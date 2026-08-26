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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/narin-guran-belgeseli-seytantepe-hakkinda-sorusturma-acildi-1108272578.html
Narin Güran belgeseli 'Şeytantepe' hakkında soruşturma açıldı
Narin Güran belgeseli 'Şeytantepe' hakkında soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin hazırlanan 'Şeytantepe' adlı belgesel hakkında soruşturma başlattı. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T19:12+0300
2026-08-26T19:12+0300
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narin güran
diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı
cinayet
toplu cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
faili meçhul cinayet
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Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında hazırlanan 'Şeytantepe' belgeseli hakkında soruşturma başlatıldı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı, belgeselin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırdığı, yargı kararını ve görevli jandarma personeli ile adli makamları hedef aldığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine başlattığı belirtildi.Belgeselin çekim, yapım ve finansmanında rol alan kişiler ile aralarındaki para hareketlerinin de inceleneceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/narin-guran-cinayeti-davasinin-sanigi-bahtiyarin-oglu-ve-kardesi-icin-hapis-talebi-1107424081.html
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narin güran, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, cinayet, toplu cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, faili meçhul cinayet
narin güran, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, cinayet, toplu cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, faili meçhul cinayet

Narin Güran belgeseli 'Şeytantepe' hakkında soruşturma açıldı

19:12 26.08.2026
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© X
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin hazırlanan 'Şeytantepe' adlı belgesel hakkında soruşturma başlattı.
Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında hazırlanan 'Şeytantepe' belgeseli hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı, belgeselin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırdığı, yargı kararını ve görevli jandarma personeli ile adli makamları hedef aldığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine başlattığı belirtildi.
Belgeselin çekim, yapım ve finansmanında rol alan kişiler ile aralarındaki para hareketlerinin de inceleneceği öğrenildi.
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