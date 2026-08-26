https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/lavrov-misirli-mevkidasi-abdulati-ile-orta-dogu-ve-ukrayna-krizini-gorustu-1108275250.html

Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile Orta Doğu ve Ukrayna krizini görüştü

Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile Orta Doğu ve Ukrayna krizini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T21:24+0300

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telefon görüşmesi

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ukrayna krizi

ortadoğu

karadeniz

basra körfezi

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmede; Orta Doğu’daki mevcut durum, Ukrayna krizindeki son gelişmeler ve Karadeniz bölgesinde artan gerilim kapsamlı şekilde değerlendirildi.Görüşmede Lavrov, Mısırlı mevkidaşına Ukrayna krizine ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. Açıklamada, Lavrov'un Kiev rejiminin sivil gemiler ile enerji altyapısına yönelik eylemlerine dikkat çekerek Karadeniz bölgesindeki durumun ciddi şekilde kötüleştiğini vurguladığı aktarıldı.Tarafların ayrıca, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonucunda Basra Körfezi bölgesindeki askeri ve siyasi durumun ciddi biçimde tırmanmasına ilişkin konuları da görüştüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-disislerinden-karadeniz-aciklamasi-zelenskiyin-teklifinden-haberimiz-yok-1108260932.html

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sergey lavrov, bedr abdulati, telefon görüşmesi, rusya, mısır, ukrayna krizi, ortadoğu, karadeniz, basra körfezi