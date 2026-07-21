https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/narin-guran-cinayeti-davasinin-sanigi-bahtiyarin-oglu-ve-kardesi-icin-hapis-talebi-1107424081.html

Narin Güran cinayeti davasının sanığı Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebi

Narin Güran cinayeti davasının sanığı Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebi

Sputnik Türkiye

Narin Güran cinayeti davasında 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında, adliye... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T12:29+0300

2026-07-21T12:29+0300

2026-07-21T12:29+0300

türki̇ye

narin güran

cinayet

hapis

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayeti davasında yeniden yargılanarak "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklu sanık İbrahim Bahtiyar ile kardeşi tutuksuz sanık Mehmet Bahtiyar hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan iddianame hazırladı.Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, iki sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.Adliye çevresindeki kontrolde silahlar ele geçirildiİddianamede, 16 Nisan'da Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasının görüldüğü gün, Diyarbakır Adliyesi arkasında güvenlik tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından denetim yapıldığı belirtildi.Savcılık, park halindeki otomobilde bulunan sanıkların heyecanlı ve tedirgin hareketler sergilediğini, araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda merminin ele geçirildiğini kaydetti.İbrahim Bahtiyar: Silahları kendimi ve ailemi korumak için aldımİddianamede ifadesine yer verilen İbrahim Bahtiyar, Narin Güran'ın ailesinin olayın ardından kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini ileri sürdü.Bahtiyar, "Ölüm tehditleri aldığım için kendimi ve ailemi korumak için sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğim bir kişiyle anlaşarak tabancaları bir yıl önce aldım. İkametimin kapısında polis ekipleri beklediği zamanlarda silah alma ihtiyacı hissetmiyordum. Tabancaların ruhsatı yoktur. Babamın duruşmasının olduğu gün ağabeyime ait otomobilde adliyenin arka kısmında ailemi almak için bekliyordum. Otomobilde tabanca olduğunu amcam bilmiyordu. Her duruşma sonrası Güran ailesi tarafından tehdit edildiğim için tabancaları güvenlik amacıyla yanımda bulundurmak için getirmiştim. Son yaşanan olaylar sonrasında babam cezaevinde olduğu için ailemi ve kendimi korumak için silah bulundurma ihtiyacı hissettim. Silah kullanmasını dahi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.Mehmet Bahtiyar suçlamayı reddettiTutuksuz sanık Mehmet Bahtiyar ise ağabeyi Nevzat Bahtiyar'ın duruşması nedeniyle adliyeye geldiğini belirterek, araçta silah bulunduğundan haberi olmadığını savundu.Bahtiyar, "Duruşma sonrasında ailemi alarak köye gidecektim. Yeğenlerimin otomobilde beklediklerini görünce onların yanına giderek araçta oturdum. Bir süre sonra polis ekipleri gelerek bizi araçtan indirerek, arama yaptı. Aramada 2 tabanca bulundu. Araçta tabanca olduğunu bilmiyordum" dedi.Savcılık: Yeterli şüphe ve delil bulunuyorİddianamenin değerlendirme bölümünde, sanıkların polis ekiplerini görünce heyecanlı ve tedirgin davranışlar sergilediği, silahların aracın görünür noktalarında bulunduğu belirtildi.Savcılık, Mehmet Bahtiyar'ın silahlardan haberi olmadığı yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik, İbrahim Bahtiyar'ın iki silahın kendisine ait olduğu yönündeki beyanının ise amcasını suçtan kurtarma amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.Bu gerekçelerle iki sanık hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphe bulunduğu ifade edildi.Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verilmiştiNarin Güran cinayeti kapsamında daha önce "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 16 Nisan'daki ikinci duruşmasında, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/oguzhan-ugurun-neden-tutuklandigi-hakimlik-yazisinda-ortaya-cikti-1107424116.html

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narin güran, cinayet, hapis