilen helikopterler, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle iniş yapamadı.Rasuwa bölge yöneticisi Narendra Pariyar, can ve mal kaybının artabileceği uyarısında bulundu.Felaketin ardından 35 polis ve 44 askeri personelden de haber alınamadığı bildirildi. Yetkililer, Bhote Koshi Nehri kıyısında yaşayanlara yüksek bölgelere çıkmaları çağrısı yaptı. Yakındaki bazı köylerin ve altyapı projelerinin sel sularına kapıldığına ilişkin bilgiler geldi.Çin-Nepal sınır kapısı yok olduSınırın diğer tarafındaki Tibet'te de toprak kayması meydana geldi. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Nepal sınırındaki Gyirong bölgesinde 'büyük can kayıpları' yaşandığını ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.Toprak kaymasının Çin'in Gyirong sınır kapısını etkilediği, gümrük ve göçmenlik görevlileri arasında da kayıp kişilerin bulunduğu belirtildi. Shigatse bölgesinde yolların yanı sıra iletişim ve elektrik hatlarının kesildiği bildirildi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kayıp kişilerin bulunması için kapsamlı arama çalışmaları yürütülmesi, yeni felaketlerin önüne geçmek için izleme ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi talimatını verdi.Enerji altyapısı da etkilendiNepal Enerji Bakanlığı, sel nedeniyle çoğunluğu hidroelektrik projelerinden olmak üzere 430 megavatlık elektrik üretim kapasitesinin etkilendiğini açıkladı. Reuters'ın hesaplamasına göre bu miktar, ülkenin toplam hidroelektrik kapasitesinin yüzde 12'sinden fazlasına karşılık geliyor.Geçen yıl Bhote Koshi Nehri'nde meydana gelen selde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi kaybolmuştu. Felaket, Nepal ile Çin'i birbirine bağlayan 'Dostluk Köprüsü'nü de yıkarak ticaret ve ulaşımın aylarca aksamasına neden olmuştu.

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