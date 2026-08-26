https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/motorinde-buyuk-indirim-bekleniyor-istanbul-ankara-ve-izmirde-fiyatlar-ne-kadar-olacak-1108251468.html

Motorinde büyük indirim bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar ne kadar olacak?

Motorinde büyük indirim bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıtta indirim beklentisini beraberinde getirdi. Brent petrolün 85 doların altına gerilemesinin ardından motorinde 4 ile 5... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T11:03+0300

2026-08-26T11:03+0300

2026-08-26T11:03+0300

ekonomi̇

akaryakıt

motorin

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Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme ve Brent petrolün 85 doların altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini gündeme getirdi. Motorinde litre başına 4 ile 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor.Fiyat değişikliğinin saat 16.00’da netleşmesi beklenirken, indirimlerin yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.Motorine 4 ile 5 lira arasında indirim bekleniyorPetrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Motorinde 4 ile 5 lira arasında indirim beklentisi oluştu.Fiyat değişikliğinin miktarı saat 16.00’da netleşecek.Petrol fiyatları 85 doların altına gerilediAkaryakıttaki indirim beklentisinde petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme etkili oldu. Brent petrol 85 doların altına geriledi.ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve saldırıların durmasının ardından normalleşme çağrılarının artmaya başlamasının da piyasalara pozitif yansıdığı belirtildi.Motorin ne kadar olacak?Motorinde 5 liralık indirim gerçekleşmesi halinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere litre fiyatlarının gerilemesi bekleniyor.Buna göre motorinin litre fiyatının İstanbul’da 77,73 liraya, Ankara’da 78,83 liraya, İzmir’de 79,12 liraya, doğu illerinde ise 80,57 liraya gerilemesi bekleniyor.

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