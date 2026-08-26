https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/abdden-ukraynaya-40-milyon-dolari-bulan-iha-destegi-organize-sucla-mucadele-bahanesi-1108248110.html

ABD’den Ukrayna'ya 40 milyon doları bulan İHA desteği: Organize suçla mücadele bahanesi

ABD’den Ukrayna'ya 40 milyon doları bulan İHA desteği: Organize suçla mücadele bahanesi

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da "suçla mücadele" gerekçesiyle insansız hava araçları (İHA) tedarik etmek üzere yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçe ayırdı. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T09:06+0300

2026-08-26T09:06+0300

2026-08-26T09:07+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

abd dışişleri bakanlığı

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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ABD hükümetinin resmi kamu alımları portalında yer alan verilere göre Washington yönetimi, Ukrayna'ya İHA tedariki için ayırdığı bütçeyi artırıyor.ABD Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılı bütçesi kapsamında “suçla mücadele” amacıyla İHA ve yer kontrol istasyonları satın alınması için yaklaşık 40 milyon dolar fon sağladı.Bütçe ağustos ayında artırıldıSöz konusu belgelerde yer alan detaylara göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Narkotik ve Kolluk Kuvvetleri ile Mücadele Bürosu, ilk olarak Şubat 2026'da Ukraynalı Stream Techno firmasıyla iki ayrı sözleşme imzaladı. Yaklaşık 32 milyon dolar değerindeki bu ilk anlaşma; İHA'lar ve yer kontrol istasyonlarının tedarikini kapsıyordu.Ağustos ayında yapılan güncellemeyle birlikte söz konusu iki sözleşmenin toplam bedeli 39,9 milyon dolara çıkarıldı.Resmi gerekçe: Organize suçlar ve narkotik terörizmABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre ilgili büro; yabancı hükümetler, kolluk kuvvetleri ve özel sektörle iş birliği yürütüyor. Bakanlık, aktarılan bu finansmanın amacını "narkotik terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır ötesi organize suçlarla doğrudan kaynağında mücadele etmek" şeklinde açıklıyor.

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abd, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)