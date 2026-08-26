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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/himalayalarda-sel-felaketi-yuzlerce-kisi-kayip-en-az-17-kisi-hayatini-kaybetti-1108256737.html
Nepal'de sel felaketi: Yüzlerce kişi kayıp, en az 17 kişi hayatını kaybetti
Nepal'de sel felaketi: Yüzlerce kişi kayıp, en az 17 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Nepal'de meydana gelen ani sel, Himalayalar'daki yerleşim yerlerini vurdu. En az 17 kişinin hayatını kaybettiği felakette köyler sulara kapılırken yollar... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T14:13+0300
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Nepal'in Tibet sınırına yakın kesimlerinde meydana gelen şiddetli sel, Rasuwa bölgesindeki yerleşim yerleri ve altyapıda büyük hasara yol açtı. Yetkililer, en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, yükselen sular kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.Nepal-Tibet sınırındaki Bhote Koshi Nehri'nde meydana gelen ani selin ardından yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi. Nepal Turizm Kurulu, bölgede seyahat eden 384 kişiden haber alınamadığını, bunların 291'inin yabancı, 93'ünün Nepal vatandaşı olduğunu açıkladı.Kayıp yabancılar arasında 12 İngiltere vatandaşı, 105 Hindistan vatandaşı, 37 yurt dışında yaşayan Hint, 17 Malezya vatandaşı, 4 Güney Afrika vatandaşı, 3 ABD vatandaşı, 1 Avustralya ve 1 Hollanda vatandaşı bulunuyor. 111 kişinin uyruğu ise henüz doğrulanmadı.Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Rasuwa bölgesindeki Syapru Besi ve Timure çevresine gönderilen helikopterler, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle iniş yapamadı.Rasuwa bölge yöneticisi Narendra Pariyar, can ve mal kaybının artabileceği uyarısında bulundu.Felaketin ardından 35 polis ve 44 askeri personelden de haber alınamadığı bildirildi. Yetkililer, Bhote Koshi Nehri kıyısında yaşayanlara yüksek bölgelere çıkmaları çağrısı yaptı. Yakındaki bazı köylerin ve altyapı projelerinin sel sularına kapıldığına ilişkin bilgiler geldi.Çin-Nepal sınır kapısı yok olduSınırın diğer tarafındaki Tibet'te de toprak kayması meydana geldi. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Nepal sınırındaki Gyirong bölgesinde 'büyük can kayıpları' yaşandığını ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.Toprak kaymasının Çin'in Gyirong sınır kapısını etkilediği, gümrük ve göçmenlik görevlileri arasında da kayıp kişilerin bulunduğu belirtildi. Shigatse bölgesinde yolların yanı sıra iletişim ve elektrik hatlarının kesildiği bildirildi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kayıp kişilerin bulunması için kapsamlı arama çalışmaları yürütülmesi, yeni felaketlerin önüne geçmek için izleme ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi talimatını verdi.Enerji altyapısı da etkilendiNepal Enerji Bakanlığı, sel nedeniyle çoğunluğu hidroelektrik projelerinden olmak üzere 430 megavatlık elektrik üretim kapasitesinin etkilendiğini açıkladı. Reuters'ın hesaplamasına göre bu miktar, ülkenin toplam hidroelektrik kapasitesinin yüzde 12'sinden fazlasına karşılık geliyor.Geçen yıl Bhote Koshi Nehri'nde meydana gelen selde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi kaybolmuştu. Felaket, Nepal ile Çin'i birbirine bağlayan 'Dostluk Köprüsü'nü de yıkarak ticaret ve ulaşımın aylarca aksamasına neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/girit-aciklarinda-pes-pese-operasyon-218-gocmen-kurtarildi-1108255172.html
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nepal, himalayalar, çin, sel, can kaybı

