https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/milyonlarca-surucuyu-ilgilendiriyor-yeni-uygulama-icin-5-gun-kaldi-1108257538.html

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Yeni uygulama için 5 gün kaldı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Yeni uygulama için 5 gün kaldı

Sputnik Türkiye

Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama 1 Eylül 2026’da devreye giriyor. SEDDK’nın eylem planı kapsamında kurulan Alo 193 Ortak Hasar... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T13:01+0300

2026-08-26T13:01+0300

2026-08-26T13:01+0300

ekonomi̇

araç

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)

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Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamanın başlamasına 5 gün kaldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürütülen eylem planı kapsamında kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül 2026 tarihinde faaliyete geçecek.Yeni sistemle vatandaşların trafik kazası sonrası hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı şekilde iletebilmesi amaçlanıyor. Eylem planıyla kaza sonrası hasar tazminat süreçlerinin hızlı ve adil şekilde sonuçlandırılmasına yönelik de birtakım iyileştirmelere gidildi.Alo 193, 1 Eylül’de faaliyete geçiyorSEDDK tarafından yürütülen denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji çözümlerinden oluşan eylem planında yeni aşamaya geçiliyor.Plan kapsamında hayata geçirilen Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, 1 Eylül 2026 itibarıyla faaliyete başlayacak. Vatandaşlar, kaza sonrası hasar ihbarlarını tek merkez üzerinden iletebilecek.Kaza sonrası hasar süreçleri için yeni sistemDüzenlemenin arka planında, trafik kazalarının ardından kazazede bilgilerini kanunsuz yöntemlerle elde ederek vatandaşları çağrı merkezleri üzerinden ısrarlı şekilde arayan ve “hasar takip vekalet” vermeye zorlayan organize yapılarla mücadele bulunuyor.SEDDK’nın eylem planıyla bu yapıların son bulması hedeflenirken, vatandaşların hasar ihbarlarını kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirebilecekleri bir sistem oluşturuldu.Hasar tazminat süreçlerinde iyileştirmeye gidildiEylem planı kapsamında yalnızca hasar ihbarlarına ilişkin yeni bir sistem kurulmadı. Kaza sonrası hasar tazminat süreçlerinin hızlı ve adil şekilde sonuçlandırılabilmesi amacıyla birtakım önemli iyileştirmeler de yapıldı.Bu kapsamda denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji çözümlerinden oluşan tedbirler hayata geçiriliyor.SEDDK ile sigorta şirketleri bir araya geldiAlo 193 uygulamasının devreye alınmasından önce SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri değerlendirme toplantısında bir araya geldi.Toplantıda eylem planının bugüne kadarki sonuçları ile bundan sonraki tedbirler tüm yönleriyle istişare edildi.

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araç, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)