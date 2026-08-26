https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/abdden-ukraynaya-40-milyon-dolari-bulan-iha-destegi-organize-sucla-mucadele-bahanesi-1108248110.html
ABD’den Ukrayna'ya 40 milyon doları bulan İHA desteği: Organize suçla mücadele bahanesi
ABD’den Ukrayna'ya 40 milyon doları bulan İHA desteği: Organize suçla mücadele bahanesi
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da "suçla mücadele" gerekçesiyle insansız hava araçları (İHA) tedarik etmek üzere yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçe ayırdı. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T09:06+0300
2026-08-26T09:06+0300
2026-08-26T09:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
abd dışişleri bakanlığı
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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ABD hükümetinin resmi kamu alımları portalında yer alan verilere göre Washington yönetimi, Ukrayna'ya İHA tedariki için ayırdığı bütçeyi artırıyor.ABD Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılı bütçesi kapsamında “suçla mücadele” amacıyla İHA ve yer kontrol istasyonları satın alınması için yaklaşık 40 milyon dolar fon sağladı.Bütçe ağustos ayında artırıldıSöz konusu belgelerde yer alan detaylara göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Narkotik ve Kolluk Kuvvetleri ile Mücadele Bürosu, ilk olarak Şubat 2026'da Ukraynalı Stream Techno firmasıyla iki ayrı sözleşme imzaladı. Yaklaşık 32 milyon dolar değerindeki bu ilk anlaşma; İHA'lar ve yer kontrol istasyonlarının tedarikini kapsıyordu.Ağustos ayında yapılan güncellemeyle birlikte söz konusu iki sözleşmenin toplam bedeli 39,9 milyon dolara çıkarıldı.Resmi gerekçe: Organize suçlar ve narkotik terörizmABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre ilgili büro; yabancı hükümetler, kolluk kuvvetleri ve özel sektörle iş birliği yürütüyor. Bakanlık, aktarılan bu finansmanın amacını "narkotik terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır ötesi organize suçlarla doğrudan kaynağında mücadele etmek" şeklinde açıklıyor.
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abd, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
abd, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ABD’den Ukrayna'ya 40 milyon doları bulan İHA desteği: Organize suçla mücadele bahanesi
09:06 26.08.2026 (güncellendi: 09:07 26.08.2026)
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da "suçla mücadele" gerekçesiyle insansız hava araçları (İHA) tedarik etmek üzere yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçe ayırdı.
ABD hükümetinin resmi kamu alımları portalında yer alan verilere göre Washington yönetimi, Ukrayna'ya İHA tedariki için ayırdığı bütçeyi artırıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılı bütçesi kapsamında “suçla mücadele” amacıyla İHA ve yer kontrol istasyonları satın alınması için yaklaşık 40 milyon dolar fon sağladı.
Bütçe ağustos ayında artırıldı
Söz konusu belgelerde yer alan detaylara göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Narkotik ve Kolluk Kuvvetleri ile Mücadele Bürosu, ilk olarak Şubat 2026'da Ukraynalı Stream Techno firmasıyla iki ayrı sözleşme imzaladı. Yaklaşık 32 milyon dolar değerindeki bu ilk anlaşma; İHA'lar ve yer kontrol istasyonlarının tedarikini kapsıyordu.
Ağustos ayında yapılan güncellemeyle birlikte söz konusu iki sözleşmenin toplam bedeli 39,9 milyon dolara çıkarıldı.
Resmi gerekçe: Organize suçlar ve narkotik terörizm
ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre ilgili büro; yabancı hükümetler, kolluk kuvvetleri ve özel sektörle iş birliği yürütüyor. Bakanlık, aktarılan bu finansmanın amacını "narkotik terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır ötesi organize suçlarla doğrudan kaynağında mücadele etmek" şeklinde açıklıyor.