https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/kremlinden-cia-direktoru-ratcliffein-moskova-ziyaretine-iliskin-aciklama-1108247366.html
Kremlin'den CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin açıklama
Kremlin'den CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında olduğunu... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD basınına yaptığı açıklamada, ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin amacına ilişkin değerlendirmede bulundu.Peskov, söz konusu temasların iki ülkenin "özel güvenlik servisleri arasındaki ilişkiler" çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.Gelişme öncesinde, ABD ordusuna ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağının Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptığı bildirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump dahil üst düzey yetkililerin kullandığı Andrews Hava Üssü'nden kalkan uçağın, Riga üzerinden Moskova'ya ulaştığı belirtilmişti.ABD medyası da adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, uçakta birtakım üst düzey temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gelen CIA Direktörü Ratcliffe'in yer aldığını öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/dmitriyev-kievin-yenilgisi-gercegi-ortaya-cikiyor-ab-enerji-intihari-yapiyor-1108244719.html
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rusya, abd, kremlin, dmitriy peskov, cia, john ratcliffe
rusya, abd, kremlin, dmitriy peskov, cia, john ratcliffe
Kremlin'den CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin açıklama
08:02 26.08.2026 (güncellendi: 08:07 26.08.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD basınına yaptığı açıklamada, ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin amacına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Peskov, söz konusu temasların iki ülkenin "özel güvenlik servisleri arasındaki ilişkiler" çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.
Gelişme öncesinde, ABD ordusuna ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağının Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptığı bildirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump dahil üst düzey yetkililerin kullandığı Andrews Hava Üssü'nden kalkan uçağın, Riga üzerinden Moskova'ya ulaştığı belirtilmişti.
ABD medyası da adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, uçakta birtakım üst düzey temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gelen CIA Direktörü Ratcliffe'in yer aldığını öne sürmüştü.