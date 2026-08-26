https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/italya-ve-fransa-ukraynaya-4-adet-samp-t-hava-savunma-sistemi-tedarik-etme-konusunda-anlasti-1108264098.html

'İtalya ve Fransa, Ukrayna'ya 4 adet SAMP-T hava savunma sistemi tedarik etme konusunda anlaştı'

'İtalya ve Fransa, Ukrayna'ya 4 adet SAMP-T hava savunma sistemi tedarik etme konusunda anlaştı'

Sputnik Türkiye

İtalyan basınının bildirdiği üzere, İtalya ve Fransa, Ukrayna'ya 4 adet SAMP-T hava savunma sistemi tedarik etme, ayrıca Kiev’e Aster 30 füzelerini üretmeye... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T15:05+0300

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La Repubblica gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İtalyan hükümeti Ukrayna'ya yönelik yeni büyük bir askeri yardım paketini gizlice kabul etti. Ukrayna'ya yönelik 13. askeri yardım paketi, İtalyan cephaneliklerinden Aster 30 önleme füzelerinin yanı sıra Kronos radarları ve İtalyan yapımı Samp-T bileşenlerini de içerecek. Tüm yeni sistemlerin gelecek önümüzdeki yılın başlarına kadar tedarik edlmesi öngörülüyor.Haberde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetinde halihazırda 2025 yazından bu yana cephane eksikliği nedeniyle kullanılamayan iki adet SAMP-T sistemi bulunduğu hatırlatıldı.Operasyonun toplam tutarının 3 milyar euro olacağına dikkat çekilen haberde, söz konusu tutarın Avrupa’nın Ukrayna’ya destek için oluşturduğu kredi fonundan sağlanacak bir krediyle finanse edileceği ifade edildi.Rusya yönetimi, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/italyan-basini-rusyanin-son-saldirisi-bati-icin-acik-bir-uyari-oldu-1107189242.html

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