Nepal'de sel felaketi: Yüzlerce kişi kayıp, en az 17 kişi hayatını kaybetti

14:13 26.08.2026 (güncellendi: 14:37 26.08.2026)
© REUTERS SOCIAL MEDIANepal'de sel felaketi
Nepal'de sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© REUTERS SOCIAL MEDIA
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Nepal'de meydana gelen ani sel, Himalayalar'daki yerleşim yerlerini vurdu. En az 17 kişinin hayatını kaybettiği felakette köyler sulara kapılırken yollar, köprüler ve enerji projeleri zarar gördü; kurtarma çalışmaları için helikopterler bölgeye sevk edildi.
Nepal'in Tibet sınırına yakın kesimlerinde meydana gelen şiddetli sel, Rasuwa bölgesindeki yerleşim yerleri ve altyapıda büyük hasara yol açtı. Yetkililer, en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, yükselen sular kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
Nepal-Tibet sınırındaki Bhote Koshi Nehri'nde meydana gelen ani selin ardından yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Nepal Turizm Kurulu, bölgede seyahat eden 384 kişiden haber alınamadığını, bunların 291'inin yabancı, 93'ünün Nepal vatandaşı olduğunu açıkladı.
Kayıp yabancılar arasında 12 İngiltere vatandaşı, 105 Hindistan vatandaşı, 37 yurt dışında yaşayan Hint, 17 Malezya vatandaşı, 4 Güney Afrika vatandaşı, 3 ABD vatandaşı, 1 Avustralya ve 1 Hollanda vatandaşı bulunuyor. 111 kişinin uyruğu ise henüz doğrulanmadı.
Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal, parlamentoda yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre bölgede yerel saatle 08.37 sıralarında deprem meydana geldiğini, depremin ardından oluşan çığın ani sele yol açtığını söyledi. Khanal, felaketin yalnızca Nepal'i değil, Çin'i de ciddi şekilde etkilediğini ve iki ülkenin koordinasyon halinde çalıştığını belirtti.
© REUTERS Sujan BagaleNepal'de sel felaketi
Nepal'de sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
Nepal'de sel felaketi
© REUTERS Sujan Bagale
Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Rasuwa bölgesindeki Syapru Besi ve Timure çevresine gönderilen helikopterler, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle iniş yapamadı.
Rasuwa bölge yöneticisi Narendra Pariyar, can ve mal kaybının artabileceği uyarısında bulundu.
Pariyar, "Çok sayıda can kaybı veya büyük maddi kayıp olabilir. Ancak şu anda kesin bir şey söyleyemem." dedi.
Felaketin ardından 35 polis ve 44 askeri personelden de haber alınamadığı bildirildi.
Yetkililer, Bhote Koshi Nehri kıyısında yaşayanlara yüksek bölgelere çıkmaları çağrısı yaptı. Yakındaki bazı köylerin ve altyapı projelerinin sel sularına kapıldığına ilişkin bilgiler geldi.
© REUTERS Sujan BagaleNepal'de sel felaketi
Nepal'de sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
Nepal'de sel felaketi
© REUTERS Sujan Bagale

Çin-Nepal sınır kapısı yok oldu

Sınırın diğer tarafındaki Tibet'te de toprak kayması meydana geldi. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Nepal sınırındaki Gyirong bölgesinde 'büyük can kayıpları' yaşandığını ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Toprak kaymasının Çin'in Gyirong sınır kapısını etkilediği, gümrük ve göçmenlik görevlileri arasında da kayıp kişilerin bulunduğu belirtildi. Shigatse bölgesinde yolların yanı sıra iletişim ve elektrik hatlarının kesildiği bildirildi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kayıp kişilerin bulunması için kapsamlı arama çalışmaları yürütülmesi, yeni felaketlerin önüne geçmek için izleme ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi talimatını verdi.
Nepal Başbakanı Balendra Shah ise polis ve ordunun kurtarma ve yardım ekiplerine katıldığını açıkladı. Shah, "Alçak bölgelerde yaşayan insanların daha güvenli yerlere taşınması için talimat verildi." dedi.
© AP Photo / Niranjan ShresthaHimalayalar'da sel felaketi: 8 kişi hayatını kaybetti
Himalayalar'da sel felaketi: 8 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
Himalayalar'da sel felaketi: 8 kişi hayatını kaybetti
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Enerji altyapısı da etkilendi

Nepal Enerji Bakanlığı, sel nedeniyle çoğunluğu hidroelektrik projelerinden olmak üzere 430 megavatlık elektrik üretim kapasitesinin etkilendiğini açıkladı. Reuters'ın hesaplamasına göre bu miktar, ülkenin toplam hidroelektrik kapasitesinin yüzde 12'sinden fazlasına karşılık geliyor.
Geçen yıl Bhote Koshi Nehri'nde meydana gelen selde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi kaybolmuştu. Felaket, Nepal ile Çin'i birbirine bağlayan 'Dostluk Köprüsü'nü de yıkarak ticaret ve ulaşımın aylarca aksamasına neden olmuştu.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
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