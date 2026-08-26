https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/lavrov-misirli-mevkidasi-abdulati-ile-orta-dogu-ve-ukrayna-krizini-gorustu-1108275250.html
Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile Orta Doğu ve Ukrayna krizini görüştü
Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile Orta Doğu ve Ukrayna krizini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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sergey lavrov
bedr abdulati
telefon görüşmesi
rusya
mısır
ukrayna krizi
ortadoğu
karadeniz
basra körfezi
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmede; Orta Doğu’daki mevcut durum, Ukrayna krizindeki son gelişmeler ve Karadeniz bölgesinde artan gerilim kapsamlı şekilde değerlendirildi.Görüşmede Lavrov, Mısırlı mevkidaşına Ukrayna krizine ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. Açıklamada, Lavrov'un Kiev rejiminin sivil gemiler ile enerji altyapısına yönelik eylemlerine dikkat çekerek Karadeniz bölgesindeki durumun ciddi şekilde kötüleştiğini vurguladığı aktarıldı.Tarafların ayrıca, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonucunda Basra Körfezi bölgesindeki askeri ve siyasi durumun ciddi biçimde tırmanmasına ilişkin konuları da görüştüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-disislerinden-karadeniz-aciklamasi-zelenskiyin-teklifinden-haberimiz-yok-1108260932.html
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sergey lavrov, bedr abdulati, telefon görüşmesi, rusya, mısır, ukrayna krizi, ortadoğu, karadeniz, basra körfezi
sergey lavrov, bedr abdulati, telefon görüşmesi, rusya, mısır, ukrayna krizi, ortadoğu, karadeniz, basra körfezi
Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile Orta Doğu ve Ukrayna krizini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler, Ukrayna krizi ve Karadeniz'de tırmanan gerilim ele alındı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmede; Orta Doğu’daki mevcut durum, Ukrayna krizindeki son gelişmeler ve Karadeniz bölgesinde artan gerilim kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Görüşmede Lavrov, Mısırlı mevkidaşına Ukrayna krizine ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. Açıklamada, Lavrov'un Kiev rejiminin sivil gemiler ile enerji altyapısına yönelik eylemlerine dikkat çekerek Karadeniz bölgesindeki durumun ciddi şekilde kötüleştiğini vurguladığı aktarıldı.
Tarafların ayrıca, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonucunda Basra Körfezi bölgesindeki askeri ve siyasi durumun ciddi biçimde tırmanmasına ilişkin konuları da görüştüğü kaydedildi.