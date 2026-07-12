https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/italyan-basini-rusyanin-son-saldirisi-bati-icin-acik-bir-uyari-oldu-1107189242.html
İtalyan basını: Rusya’nın son saldırısı Batı için 'açık bir uyarı' oldu
İtalyan basını: Rusya’nın son saldırısı Batı için 'açık bir uyarı' oldu
Sputnik Türkiye
İtalyan L’AntiDiplomatico gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik son saldırılarına ilişkin açıklamalarının, Kiev'in hava... 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T00:58+0300
2026-07-12T00:58+0300
2026-07-12T00:58+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
kiev
ukrayna
batı
odessa
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
hava savunma sistemi
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İtalyan gazetesi L’AntiDiplomatico, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kiev ve Ukrayna’nın diğer bölgelerine düzenlediği son saldırılara ilişkin analizinde dikkat çekici tespitlere yer verdi.Gazetenin haberinde, Moskova’nın söyleminin giderek “daha sert” bir tona büründüğü belirtilerek, Rus tarafının uzun süredir dile getirdiği “Batı silah sevkiyatlarının cephede güç dengelerini değiştirmeyeceği” tezinin artık “somut bir tehdit” boyutu kazandığı ifade edildi.Haberde, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugünkü açıklamalarının tek boyutlu bir bilgilendirme değil, "Kiev’e destek veren Batılı ülkeler için açık bir uyarı" niteliğinde olduğu vurgulandı.Gazete, özellikle Savunma Bakanlığı’nın “Rus yapımı silahların, Batılı sponsorları tarafından Zelenskiy’e sağlanan her türlü hava ve füze savunma sistemini aşabildiği” yönündeki açıklamasına dikkat çekti. Analizde, bu vurgunun, Kiev’in etkili bir hava savunma kalkanına sahip olduğu yönündeki inancı “fiilen çökerttiği” yorumu yapıldı.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun cuma günü gece saatlerinde Kiev ve Odessa bölgesindeki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlediğini duyurmuştu. Açıklamada, başkent Kiev’de uzun ve orta menzilli insansız hava aracı (İHA) üretimi ile depolanmasında kullanılan tesislerin, ülkenin güneyinde ise liman altyapısına ait stratejik hedeflerin imha edildiği belirtilmişti.Bakanlık, savunma sanayisi tesislerine yönelik bu operasyonların, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna topraklarının tamamında “her türlü hedefi garantili şekilde vurabilme kapasitesini” bir kez daha kanıtladığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/rusya-savunma-bakanligi-zelenskiy-bati-yapimi-fuze-savunma-sistemlerinin-nerdeyse-tamamini-kieve-1107187753.html
kiev
ukrayna
batı
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kiev, ukrayna, batı, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma sistemi
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kiev, ukrayna, batı, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma sistemi
İtalyan basını: Rusya’nın son saldırısı Batı için 'açık bir uyarı' oldu
İtalyan L’AntiDiplomatico gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik son saldırılarına ilişkin açıklamalarının, Kiev'in hava savunma sistemlerine dair Batı'daki yanılsamaları dağıttığını ve Batılı destekçilere yönelik net bir uyarı niteliği taşıdığını yazdı.
İtalyan gazetesi L’AntiDiplomatico, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kiev ve Ukrayna’nın diğer bölgelerine düzenlediği son saldırılara ilişkin analizinde dikkat çekici tespitlere yer verdi.
Gazetenin haberinde, Moskova’nın söyleminin giderek “daha sert” bir tona büründüğü belirtilerek, Rus tarafının uzun süredir dile getirdiği “Batı silah sevkiyatlarının cephede güç dengelerini değiştirmeyeceği” tezinin artık “somut bir tehdit” boyutu kazandığı ifade edildi.
Haberde, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugünkü açıklamalarının tek boyutlu bir bilgilendirme değil, "Kiev’e destek veren Batılı ülkeler için açık bir uyarı" niteliğinde olduğu vurgulandı.
Gazete, özellikle Savunma Bakanlığı’nın “Rus yapımı silahların, Batılı sponsorları tarafından Zelenskiy’e sağlanan her türlü hava ve füze savunma sistemini aşabildiği” yönündeki açıklamasına dikkat çekti. Analizde, bu vurgunun, Kiev’in etkili bir hava savunma kalkanına sahip olduğu yönündeki inancı “fiilen çökerttiği” yorumu yapıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun cuma günü gece saatlerinde Kiev ve Odessa bölgesindeki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlediğini duyurmuştu. Açıklamada, başkent Kiev’de uzun ve orta menzilli insansız hava aracı (İHA) üretimi ile depolanmasında kullanılan tesislerin, ülkenin güneyinde ise liman altyapısına ait stratejik hedeflerin imha edildiği belirtilmişti.
Bakanlık, savunma sanayisi tesislerine yönelik bu operasyonların, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna topraklarının tamamında “her türlü hedefi garantili şekilde vurabilme kapasitesini” bir kez daha kanıtladığını kaydetmişti.