https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/narin-guran-belgeseli-seytantepe-hakkinda-sorusturma-acildi-1108272578.html

Narin Güran belgeseli 'Şeytantepe' hakkında soruşturma açıldı

Narin Güran belgeseli 'Şeytantepe' hakkında soruşturma açıldı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin hazırlanan 'Şeytantepe' adlı belgesel hakkında soruşturma başlattı. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T19:12+0300

2026-08-26T19:12+0300

2026-08-26T19:12+0300

türki̇ye

narin güran

diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı

cinayet

toplu cinayet

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faili meçhul cinayet

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Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında hazırlanan 'Şeytantepe' belgeseli hakkında soruşturma başlatıldı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı, belgeselin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırdığı, yargı kararını ve görevli jandarma personeli ile adli makamları hedef aldığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine başlattığı belirtildi.Belgeselin çekim, yapım ve finansmanında rol alan kişiler ile aralarındaki para hareketlerinin de inceleneceği öğrenildi.

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narin güran, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, cinayet, toplu cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, faili meçhul cinayet