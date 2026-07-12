https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/italyan-basini-rusyanin-son-saldirisi-bati-icin-acik-bir-uyari-oldu-1107189242.html

İtalyan basını: Rusya’nın son saldırısı Batı için 'açık bir uyarı' oldu

İtalyan basını: Rusya’nın son saldırısı Batı için 'açık bir uyarı' oldu

Sputnik Türkiye

İtalyan L’AntiDiplomatico gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik son saldırılarına ilişkin açıklamalarının, Kiev'in hava... 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T00:58+0300

2026-07-12T00:58+0300

2026-07-12T00:58+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

kiev

ukrayna

batı

odessa

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

hava savunma sistemi

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İtalyan gazetesi L’AntiDiplomatico, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kiev ve Ukrayna’nın diğer bölgelerine düzenlediği son saldırılara ilişkin analizinde dikkat çekici tespitlere yer verdi.Gazetenin haberinde, Moskova’nın söyleminin giderek “daha sert” bir tona büründüğü belirtilerek, Rus tarafının uzun süredir dile getirdiği “Batı silah sevkiyatlarının cephede güç dengelerini değiştirmeyeceği” tezinin artık “somut bir tehdit” boyutu kazandığı ifade edildi.Haberde, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugünkü açıklamalarının tek boyutlu bir bilgilendirme değil, "Kiev’e destek veren Batılı ülkeler için açık bir uyarı" niteliğinde olduğu vurgulandı.Gazete, özellikle Savunma Bakanlığı’nın “Rus yapımı silahların, Batılı sponsorları tarafından Zelenskiy’e sağlanan her türlü hava ve füze savunma sistemini aşabildiği” yönündeki açıklamasına dikkat çekti. Analizde, bu vurgunun, Kiev’in etkili bir hava savunma kalkanına sahip olduğu yönündeki inancı “fiilen çökerttiği” yorumu yapıldı.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun cuma günü gece saatlerinde Kiev ve Odessa bölgesindeki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlediğini duyurmuştu. Açıklamada, başkent Kiev’de uzun ve orta menzilli insansız hava aracı (İHA) üretimi ile depolanmasında kullanılan tesislerin, ülkenin güneyinde ise liman altyapısına ait stratejik hedeflerin imha edildiği belirtilmişti.Bakanlık, savunma sanayisi tesislerine yönelik bu operasyonların, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna topraklarının tamamında “her türlü hedefi garantili şekilde vurabilme kapasitesini” bir kez daha kanıtladığını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/rusya-savunma-bakanligi-zelenskiy-bati-yapimi-fuze-savunma-sistemlerinin-nerdeyse-tamamini-kieve-1107187753.html

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kiev, ukrayna, batı, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava savunma sistemi