https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/motorinde-buyuk-indirim-bekleniyor-istanbul-ankara-ve-izmirde-fiyatlar-ne-kadar-olacak-1108251468.html
Motorinde büyük indirim bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar ne kadar olacak?
Motorinde büyük indirim bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıtta indirim beklentisini beraberinde getirdi. Brent petrolün 85 doların altına gerilemesinin ardından motorinde 4 ile 5... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T11:03+0300
2026-08-26T11:03+0300
2026-08-26T11:03+0300
ekonomi̇
akaryakıt
motorin
i̇stanbul
ankara
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Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme ve Brent petrolün 85 doların altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini gündeme getirdi. Motorinde litre başına 4 ile 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor.Fiyat değişikliğinin saat 16.00’da netleşmesi beklenirken, indirimlerin yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.Motorine 4 ile 5 lira arasında indirim bekleniyorPetrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Motorinde 4 ile 5 lira arasında indirim beklentisi oluştu.Fiyat değişikliğinin miktarı saat 16.00’da netleşecek.Petrol fiyatları 85 doların altına gerilediAkaryakıttaki indirim beklentisinde petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme etkili oldu. Brent petrol 85 doların altına geriledi.ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve saldırıların durmasının ardından normalleşme çağrılarının artmaya başlamasının da piyasalara pozitif yansıdığı belirtildi.Motorin ne kadar olacak?Motorinde 5 liralık indirim gerçekleşmesi halinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere litre fiyatlarının gerilemesi bekleniyor.Buna göre motorinin litre fiyatının İstanbul’da 77,73 liraya, Ankara’da 78,83 liraya, İzmir’de 79,12 liraya, doğu illerinde ise 80,57 liraya gerilemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/tcmbden-kritik-hamle-iki-odeme-kurulusunun-izni-iptal-edildi-1108248769.html
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akaryakıt, motorin, i̇stanbul, ankara, i̇zmir
akaryakıt, motorin, i̇stanbul, ankara, i̇zmir
Motorinde büyük indirim bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar ne kadar olacak?
Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıtta indirim beklentisini beraberinde getirdi. Brent petrolün 85 doların altına gerilemesinin ardından motorinde 4 ile 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme ve Brent petrolün 85 doların altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini gündeme getirdi. Motorinde litre başına 4 ile 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor.
Fiyat değişikliğinin saat 16.00’da netleşmesi beklenirken, indirimlerin yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Motorine 4 ile 5 lira arasında indirim bekleniyor
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Motorinde 4 ile 5 lira arasında indirim beklentisi oluştu.
Fiyat değişikliğinin miktarı saat 16.00’da netleşecek.
Petrol fiyatları 85 doların altına geriledi
Akaryakıttaki indirim beklentisinde petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme etkili oldu. Brent petrol 85 doların altına geriledi.
ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve saldırıların durmasının ardından normalleşme çağrılarının artmaya başlamasının da piyasalara pozitif yansıdığı belirtildi.
Motorinde 5 liralık indirim gerçekleşmesi halinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere litre fiyatlarının gerilemesi bekleniyor.
Buna göre motorinin litre fiyatının İstanbul’da 77,73 liraya, Ankara’da 78,83 liraya, İzmir’de 79,12 liraya, doğu illerinde ise 80,57 liraya gerilemesi bekleniyor.